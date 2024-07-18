彰化青年模擬議會運作　議長謝典林高度評價

▲彰化縣議會邀青年熱血議政，模擬縣政質詢激發新世代公民意識。（圖／彰化縣議會提供）

記者潘姿吟／綜合報導

彰化縣第三屆青年議事體驗營圓滿落幕，為期三天的活動，由50位青年學子親身體驗議會運作，並透過模擬質詢，深入探討地方議題。學生們在質詢過程中，針對彰化火葬場設置、農業產銷平衡、長照政策優化、2025台灣設計展及運動經濟等5大議題展開討論，並提出了許多實質性的建議，獲得了彰化縣議長謝典林高度評價。

在頒獎典禮上，彰化縣議長謝典林表示，身為議長的主要責任之一是確保會議現場的討論理性和平和，民主的基礎在於法治精神，希望參與的青年能夠了解並遵守法治，並指出這是一個重要的溝通學習過程。

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▲在頒獎典禮上，彰化縣議長謝典林對學生們的優異表現給予了高度評價。（圖／記者潘姿吟攝）▼彰化縣第三屆青年議事體驗營，50位青年學子親身體驗議會運作，並透過模擬質詢，深入探討地方議題。（圖／彰化縣議會提供）

謝典林強調：「我們鼓勵年輕學子儘量理解他人的情感與溝通，因為高情商有助於更容易完成任務。無論是在學習還是未來的工作中，情商都扮演著至關重要的角色。它不僅能提升個人的溝通能力和團隊合作精神，還可以幫助在更完善處理人際關係和解決衝突。」

彰化縣議會秘書長林裕修則在開場致詞中，詳細介紹了縣府官員備詢的實況，並特邀劉惠娟議員和楊子賢議員現場示範，讓學員們深入了解議會的實際運作。

頒獎典禮現場，除了參與指導的劉淑芳、蕭妤亘、莊陞漢、藍駿宇、曹嘉豪、施佩妤、陳銌銌、劉惠娟、楊子賢、吳韋達、黃柏瑜、張錦昆等12位議員導師，還有秀欣牙醫診所院長楊曜聰、欣向美牙醫診所院長吳明哲、群策法律事務所創辦人暨所長許英傑律師等嘉賓到場。

▲許英傑律師提醒青年學子，未來的職業道路上，可能會遇到各種機遇和挑戰，保持開放的心態和不斷學習的精神，將有助於在職業生涯中取得長遠的成功。▼秀欣牙醫診所院長楊曜聰認同活動可以為未來政治注入新血，對國家對社會正面幫助。（圖／記者潘姿吟攝）

秀欣牙醫診所院長楊曜聰表示，由於少子化問題和疫情後的宅經濟狀況，其實是很迫切需要透過這樣的實體活動來促進跨世代的交流，以幫助制度變革的可能。年輕人的熱情，可以從早期的參與中，進行密切溝通與磨合，為現有組織和未來的國家發展帶來雙贏局面，為未來的政治注入新血。

針對青年學子詢問未來的升學志向與職業選擇，群策法律事務所創辦人暨所長許英傑律師以自身經驗建議，首要仍是個人興趣。他強調，選擇一個自己真正有興趣且熱愛的領域，能夠讓人在面對學業或職業中的挑戰時，更有動力去克服困難和持續成長。

他進一步指出，興趣是持久動力的源泉，畢竟工作占據了人生的大部分時間，若能在工作中找到樂趣，生活品質和滿足感也會隨之提升。許律師還建議，除了興趣，學子們也應該考慮自己在某些領域的天賦和能力，並在作出決定前多方了解和嘗試不同的領域，從中找到最適合自己的方向。最後，許英傑律師提醒，職業的選擇並非一成不變，未來的道路上，可能會遇到各種機遇和挑戰，保持開放的心態和不斷學習的精神，將有助於在職業生涯中取得長遠的成功。

▲▼彰化青年議事營中，50名青年學子熱議地方發展未來。（圖／彰化縣議會提供）

在頒獎典禮上，頒發了多項團體獎和個人獎。其中，最佳團體獎項目「最佳問政表現獎」由第六組陳韋綸、江佾蓁、劉育丞、郭佳宛、蕭柏勻同學獲得；「最佳策略提案獎」由第五組謝釆恩、黃妍蓁、陳煥程、張芷綸、李湘鈴同學獲得；「最佳團隊合作獎」由第三組江佾宣、胡鈺慈、謝秉穎、廖妏霖、陳奕瑄同學獲得。

個人獎項方面，陳韋綸榮獲金牌議員獎，陳煥程獲得未來領袖獎，而謝秉穎則拿下最佳台風獎。這些獎項主要是期望表揚在模擬縣政質詢活動中表現優異的團隊和個人，激勵更多青年參與公共事務，展現他們的才能與潛力。

學生模擬縣政質詢講評時，謝典林議長對青年學子的表現給予了高度評價。他表示，作為議長，責任之一就是控制現場會議情緒，確保討論理性和平和。同時，也強調民主的基礎在於法治精神，希望今天參與的青年能了解並遵守法治。我們需要培養法治精神，這樣民主政治才有真正的意義。此外，希望在地青年們未來能在公共事務上發揮專長，堅持信念，不被困難擊倒，多與人互動，提升社交和組織能力。

這次活動不僅讓青年們親身體驗了議會運作的複雜性，還讓他們在真實的模擬環境中鍛鍊了辯論和公共演說能力。透過這次活動，青年學子們更加了解了地方議題的實際情況，也為未來的公共參與奠定了堅實的基礎。

▲彰化縣議會邀青年熱血議政，並由彰化縣12位議員劉淑芳、蕭妤亘、莊陞漢、藍駿宇、曹嘉豪、施佩妤、陳銌銌、劉惠娟、楊子賢、吳韋達、黃柏瑜、張錦昆等擔任導師。（圖／彰化縣議會提供）