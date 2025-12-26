中華電信推動大鹿林道造林復育　攜手林業保育署守護臺灣檫樹珍貴物種

▲大鹿林道是觀霧國家森林遊樂區的唯一道路，登上大霸尖山必經之路，沿途生態豐富，也是中華電信認養撫育受損林地的重點林道，與林業保育署攜手種植臺灣檫樹，復育山林生態。（圖／翻攝自影片，以下同）

生活中心／綜合報導

中華電信ESG長期推動綠色永續，以8年15萬棵造林復育為計畫目標，迄今邁入第三年，今年預計可達7萬多棵，總面積約36公頃，植樹範圍內有許多重要的林地古道，像是宜蘭太平山、新竹大鹿林道等，其中，大鹿林道是通往觀霧國家森林遊樂區的唯一道路，也是登上大霸尖山的必經之路，沿途生機盎然，然而，2023年一場惡火重創了這片山林，中華電信遂與林業保育署攜手合作，主動認養受損林地並投入撫育資源，協助山林生態復原茁壯。

大鹿林道昔日為林業運輸樞紐，隨政策轉型，如今是通往觀霧國家森林遊樂區的主要聯外道路。這片山林最珍稀之處，不僅有保育類國寶蝶「寬尾鳳蝶」，還是珍貴特有種植物「臺灣檫樹」生長的所在地。「臺灣檫樹」是樟科檫樹屬的一種落葉喬木，也是冰河孑遺植物，目前檫樹屬全世界僅有三種，其中一種就在臺灣，成樹最高可達25公尺、樹圍約70公分。此外，「臺灣檫樹」是寬尾鳳蝶幼蟲重要的食物來源，兩者形成了密不可分的共生關係。

▲▼「臺灣檫樹」是樟科檫樹屬的一種落葉喬木，為臺灣特有種植物，也是冰河孑遺植物。目前檫樹屬全世界僅有三種。

生態達人黃仕傑（熱血阿傑）解釋，寬尾鳳蝶是首批被列為保育類的蝴蝶，其具有獨特的寬大尾突與兩條貫穿翅脈，為全球唯一具此特徵的鳳蝶種類。寬尾鳳蝶多為一年一代，通常於春季孵化，幼蟲主要以檫樹為食，攝食後直接化蛹，經過冬季休眠，到隔年春天才重新羽化現身。

不過，2023年3月一場森林火災燒毀了大鹿林道約70多公頃林地，對當地生態造成傷害。為加速生態恢復，林業保育署針對受損林木進行「伐材再利用」作業，同時有計畫地廣植原生樹種苗木，並以圍網保護，讓整體林地在安全無虞的情況下逐步復原。林業保育署新竹分署技正許曉琪說，「在伐除受損林木後，原有樹頭可能逐漸枯死，固土能力也會下降，因此同步栽植原生苗木很重要，新植的苗木會持續生根發芽，強化土壤穩定性，外界不必擔心伐木會造成水土流失。」

▲▼中華電信推動綠色永續，持續植樹造林，以8年15萬棵造林復育為計畫目標。

不論是除草、栽植與後續撫育等工程，皆仰賴人力與物資投入。中華電信將ESG理念落實於行動，對於大鹿林道的災後復育不遺餘力，提供穩定的經費資源挹注，此舉不僅大幅減輕公部門的負擔，更是確保各項復育作業能高效、持續推進的關鍵。除了大鹿林道植樹造林，中華電信的綠色認養亦擴及宜蘭太平山上「臺灣檫樹」的保育地，以及桃園蘆竹、嘉義布袋的海岸防風林。這些跨地域、多樣性的具體行動，充分展現了企業在環境保護與生物多樣性維護上的實質影響力及永續承諾。