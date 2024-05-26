響應「公平貿易」　企業齊聚大稻埕以「商業革命」共創永續價值

▲世界公平貿易日到大稻埕，響應商業革命新訴求。（圖／台灣公平貿易協會提供）



記者潘姿吟／台北報導

世界公平貿易組織（WFTO）今年以「商業革命」為世界公平貿易日的主題，呼籲全球企業攜手合作，共同設計更具永續性的商業模式，以實現聯合國2030年永續發展目標。台灣公平貿易協會響應WFTO的倡議，25日在台北大稻埕商圈舉辦台灣響應世界公平貿易日活動。活動包括「FAIR OPENinnng」論壇、「公平貿易散策」和「OPEN FAIR 打開公平貿易」等，推廣公平貿易理念，並邀請民眾體驗公平貿易產品。

隨著全球淨零碳排議題日益受到重視，企業在追求經濟發展的同時，如何兼顧可持續性和社會責任，已成為企業的重要課題。「FAIR OPENing」論壇上，邀請外交部外交及國際事務學院副院長李新穎大使、台北霞海城隍廟文宣組長吳孟寰等人齊聚一堂，共同探討台灣如何透過公平貿易實現國際合作與發展。李新穎強調，台灣應發展具有本地特色的公平貿易企業，以展現國際影響力。

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▲外交部外交及國際事務學院副院長李新穎大使提到，台灣應發展具有本地特色的公平貿易企業，以展現國際影響力。▼台灣公平貿易協會理事余宛如表示，台灣應在全球新商業革命中扮演更積極的角色。（圖／台灣公平貿易協會提供）

對於國際公平貿易運動在台灣扎根的可能，台灣公平貿易協會理事余宛如表示，台灣在華文地區的公平貿易推動有不可或缺的重要地位。尤其香港在反送中運動後，香港推動公平貿易運動的力量式微，台灣更要珍惜十幾年來累積的力量與成果，在全球新商業革命中扮演更積極的角色。

台灣公平貿易協會理事長詹慧珍則說明，公平貿易可促進經濟發展與社會公平。公平貿易產品的生產過程更加透明和可追溯，可以確保生產者獲得公平的回報，改善勞作者的生活條件，此外，還可以促進環境保護，因為公平貿易生產者通常會採用更加可持續的生產方式。

▲響應世界公平貿易日，台灣公平貿易協會在大稻埕推一系列活動，包括「FAIR OPENinnng」論壇、「公平貿易散策」和「OPEN FAIR 打開公平貿易」等，推廣理念並邀請民眾體驗公平貿易產品。（圖／台灣公平貿易協會提供）

此外，台灣公平貿易協會也規劃了「公平貿易散策」活動，邀請民眾體驗公平貿易的多樣面貌，參與者可透過訪問各企業攤位或店家，並參加各種互動活動，深入了解公平貿易的商業運作模式。

現場有長期支持公平貿易的企業跟店家，包含舊與新織、貳零年華、陸寶、迪化半日、大華行竹木造咖、OKO 生態綠咖啡、鯉魚餐廳、繭裹子與純純電影音樂咖啡、南亞科技、上班趣、禾口丘、喜憨兒、化石先生、趴趴走、膳魔師、里仁與冠德建設，民眾透過到各企業攤位或是門店集章，就可以兌換精美紀念品，或是報名「OPEN FAIR」到公平貿易企業生態綠跟繭裹子參加導覽解說，更了解公平貿易的商業運作模式。

▲公平貿易可促進經濟發展與社會公平，還可以促進環境保護，因為公平貿易生產者通常會採用更加可持續的生產方式。（圖／台灣公平貿易協會提供）