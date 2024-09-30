壯大資本市場　證交所金管會攜手：ESG是新契機

▲臺灣證券交易所、碳交所董事長林修銘。（圖／記者潘姿吟攝）。



記者潘姿吟／台北報導

證交所於今（30日）舉辦「「壯大臺灣資本市場高峰會」，邀請市值百億以上及各項評鑑前5%，總計超過300家上市公司參與，占國內上市公司市值逾90%。金管會主委彭金隆在會中表示，綠色轉型和低碳發展，將是台灣資本市場發展的新契機；證交所董事長林修銘則提到，證交所的壯大台灣資本市場計畫，與金管會最新提出的亞洲資產管理中心計畫，兩者異曲同工，將可形成良性循環。

今年中，台股集中交易市場市值已突破70兆元，金管會以將台灣打造成亞洲資產管理中心為重要目標。金管會主委彭金隆在致詞時指出，台灣擁有完整的產業聚落與優質的投資標的，面對減碳與氣候風險的挑戰，永續淨零已經是全台灣必須共同面對的課題。

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對此，彭金隆表示，金管會已分階段推出各項行動方案及時程，未來，綠色金融將扮演更關鍵的角色，希望透過永續金融工具推動綠色轉型與低碳發展，為台灣資本市場帶來新契機，並提升台灣在全球供應鏈中的競爭力。此外，他也期許上市公司加速企業永續轉型，並強調資本市場的未來發展有賴於公私部門的緊密合作，期盼透過對話與交流，打造具有永續競爭力的資本市場。

證交所董事長林修銘則提到，在壯大台灣資本市場價值的發展策略下，關鍵在於留住本土財富並支持在地產業的發展與投資。證交所透過三大策略：「提升企業價值」、「引領產業發展」及「增進企業曝光」，來強化上市公司之間的產業鏈連結。

「提升企業價值」策略包括增加新興產業聚落、產業鏈連結，並以「雙引擎」及「以大帶小」策略，增加產業鍵結合效益。未來將鞏固既有半導體產業基礎，並配合國家政策發展軍工、安控和通訊產業等，建構更具競爭力的供應鏈；同時聚焦新興產業聚落發展，培植生技醫療、數位雲端、綠能及環保等新興產業。

此外，證交所也將輔助發行公司ESG接軌國際。林修銘強調，國際投資者投資時不僅只注重獲利能力，也逐漸注重責任投資，因此，對上市公司而言，ESG接軌國際也是非常重要的環節。未來證交所也將持續推出新措施或工具，來輔助發行公司，在ESG面向可以接軌國際。

▲玉山金控董事長黃男州董事長、台積電資深副總何麗梅、證交所總經理李愛玲、金管會證期局副局長高晶萍、金管會主委彭金隆、證交所董事長林修銘、台經院董事長吳中書、友達光電董事長彭双浪(由左至右) 出席。（圖／證交所）