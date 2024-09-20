金融舞弊審判經驗豐富　紀凱峰任臺灣法治會計學會祕書長　

▲高等法院法官紀凱峰（右2）卸任後轉任律師，並擔任「臺灣法治會計學會」秘書長。（圖／臺灣法治會計學會提供）



記者潘姿吟／台北報導

「臺灣法治會計學會」日前舉辦了2024年年會暨第3季研討會，主題聚焦於「ESG永續報告書之評價與法律責任」。這場會議，檢察總長邢泰釗親自出席，由理事長、東吳大學會計系教授李坤璋主持，並宣布由今年7月卸任法官轉任律師的紀凱峰接任新任祕書長。

紀凱峰擁有台灣大學及紐約哥倫比亞大學法學碩士、東吳大學會計學碩士學位，曾任台灣高等法院及台北地方法院金融專庭法官，並於今年7月卸任法官轉任律師。

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▲「臺灣法治會計學會」舉行2024年年會暨第3季研討會，檢察總長邢泰釗、台大法律教授林鈺雄及政大法律教授李聖傑、四大會計師事務所領導層與多位檢察官與法官均出席。（圖／臺灣法治會計學會提供）

他曾審理過多起金融界人士及企業舞弊案件，如：龍邦、國寶集團負責人內線交易、操縱股價、背信案、中信金控紅火案、前國民黨副主席及行政院祕書長等貪污洗錢案、台北101前董事長掏空背信金尚昌公司案、綠能科技公司前董事及經理人內線交易案、和椿公司大股東炒股案、大同公司前董事長財報不實案、必翔公司炒股案、佳必琪炒股案等重大金融案件。

除了豐富的重大金融案件審理經驗，紀凱峰更常年定期擔任法官學院、司法官學院、台北地檢署、高等檢察署、最高檢察署、法務部調查局、金管會證期局、證券交易所、櫃檯買賣中心、台北律師公會、會計師公會、台灣律師學院、法治會計學會，及四大會計師事務所，專門講授企業舞弊、內線交易、背信及常規交易、財報不實、操縱股價、會計師簽證不實法律責任及銀行法等審判實務課程，並曾發表企業舞弊之論文多篇。

紀凱峰表示，學會目前已經舉辦8場以上的實務法務講座，由法官和檢察官為資深會計師分享證券交易法等實際案例，獲得廣大迴響。接下來，將會安排資深會計師到法官學院或院檢講堂，為法官及檢察官分享會計查核等實務技巧。他提到，這是國內首次法律與會計的實務跨界訓練，期許未來能讓台灣的法律與會計雙方都同步提升。

理事長李坤璋期許，學會未來能借重紀凱峰祕書長豐富的金融舞弊案件審判知識及經驗，促進司法界與會計界交流與理解，並建立信、效度兼具之會計鑑定標準化流程及會計鑑識人才庫，以協助檢察官及法院在審理金融不法案件能夠更有效率地正確認事用法，提高裁判之信服度。

▲「臺灣法治會計學會」搭建了一個司法界與會計界專家學者的交流平台，圖為理事長李坤璋。（圖／臺灣法治會計學會提供）