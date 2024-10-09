AI正夯　2024 Google Project Hatcher 創新國際論壇展現創新動能

▲「2024 Google Project Hatcher 創新國際論壇」中，新創團隊頒獎合照。數位發展部數位產業署副署長林俊秀（左二）。（圖／主辦單位提供）

財經中心／綜合報導

由數位發展部數位產業署、Google 台灣、鴻海科技集團、台灣大哥大共同主辦的「2024 Google Project Hatcher 創新國際論壇」，8日在台北南港展覽館1館舉行。論壇匯聚產業領袖、創業家、投資人與技術專家，共同探討創新技術、商業模式和產業未來趨勢，以推動台灣新創產業蓬勃發展，並提升台灣在國際市場的競爭力。

數位發展部數位產業署致力於扶植新創企業，並透過結合政府與國際產業界資源，推動台灣數位內容與技術創新。今年度的「2024 Google Project Hatcher 創新國際論壇」，邀請新創團隊共襄盛舉，並由指標團隊代表分享創新技術在數位經濟與永續發展中的應用前景，再次展示台灣數位創新的強大潛力。

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本次論壇也納入了由數位產業署主辦之《亞灣國際新星孵創計畫》優秀團隊。該計畫致力於挖掘並協助具潛力的新創團隊，透過結合 Google、LINE以及台北遊戲開發者論壇（TGDF）等國際平台與品牌，提供豐富的產業資源及專業業師培訓，協助優質數位內容產品落地高雄亞灣，並進一步推動其與國際市場的深度連結。

「2024 Google Project Hatcher 創新國際論壇」進行了一系列人工智慧技術的分享及討論，並為13組在《亞灣國際新星孵創計畫》中脫穎而出的優秀團隊頒獎，表彰他們的創新潛力與未來規劃。這些團隊中的許多成員展現了在高雄落地的強烈意願，為當地帶來優質人才及創新動能，未來也有望成為台灣新創產業的典範。

數位發展部數位產業署林俊秀副署長表示：「經過專業評審團隊的選拔，《亞灣國際新星孵創計畫》共有13組優秀團隊進入Google Project Hatcher，並由 Google 遴選出最後3組團隊頒發創業特別獎金，包含未來史卡特股份有限公司、海央遊戲有限公司、Ｗstreet，其中未來史卡特和海央是做遊戲的，這也是Project Hatcher首次設立遊戲領域獎項，期望Project Hatcher在數位內容領域的影響力能夠進一步擴大，協助新創團隊持續產出臺灣原創內容。」

本次論壇活動不僅是一個展示台灣數位創新力量的平台，更是推動產業升級、加強台灣數位經濟韌性的重大契機，提供新創團隊專利扶持、技術資源以及雲端支持。數位發展部數位產業署、Google 台灣、鴻海科技集團、台灣大哥大及其他合作夥伴，將共同致力於協助創業團隊發掘在創新中的無限潛力與機遇，為台灣數位創新生態系統注入更多能量與資源，打造台灣在全球市場中的競爭優勢。

▲由數位發展部數位產業署、Google 台灣、鴻海科技集團、台灣大哥大共同主辦的「2024 Google Project Hatcher 創新國際論壇」，8日在台北南港展覽館1館舉行。（圖／主辦單位提供）