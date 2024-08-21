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你的衣服背後的不公平！　時尚業的環境正義與人權進化

▲▼ 預習下半年度派對時尚 整座城市都是伸展台。（圖／台北畫刊提供）

▲時尚改革倡議者正在向品牌施壓，要求在其供應鏈中呈現更好的環境和社會影響力來提高透明度。（示意圖／台北畫刊提供）

● B型企業協會

時尚改革倡議者正在向品牌施壓，要求在其供應鏈中呈現更好的環境和社會影響力來提高透明度消費者越來越希望更多地了解購買的產品是在何處及如何生產的，他們積極用消費來獎勵這些透明供應鏈的企業，並拒絕購買來警示不這樣做的公司。投資者也批評違反環境、社會和公司治理的企業，據估計在美國，此類事件於上市公司中造成了近5,000億美元的損失。

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提高供應商勞工人權、打造循環再生供應鏈

全球知名環保慢時尚品牌艾琳費雪（Eileen Fisher）於1984年創立，2015年成為認證B型企業，2022年營業額為2.67億美元（約新台幣82億元），公司使命是透過毫不費力風格及現代設計，為女性提供簡約、創造力和愉悅感；他們則大膽在其官網說，從原料現場到工廠一路追踪，如此，才能確保棉花是有機的、布料是安全染色的，且幫忙縫紉的工人得到公平對待。

艾琳‧費雪認為，透明度和當責是改變產業實踐關鍵，更將供應商，包含大部分紡織廠、紡紗廠和染廠及種植天然材料的農民的位置繪製成圖，上傳至「開放供應商登錄 (OSH) 」平台，供各方利害關係人公開搜尋其供應商名單。

其管銷副總裁 Khateeb 說：「我們以與供應商的相互尊重和信任為榮，在評估新的供應商合作夥伴關係時，會確保他們擁有如女性賦權和環境問題等的相同價值觀。 」

▲▼全球知名環保慢時尚品牌艾琳費雪（Eileen Fisher）於1984年創立，2015年成為認證B型企業。圖為EILEEN FISHER生產線。（圖／翻攝自EILEEN FISHER粉專）

▲全球知名環保慢時尚品牌艾琳費雪（Eileen Fisher）於1984年創立，2015年成為認證B型企業。圖為EILEEN FISHER生產線。（圖／翻攝自EILEEN FISHER粉專）

艾琳費雪透明當責的供應鏈人權管理及再生放牧羊毛採購

他們要求供應商參與Higg Index社會與勞工模組（FSLM），幫助改善時裝業供應鏈的工作條件、工資、健康和安全。完成自我評估後，工廠會收到可行的回饋和改進機會，並經第三方驗證，檢查準確性，調整分數並據需要製定改善計劃。

針對越南和印尼的供應商，則要求參與由國際勞工組織的「更好的工作（Better Work）」計畫來滿足改善人權風險較高國家的工作評估要求，並進行年度審計並發布合規報告及糾正計劃

此外，利用手機調查，直接聽到工人的聲音，促進公平工資、監控工作條件、追踪社會影響和與工人互動。且與 Labour Solutions合作，使用手機掃描二維碼來進行匿名調查，對工廠的性別平等和工作條件一定程度的瞭解，將在供應鏈中下一階段的人權工作中改善。

另，發展再生畜牧及農業以對抗氣候緊急狀態，更是近年執行的策略性採購重點。

以羊毛為例，傳統牧場曾過度放牧導致水土流失和土地荒漠化，整全的放牧綿羊管理並在牧場之間輪換時，則有助於使土壤通氣並將養分和碳重回到土壤中。費雪則與另一家B型企業再生農業Ovis21合作，採購其認證牧場的再生放牧羊毛（Regenerative Wool）。

Patagonia推再生有機農業、移工零仲介費及第三方公平貿易

全球知名戶外運動品牌Patagonia於2018年在印度與150多位農民合作，試種了第一批棉花，實施最高有機標準 - 主要是修復土壤、尊重動物福利並改善農民的生活的再生有機農法。至今，已拓展至2,200多名農民。2022年春季，Patagonia更推出了首款使用再生有機認證的棉花產品。

在供應商勞工人權領域，特別的是，針對外籍勞工跨國工作必須被剝削、支付仲介費的惡習，Patagonia首先在供應鏈中提出改善計劃，並在2013年就設有專職員工監督其在台灣、韓國、日本有確實能配合的供應鏈廠商。同時更出版外籍勞工工作標準，給同業及其他產業參考。

▲▼綿羊。（圖／達志示意圖）

▲艾琳費雪透明當責的供應鏈人權管理及再生放牧羊毛採購。（圖／翻攝自FACEBOOK／Break On Through）

另，Patagonia於2014年啟動向獲得公平貿易認證的成衣成品工廠採購，至今超過85%的產品都是透過獲得公平貿易認證的供應商提供，並支付溢價，不斷地惠及超過75,000名工人；且公平貿易組織會負責督察這些工廠，並設立工人管理委員會並確認直接支付給工人的溢價。

每年Patagonia會對供應鏈中的工人工資情況進行審查，透過與供應商工廠合作，收集有關工資、工作小時、福利和激勵措施的全面數據，了解與生活工資（Living Wage）之間的差距。 

● 本文獲「B型企業協會」授權。專欄觀點不代表本網立場。

關鍵字： ESG永續雲慢時尚SDGsESGB型企業B Lab非營利組織企業永續商業影響力

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