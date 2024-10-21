碳有價時代來了！　碳交所：國內減量額度交易平台啟動

▲碳交所攜手跨部會啟動國內減量額度交易平台。環境部次長施文真、國發會副主委高仙桂、高雄市長陳其邁、台灣證券交易所董事長林修銘、金管會副主委邱淑貞、經濟部主任秘書莊銘池（左至右）。（圖／記者潘姿吟攝）

記者潘姿吟／高雄報導

隨著台灣邁入碳有價時代，碳交易已成為推動產業減碳、促進綠色經濟轉型的關鍵機制。總部位於高雄的碳交所建置「國內減量額度交易平台」，並於今（21日）舉行平台啟用典禮暨企業分享會。台灣碳權交易所董事長林修銘於開場時表示，在環境部的委託與跨部會通力協助下，碳交所順利啟動國內減量額度交易平台，也象徵著攜手推動減量行動的決心與協作，共同開啟碳交易的新時代。

林修銘提到，碳權交易平台由碳交所負責運營，為強化交易效能及確保資訊安全，特別由證交所協助業務規劃及系統設計，並委由中華電信（2412）辦理平台開發及資安規劃。目前，平台已涵蓋農業、石化業、鋼鐵業、客運業及服務業等多個領域，並具備5大特色：

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1、多元產業共創減碳量能：目前已6項可進行交易之減量專案，從農業、石化業、鋼鐵業、客運業甚至到服務業，象徵全體產業共同努力攜手減碳。

2、經濟誘因加速產業淨零：平台不僅能幫助企業進行更有效率交易媒合，更能創造企業減碳經濟誘因，激勵更多產業加入減碳行列。

3、指定平台確保交易安全：未來從環境部取得減量額度之賣方，及具有環評增量抵換、扣除碳費需求之買方，經此官方指定平台進行交易，可充分保證雙方交易安全。

4、交易機制強化接軌國際：此平台之交割結算機制除具有我國自身特色外，更參考現行碳交所國際碳權交易平台相關制度，期能發揮最大效益，加速接軌國際。

5、公開透明健全市場發展：上架之專案資訊舉凡名稱、數量、單價、監測期間等皆完整揭露於此平台，提供買賣雙方充分決策資訊，以健全公開透明之碳交易市場。

林修銘指出，碳交所致力於推動碳諮詢及教育訓練、國際碳權交易及國內減量額度交易等3大重要業務，截至目前，已辦理超過30場碳盤查、碳足跡及碳中和等國際標準課程，並發出超過1,000張國際證照。去年12月底，碳交所已啟動國際碳權交易平台，並引進9種多元類型國際碳權，以滿足企業因應國際供應鏈減碳及落實自身碳中和需求。

今天的「國內減量額度交易平台啟動暨企業分享會」，高雄市長陳其邁、副市長羅達生、國發會副主委高仙桂、金管會副主委邱淑貞、環境部次長施文真、金管會證期局局長張振山、經濟部主任秘書莊銘池等多位中央部會及地方主管皆出席支持。在這次啟動活動中特別規劃「淨零公車，低碳前行」、「平台啟動，助力轉型」、「減碳示範，創新引領」三大亮點，全面展示台灣在減碳行動及淨零轉型的創新與決心。

啟動儀式後，環境部將介紹自願減量專案制度說明，碳交所則分享平台運作實務，並邀請多家專案申請代表，包括台北101、經濟部水利署、中鋼公司、漢程客運及漢寶農畜產等企業標竿分享減量專案之實務經驗，提供具體減碳行為操作範本，促進經驗交流及合作。

現場並設有新創永續企業展攤，涵蓋成信實業、羽田生物、優泥來、成真咖啡、奉茶行動等企業的循環再生技術，以及中華電信、數位孿生實驗室、麟數據科技、櫛構科技，展示多元的永續發展解決方案。

▲櫛構科技提供大數據車輛行為追蹤、 AI 高碳排熱點分析、自動碳盤查系統。（圖／記者潘姿吟攝）