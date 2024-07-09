50學生參與彰化青年議事營　模擬議會探討地方發展與永續目標

▲彰化縣議會的年度青年議事體驗營，由議長謝典林親自領軍。（圖／彰化縣議會提供）

記者潘姿吟／綜合報導

彰化縣議會的年度青年議事體驗營今（15日）揭幕。這項為期3天的活動，集結了來自全縣8所高中的50名學生，在議會殿堂中進行模擬論政活動，以培養青年公共參與的意識與能力。

體驗營由議長謝典林親自領軍，以「議長出題，青年解題」為主題，結合聯合國永續發展目標（SDGs）與彰化地方議題。參與的青年將扮演議長、縣長、議員及局處長官等角色，深入討論彰化的在地議題，如火葬場設置、農業產銷平衡、長照政策、2025台灣設計展及運動經濟等，展開一連串模擬的現場辯論。

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▲▼今年的彰化縣議會的年度青年議事體驗營，以「議長出題，青年解題」為主題，結合聯合國永續發展目標（SDGs）與彰化地方議題。（圖／彰化縣議會提供）

這一過程，不僅是對學生三天學習成果的檢驗，也全面考驗了他們的思辨能力與口才。討論涵蓋了從合理配置殯葬設施到創新農業產銷模式的設計，從回應高齡社會需求的長照政策到透過台灣設計展提升地方形象和經濟發展等議題。

在運動經濟的討論中，青年們展現了對促進全民健康和推動休閒產業升級的熱情。模擬議會中，他們不僅提出了創新策略，也深刻展現了對社會責任的認識。

對此，謝典林表示，青年的表現超出了預期，他們對議題的洞察和解決方案展現了具體的觀點。他認為，這樣的活動不僅培養了未來的政治和社會領袖，也加深了新一代對社會議題的理解和責任感。這顯示了，為來在這些年輕人的領導下，彰化縣將更加光明。

▲彰化青年在模擬議會中，展現了對社會責任的認識。（圖／彰化縣議會提供）