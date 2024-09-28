台灣萊雅、信義房屋：以行動為社會與環境帶來正面影響力

▲台灣萊雅延續與錫瑠環境綠化基金會，於象山公園進行環境維護。（圖／台灣萊雅提供）

記者潘姿吟／台北報導

為了實踐企業社會責任，台灣萊雅與信義房屋在不同的社會服務面向，進行了一系列的推動活動。台灣萊雅透過與「1919陪讀計畫」及「1919食物銀行」的合作，關懷陪讀班學童及弱勢家庭，並進行台灣萊雅象山公園生態專案，以保護台北市的生物多樣性。信義房屋支持社造20年，以社區一家「全民社造行動計畫」，推動社區營造，並力挺在地國際音樂節，結合生態與藝術的活動，帶領民眾更深入地了解地方社區。

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▲台灣萊雅與「1919食物銀行」合作，為提供給弱勢急難家庭的食米糧及食物箱進行分裝作業。（圖／台灣萊雅提供）



台灣萊雅：關懷弱勢群體與保護生物多樣性的實踐

台灣萊雅於25日舉辦「萊雅公民日」，並與中華基督教救助協會「1919陪讀計畫」及「1919食物銀行」合作，透過陪伴弱勢家庭孩子以及食物箱、食米打包，向弱勢家庭傳達關懷。超過200位萊雅員工帶著143位來自新北、桃園、基隆陪讀班的弱勢孩子們一起到台北兒童新樂園，透過寓教於樂的遊戲與資訊分享，希望為小朋友創造豐富的課外體驗，並透過與人互動感受到社會的關懷。

此外，萊雅員工亦前往「1919食物銀行」倉庫，為提供給弱勢急難家庭的食米糧及食物箱進行分裝作業，共計分裝超過4,245公斤的白米，捐贈並包裝850個食物箱，並在食物箱中放入旗下品牌的防曬產品，以幫助弱勢急難家庭減輕餐食的生活負擔並照顧肌膚健康。

台灣萊雅同時也致力於環保議題，與錫瑠環境綠化基金會自2023年推動「台灣萊雅象山公園生態專案」(My BEST Garden)，種下18種原生植物，並進行長期維護，致力於保護台北市的生物多樣性。

▲萊雅集團透過參與公益活動回饋社會及環境，已連續進行15年。（圖／台灣萊雅提供）▼信義房屋與台北大師星秀音樂節（TMAF）的合作，支持藝文活動及在地的音樂藝術發展。圖為臺北市立交響樂團首席的楊雅淳（圖／信義房屋提供）

信義房屋：社會關懷、生態保護與支持藝文活動

信義房屋自2004年起推動社區一家「全民社造行動計畫」，長期支持社區營造，並致力於強化民眾與地方社區的連結。信義房屋日前與小鄉社造志業聯盟合作推出「美濃夏日行腳─濃time濃see」，一場兼具生態與藝術的小旅行，帶領民眾走訪美濃。

此行，首度開箱美濃湖水雉復育工作站，讓民眾認識到當地的水雉復育工作，以及棲地所具有的生態價值。工作站主任陳柏豪指出，有此專案的支持，他們才能夠進行這一年間的鱉池改造計畫，打造出屬於水雉的水草樂園。另一站的果然紅工作室是連續四年獲社區一家肯定的團隊。他們帶著民眾了解農地內一件件地景藝術創作的素材與靈感來源，並透過稻草編織體驗活動，讓民眾親身體驗在地素材的創作價值。

除了支持社區營造外，信義房屋也透過與台北大師星秀音樂節（TMAF）的合作，支持藝文活動及在地的音樂藝術發展。今年邁入第6年，邀請到曾是音樂節學員，現為臺北市立交響樂團首席的楊雅淳舉辦大師講座，分享學習階段的收穫與瓶頸，以及成為職業音樂家的歷程。

無論是台灣萊雅或是信義房屋，都以實際行動實踐對社會及環境永續的承諾，帶來正面影響力，也展現了企業對於社會責任的堅持與實踐。

▲▼信義房屋社區一家，帶領民眾體驗高雄美濃水雉復育工作站的社造努力，見證社區營造成果。（圖／信義房屋提供）

