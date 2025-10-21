▲台灣大哥大ESG正面聲量年增1,634.9%獲頒「網路口碑之星」。（圖／台哥大提供，下同）



台灣大哥大積極落實永續發展，獲得高度肯定。根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體指出，自2024年7月1日起至2025年6月30日期間，台灣大哥大ESG正面聲量年增1,634.9%，正面聲量佔比高達92.5%，從超過千家企業中脫穎而出，獲《網路溫度計DailyView》頒發「2025網路口碑之星」之「ESG永續發展領域—居家生活消費類」獎項，今日由台灣大哥大技術長揭朝華代表出席受獎。

《網路溫度計DailyView》數據分析平台，透過超過 50 億筆的網路大數據資料庫，分析匯集品牌網路聲量及正負評價，並從超過千個品牌中進行統計分析，調查該年度主題內的項目網路聲量及好評影響力排名。獎項類別橫跨ESG永續發展、觀光休閒、居家生活消費、數位經濟、個人獎5大領域，台灣大哥大獲得ESG永續發展領域獎項肯定。

AI綠能、藍碳、AI防詐 以科技加速落實永續

台灣大哥大總經理林之晨表示，感謝《網路溫度計DailyView》的鼓勵，會持續以AI推動永續發展，特別在驅動綠電應用、推動藍碳復育與防詐三大面向。林總經理進一步指出，AI正迅速重塑人類社會與產業運作模式，商業模式將逐步先轉為B2AI2C / B2AI2B，換言之，客戶會直接與品牌的AI互動；之後再逐步轉為B2AI2AI2C / B2AI2AI2B，客戶改為透過個人AI助理與品牌的AI助理溝通。台灣大持續推動AI超人計畫，內部提升營運，對外賦能客戶降本增效，AI和ESG雙軌升級，加速往RE100目標邁進。

AI綠電匹配技術、藍碳計畫 提高再生能源占比 降低碳排

台灣大響應RE100、EV100國際倡議，承諾2030年前全面汰換交通載具為電動車、2040年全公司使用再生能源，並於2050年達成淨零碳排目標。為強化氣候調適行動，台灣大運用AI與大數據，推動智慧節能行動，導入AI智慧儲能技術與AI運行分析，透過AI/ML網路優化模型分析設備KPI與負載，提供客製化節能方案；AI SON自組網路技術可再貢獻5%~7%節能潛力。在提高綠能占比方面，考量光電只能在日間發電，大量且7天×24小時發電的離岸風電將是達成RE100的必要方式之一，台灣大依不同型態的再生能源特性制定「光電與風電互補」策略，同時導入「AI綠電匹配」技術，透過演算法優化用電與發電時機，提升再生能源使用率，降低碳排。



面對全球氣候變遷，減碳最後一哩路需要倚賴「負碳」技術達成淨零，台灣大推動「台灣大藍碳 紅樹林復育計畫」，運用全球首創「紅樹林複合式養殖負碳技術」，將碳移除效率提升至少4倍，每年每公頃可吸收高達77 公噸二氧化碳，提升沿岸生態韌性，維護生物多樣性。

AI源頭防詐 AI防詐累計偵測逾5億可疑網域

台灣大以AI與大數據技術打造多層防護網，推出全台首創「反詐戰警」服務。「反詐戰警個人版」App整合通話、簡訊、網址、惡意程式、圖文內容與訊號異常六大防護，累計示警超過2,600萬次；「反詐戰警企業版」結合AI與大數據，偵測偽冒網站、App、商標及社群帳號，累計偵測逾5億個可疑網域、最快0.5天下架偽冒網站，協助金融、零售、物流及電商等上百家企業偵測詐騙偽冒。台灣大哥大基金會更推出AI防詐公益方案，免費提供非營利組織3年反詐戰警服務，已協助6家非營利組織導入，預計3年有效防堵潛在詐騙財損近3,700萬元，用科技守護公益善款安全。