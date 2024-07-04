輔大校長藍易振領車隊環台千里　擴大履行社會責任

▲輔仁大學自2010年起舉辦「鐵馬環台、攀登玉山、泳渡日月潭」三大運動主題活動，將由新任校長藍易振領隊環台拜訪校友。（圖／輔仁大學提供）

記者潘姿吟／台北報導

自2010年起，輔仁大學開始舉辦「鐵馬環台、攀登玉山、泳渡日月潭」三大運動主題活動。其中，鐵馬環台因需在烈日下完成11天、長達千里的遠征，被視為最具挑戰性的活動。今年是第15屆鐵馬環台，將於8月25日出發。特別的是，今年新任校長藍易振不僅親自率隊全程參與，還融入了四大永續發展主題，擴大履行社會責任的範疇。

藍易振校長表示，輔大鐵馬環台活動多年來一直是校內的重要傳統。除了參訪各地天主教堂、拜訪校友並進行公益活動外，這次活動特別結合了他在西雪梨大學擔任副校長時的經驗，將多項SDGs指標融入其中，進一步深化活動的意義。具體來說，這些SDGs指標包括碳足跡計算、植樹、淨灘淨海以及白海豚保育等。

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▲輔大有近27萬校友，包括喬山健康科技的羅崑泉、獻麒紡織的林崑輝、台明將企業的林肇睢、大成鋼鐵的謝榮坤和王玲華等。

實際上，輔大已經與多家企業和機構合作進行植樹造林，包括佐儀股份公司、台明將台灣玻璃博物館、金石建設公司、台東松夏飯店和真理大學等。車隊還將在白沙屯、車城和白沙灣等海岸進行淨灘淨海活動。此外，為了解海洋生態保育的重要指標之一「白海豚」，屆時將參訪由傑出校友林肇睢設立的「白色海豚屋」，以深入了解台灣的海洋生態現況。

輔仁大學營養科學系教授劉沁瑜表示，由校長領導、從輔大出發的環台旅程，與一般的環台活動不同，像是基督徒朝聖（Christian Pilgrimage）、從身體的苦痛去沈澱心靈與鍛鍊身體，更有著服務精神與社會意義，體現了「騎車環台不只是運動，是你與我生活的一部分」這一理念。

對於這一趟的長征，藍易振校長表示，雖然平日就有運動習慣，仍不敢輕忽。他不僅每天在校園慢跑，還開始進行1日100公里的實戰訓練。他坦言，這次挑戰不易，但眾多心繫母校的校友，他會全力以赴，尤其輔大有近27萬校友，即便許多人已畢業多年，他仍希望藉此機會，親自向校友們表達謝意，包括喬山健康科技的羅崑泉、獻麒紡織的林崑輝、台明將企業的林肇睢、大成鋼鐵的謝榮坤和王玲華，以及各地校友會等。

▲輔仁大學營養科學系教授劉沁瑜認為，騎車環台不只是運動，更是你與我生活的一部分。（圖／劉沁瑜提供）▼台灣運動產業協會理事長徐正賢表示，運動是屬於社會的，運動更是一種生活呈現的方式、一種文化底蘊。（圖／台灣運動產業協會提供）

輔大擁有近27萬名校友，許多人畢業多年仍對母校懷有深厚感情。藍校長希望藉此環台機會，親自向這些校友表達謝意。其中包括喬山健康科技的羅崑泉、獻麒紡織的林崑輝、台明將企業的林肇睢、大成鋼鐵的謝榮坤和王玲華等傑出校友，以及各地校友會的成員們。

這次環台不僅是一項運動的挑戰，更是連結校友、傳遞感恩的重要機會。整體環台路線從輔仁大學出發，將逆時針繞行台灣。行程經過西部平原、丘陵及海岸公路，南下高雄沿屏鵝公路，再轉進南迴199道路挑戰壽卡爬坡段，隨後進入花東縱谷公路，途經伯朗大道，抵達花蓮玉里，最後沿北部濱海公路返回輔大。全程總里程達1022公里，計劃於8月25日至9月4日完成。

台灣運動產業協會理事長徐正賢表示，運動是屬於社會的，運動更是一種生活呈現的方式、一種文化底蘊！輔大校長帶領環台千里的行動，凸顯了運動在推動社會正能量和健康生活方式中的關鍵角色。他說明，尤其是從輔大的27萬校友圈開始，激發參與運動的熱情，僅提升了社會對運動重要性的認識，也展示了運動結合社會責任的典範，對台灣社會與運動產業發展具有重要的指標意義。展望未來，他期盼能夠看到更多類似的活動，通過運動實踐社會責任，推動台灣創造更健康、更積極的社會氛圍。

▲輔仁大學新任校長藍易振，將擔任領隊環台拜訪校友。（圖／輔仁大學提供）