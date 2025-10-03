【廣編】亞昕集團15年來斥資近億打造林口扶輪公園　實踐ESG企業公民精神

【企劃特輯】

亞昕集團(5213.TWO)今日宣布，其對林口扶輪公園的認養正式邁入第十五個年頭。為紀念此一重要里程碑，集團透過旗下的亞昕環境保護基金會，再度投入約1,600萬元啟動「花園景觀改造工程」，將公園的永續發展推向新高。

連同此次投資，亞昕集團十五年來已為扶輪公園的養護與升級累計投入高達9,600萬元，充分展現其「取之於社會，用之於社會」的企業承諾，並將ESG（環境、社會、公司治理）永續經營理念深植於企業核心價值之中。

自2010年成立亞昕環境保護基金會並開始認養扶輪公園以來，亞昕集團便將這片佔地近八千坪的綠地視為對林口居民的長期承諾。集團不僅投入大量資金進行基礎設施維護與景觀美化，更在環境保護的實踐上領先業界。為確保公園生態的健康與安全，公園內所有植栽的養護均採用榮獲國際OMRI有機認證認證的有機無污染肥料。此舉不僅能有效改善土壤品質，更能避免化學肥料對環境造成的負擔，為市民提供一個真正自然、無毒的休憩空間，具體實踐了企業在環境保護（Environmental）面向的堅定承諾。

亞昕集團董事長姚政岳表示：「對亞昕而言，扶輪公園不僅是一項公益投入，更是我們ESG理念的實踐場域。十五年來，我們堅持要確保這片土地的永續健康，讓每一個來到這裡的家庭都能安心地享受自然」。這份堅持，源自於對這片土地與居民的深厚情感，也是亞昕作為企業公民的責任與驕傲。在社會責任（Social）方面，扶輪公園已成為林口地區居民不可或缺的休閒核心，凝聚了社區情感，提升了在地生活品質。

亞昕集團與基金會每年發布的公益報告，透明地揭露其在公園養護與社區活動上的投入，體現了卓越的公司治理（Governance）標準。從最初的環境整理、遊樂設施增設，此次啟動的「花園景觀改造工程」，將在既有基礎上進一步提升公園的生態多樣性與藝術美感，亞昕集團的每一步都以林口居民的需求為優先，展現了企業回饋社會的魄力與決心。

亞昕集團的長期耕耘，不僅為林口打造了一座欣欣向榮的「城市新花園」，更為台灣企業如何將ESG理念與在地社區發展相結合，樹立了成功的典範。

亞昕集團以「亞昕蓋房子，放心一輩子」的品牌承諾深植人心。集團業務涵蓋住宅與商業地產開發、飯店經營及商場管理，並積極拓展海外市場。亞昕集團始終秉持永續經營的理念，透過旗下的亞昕環境保護基金會，長期投入社會公益與環境保護工作，致力於成為卓越的企業公民。