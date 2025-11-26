信義房屋ESG大滿貫！狂攬5大永續獎項　連11年蟬聯服務業典範

▲信義房屋在治理、環境與社會面向展現長期深耕成果，除獲TCSA與GCSA的四項ESG獎項外，也獲BSI ESG 永續發展獎「領航獎」。信義房屋副總經理陳志桓（右）代表領獎。（圖／信義房屋提供）

房產中心／綜合報導

在氣候變遷與永續轉型成為全球企業顯學的今日，ESG已非單純的合規要求，而是檢驗企業韌性與國際競爭力的核心指標。信義房屋長期將「企業倫理」植入經營DNA，不僅在公司治理上表現卓越，更積極接軌國際氣候標準與社會共融議題。在今年競爭激烈的永續獎項角逐中，信義房屋再次以「台灣房地產模範生」之姿脫穎而出，透過數據化管理與具體影響力，向市場證明了房仲服務業也能在永續賽道上跑出世界級的成績。

ESG年度盛事2025「台灣企業永續獎（TCSA）」與「全球企業永續獎（GCSA）」頒獎典禮今（26）日於台北圓山大飯店盛大舉行。本屆賽事競爭空前激烈，吸引超過743家企業與組織角逐榮譽。信義房屋憑藉在治理、環境與社會（ESG）三大面向的深厚耕耘，第11度榮膺TCSA「台灣十大永續典範企業（服務業）」，並同步抱回「年度最佳報告書（服務業）」大獎。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在國際級的GCSA獎項方面，信義房屋第8度獲獎，今年不僅獲頒「永續報告書獎（Sustainability Reporting Award）Gold Class」，更以卓越的專案表現拿下「最佳案例獎（Best Practices Award）Outstanding Class」。此外，公司亦榮獲BSI ESG永續發展獎「領航獎」，五獎落袋，確立其作為永續標竿企業的堅實地位。

資訊揭露接軌國際，透明度獲高度肯定

本屆評選中，信義房屋同時囊括TCSA「年度最佳報告書」與GCSA「永續報告書獎 Gold Class」，顯示其資訊揭露品質備受國內外認可。信義房屋表示，其報告書嚴格遵循GRI與SASB國際準則並通過第三方查證，在資訊架構、財務重大性與透明度上全面對接全球趨勢。值得一提的是，公司獨立發行TCFD（氣候相關財務揭露）與TNFD（自然相關財務揭露）報告書，系統化揭露氣候與自然風險；其中TCFD報告書更通過第三方符合性查核，獲得「5+優秀等級」，展現公司在氣候治理策略、風險管理及指標設定上的高品質與嚴謹度。

治理績效卓越，穩居業界龍頭

在綜合永續績效上，信義房屋連續11年蟬聯TCSA「台灣十大永續典範企業（服務業）」。這份榮耀源於其扎實的治理基礎：公司連續11年入選公司治理評鑑前5%，董事會中獨立董事席次過半，不僅強化決策的多元與專業，七位董事於2024年度更合計進修達75小時，確保決策具備前瞻視野。優異的治理反映在經營成果上，信義房屋已連續31年穩居《天下雜誌》2000大企業調查房仲業營收第一，成功演繹了永續制度與商業績效相輔相成的典範。

科學減碳與自然復育並進，打造綠色房仲

環境永續方面，信義房屋採取高標準氣候行動，已完成SBTi 1.5°C減碳目標審查，確保減碳路徑與控制全球升溫目標一致。公司更積極推動「自然碳匯」，與林業及自然保育署合作，於台東復育2.14公頃森林，結合在地原住民與社區力量，打造氣候治理與生物多樣性共榮的示範場域。

在核心業務上，信義房屋導入ISO 14067服務碳足跡查證，成為全台唯一依國際標準計算並公開揭露服務碳排放的房仲業者。具體成效顯示，2024年溫室氣體（範疇1+2）排放量較前一年減少13.7%，再生能源使用率更提升至22%，並在2024年CDP評比中榮獲A級領導等級，展現綠色轉型的決心。

深耕社會共融，銀閃閃計畫獲國際殊榮

社會面向是信義房屋「以人為本」精神的延伸。對內，透過新人保障薪資、師徒制與平均51.32小時的教育訓練，打造性別平等的包容職場；對外，「社區一家」計畫邁入第21年，持續推動鄰里共好。旗下信義公益基金會則聚焦高齡照顧與弱勢扶助，建構跨世代的社會支持網絡。

以此為基礎的「銀閃閃服務計畫」，因成功推動長者自主與社區參與，榮獲GCSA「最佳案例獎 Outstanding Class」。該計畫採兩階段接力模式，累計服務逾13.1萬人次。其中，67歲的黃銘通先生正是計畫受益與回饋的縮影，他在退休後透過計畫取得丙級攀樹教練資格，不僅開啟人生第二曲線，更帶領其他銀髮族體驗攀樹，生動實踐了「活躍老化」的價值。

BSI領航獎加持，矢志成為世界級服務業

此外，信義房屋獲頒英國標準協會（BSI）ESG永續發展獎「領航獎」。BSI作為全球權威標準制定機構，此獎項直接肯定了信義房屋在永續治理架構與管理流程上的高度成熟。信義房屋強調，永續已內化為企業文化，未來將持續以「企業倫理」為核心，深化氣候治理、人本職場與供應鏈責任，朝向「以企業倫理共創永續好生活，成為世界級服務業」的願景邁進，與社會共同迎接更美好的未來。