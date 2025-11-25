▲達德能源落實CSR推動綠能教育，從小扎根綠能意識。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者鄭遠龍、姜國輝）

為培育未來綠領新世代，德商達德能源受德國經濟辦事處邀請，於新北市烏來國小舉辦CSR Day活動，透過寓教於樂的活動，讓學童親手組裝風機積木，從零件到成品，一步步打造專屬自己的小風機，並學習風力發電原理與環境永續知識。

活動現場充滿歡笑與好奇，小朋友們動手拼裝風機積木，從軸心、扇葉到燈泡，每個細節都需要耐心與細心。小朋友興奮表示「可以動手做風機很好玩」、「拼風機的過程很好玩，轉的時候還會發亮，好厲害！」他們也學到，風機並非一次就能完成，需要持續調整與測試，這過程同時培養了專注力與動手能力。

課程不只停留在手作體驗，更結合風力與電能轉換的教育概念。達德能源董事長曾葳葳表示，「我們希望小朋友了解，風能不只是抽象的概念，它可以轉化為機械能，再產生電能，運用在日常生活中。透過親身操作，孩子們可以直接感受到科技與自然的結合」，活動結束時，小朋友反過來教曾葳葳唱泰雅歌謠，互動趣味十足，展現烏來國小學生對自然與學習的親近感。

德國經濟辦事處博智顧問公司總經理戴佩玲表示，今年是德國經濟辦事處第五年舉辦CSR Day活動，也是首次走入山區校園，將原住民文化與生態教育與綠能科技相結合。此次活動吸引17家德國企業參與，她指出「對我們來說，這不僅是年度活動，更是一個難得的文化與教育交流機會，烏來中小學以原住民文化與生態教育聞名，能在這麼美麗的山區與學生互動，對德國企業而言是非常珍貴的經驗。」

曾葳葳進一步強調，綠能教育的核心在於扎根，「小朋友可能還沒接觸過這些知識，但透過體驗，他們就能知道電機、土木、能源開發等工作領域，也許將來會考慮朝這些方向發展。」她表示，對達德能源而言，永續不是一個短期活動或專案，而是一種融入日常的態度，而企業在地方的共好與社會責任同樣重要，「我們希望帶來好的社會影響，讓綠能不只是科技，而是生活的一部分，創造在地價值。」

達德能源目前已在新北至雲林沿岸設置多處陸域風場，累計營運207座風力發電機組以及47個太陽光電場，長期深耕在地社區，積極落實環境教育與能源轉型，並將綠色力量深植校園，讓孩子們在動手做中理解再生能源的價值，也讓社會大眾看到企業如何透過教育落實社會責任，真正將科技、環境與生活串聯起來。