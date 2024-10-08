怕詐騙！　金融研訓院開課為社福機構提升金融素養

▲全台首創！怕詐騙！金研院為社福機構設計金融課程 編織一張更強韌的社會安全網 。（圖／金研院提供）



財經中心／綜合報導

台灣金融研訓院7日攜手社會福利總盟，共同推動社福機構員工的金融知識與技能培養。這是台灣首度為社福機構員工設計的金融培能課程，目的在於提升員工的財務知識與技能，以提高抵禦生活風險的能力，並進一步提升社會安全網的服務品質。

金研院自2020年開始進行成人金融素養教育計畫，尤其針對財務脆弱的族群。該院已陸續對介惠基金會、弘道基金會等社福機構的員工進行金融培能，助其員工提升自立與改善經濟狀況的能力。

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此次與社會福利總盟合作的計畫，包括中華民國老人福利推動聯盟、中華民國家庭照顧者關懷總會、中華民國智障者家長總會、社團法人台北市視障者家長協會、社團法人台灣南方社會力聯盟、社團法人愛福家協會、財團法人台北市基督教勵友中心、財團法人伊甸社會福利基金會、財團法人良顯堂社會福利基金會、財團法人勵馨社會福利事業基金會、臺灣社會工作專業人員協會等10個機構參加，預計將有240名社工受惠。

金研院院長兼臺灣理財顧問認證協會理事長黃崇哲表示，透過這套完整的課程，社福員工可以親身體驗金融賦能的可行性與效果，進而認同並支持成人金融教育的長期推行。

這套由金研院開發的課程，將運用KAP教學模型，分為3大課程單元，著重於知識、能度與行為的培養。課程師資由臺灣理財顧問認證協會遴選的CFP持證人擔任，他們都是經過嚴格評鑑的優良講師。

課程中，將首先教授理財必修知識，透過團體學習與觀點交換，讓學員能從多元視角看待金融問題。接著，將進行一對一的個人財務規劃輔導，讓學員能設定自身的財務目標並擬定執行策略。最後，將進行理財陪伴支持，透過電訪追蹤學員的理財計畫落實情形，並記錄財務數字變動作為成果回饋。

值得一提的是，這套金研院的金融培能模式，最近剛榮獲金管會年度金融教育貢獻獎中的最高榮譽——金質獎。這套模式已經幫助超過160名學員達成儲蓄、減債等財務目標，累積儲蓄金額達1142萬元，減債金額達534萬元。金研院期望未來能透過與更多機構的合作，持續提升民眾的金融素養。