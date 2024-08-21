你的衣服背後的不公平！　時尚業的環境正義與人權進化

▲時尚改革倡議者正在向品牌施壓，要求在其供應鏈中呈現更好的環境和社會影響力來提高透明度。（示意圖／台北畫刊提供）

● B型企業協會

時尚改革倡議者正在向品牌施壓，要求在其供應鏈中呈現更好的環境和社會影響力來提高透明度。消費者越來越希望更多地了解購買的產品是在何處及如何生產的，他們積極用消費來獎勵這些透明供應鏈的企業，並拒絕購買來警示不這樣做的公司。投資者也批評違反環境、社會和公司治理的企業，據估計在美國，此類事件於上市公司中造成了近5,000億美元的損失。

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提高供應商勞工人權、打造循環再生供應鏈

全球知名環保慢時尚品牌艾琳費雪（Eileen Fisher）於1984年創立，2015年成為認證B型企業，2022年營業額為2.67億美元（約新台幣82億元），公司使命是透過毫不費力風格及現代設計，為女性提供簡約、創造力和愉悅感；他們則大膽在其官網說，從原料現場到工廠一路追踪，如此，才能確保棉花是有機的、布料是安全染色的，且幫忙縫紉的工人得到公平對待。

艾琳‧費雪認為，透明度和當責是改變產業實踐關鍵，更將供應商，包含大部分紡織廠、紡紗廠和染廠及種植天然材料的農民的位置繪製成圖，上傳至「開放供應商登錄 (OSH) 」平台，供各方利害關係人公開搜尋其供應商名單。

其管銷副總裁 Khateeb 說：「我們以與供應商的相互尊重和信任為榮，在評估新的供應商合作夥伴關係時，會確保他們擁有如女性賦權和環境問題等的相同價值觀。 」

▲全球知名環保慢時尚品牌艾琳費雪（Eileen Fisher）於1984年創立，2015年成為認證B型企業。圖為EILEEN FISHER生產線。（圖／翻攝自EILEEN FISHER粉專）

艾琳費雪透明當責的供應鏈人權管理及再生放牧羊毛採購

他們要求供應商參與Higg Index社會與勞工模組（FSLM），幫助改善時裝業供應鏈的工作條件、工資、健康和安全。完成自我評估後，工廠會收到可行的回饋和改進機會，並經第三方驗證，檢查準確性，調整分數並據需要製定改善計劃。

針對越南和印尼的供應商，則要求參與由國際勞工組織的「更好的工作（Better Work）」計畫來滿足改善人權風險較高國家的工作評估要求，並進行年度審計並發布合規報告及糾正計劃。

此外，利用手機調查，直接聽到工人的聲音，促進公平工資、監控工作條件、追踪社會影響和與工人互動。且與 Labour Solutions合作，使用手機掃描二維碼來進行匿名調查，對工廠的性別平等和工作條件一定程度的瞭解，將在供應鏈中下一階段的人權工作中改善。

另，發展再生畜牧及農業以對抗氣候緊急狀態，更是近年執行的策略性採購重點。

以羊毛為例，傳統牧場曾過度放牧導致水土流失和土地荒漠化，整全的放牧綿羊管理並在牧場之間輪換時，則有助於使土壤通氣並將養分和碳重回到土壤中。費雪則與另一家B型企業再生農業Ovis21合作，採購其認證牧場的再生放牧羊毛（Regenerative Wool）。

Patagonia推再生有機農業、移工零仲介費及第三方公平貿易

全球知名戶外運動品牌Patagonia於2018年在印度與150多位農民合作，試種了第一批棉花，實施最高有機標準 - 主要是修復土壤、尊重動物福利並改善農民的生活的再生有機農法。至今，已拓展至2,200多名農民。2022年春季，Patagonia更推出了首款使用再生有機認證的棉花產品。

在供應商勞工人權領域，特別的是，針對外籍勞工跨國工作必須被剝削、支付仲介費的惡習，Patagonia首先在供應鏈中提出改善計劃，並在2013年就設有專職員工監督其在台灣、韓國、日本有確實能配合的供應鏈廠商。同時更出版外籍勞工工作標準，給同業及其他產業參考。

▲艾琳費雪透明當責的供應鏈人權管理及再生放牧羊毛採購。（圖／翻攝自FACEBOOK／Break On Through）



另，Patagonia於2014年啟動向獲得公平貿易認證的成衣成品工廠採購，至今超過85%的產品都是透過獲得公平貿易認證的供應商提供，並支付溢價，不斷地惠及超過75,000名工人；且公平貿易組織會負責督察這些工廠，並設立工人管理委員會並確認直接支付給工人的溢價。

每年Patagonia會對供應鏈中的工人工資情況進行審查，透過與供應商工廠合作，收集有關工資、工作小時、福利和激勵措施的全面數據，了解與生活工資（Living Wage）之間的差距。

● 本文獲「B型企業協會」授權。專欄觀點不代表本網立場。