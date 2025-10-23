中華電信ESG「泰舊換新 竹構未來」計畫　助原民青年返鄉撫育竹林固碳愛地球

▲中華電信「泰舊換新 竹構未來」的計畫，經過一年撫育後，成果斐然。（圖／翻攝自影片，下同）

生活中心／綜合報導

桃園復興區大溪第六林班地，一片翠綠竹林隨風搖曳。這裡不僅是自然生態的一部分，更是中華電信「泰舊換新 竹構未來」計畫的重要舞台。2025 年，主持人小孟再度帶領觀眾回到現場，見證一年的撫育成果，這次還特別邀請了泰雅族女星小薰，一同走訪並體驗竹筒飯的傳統智慧，讓文化與撫育在山林間交織。

竹子在泰雅族文化中的生命記憶

「竹子對我們來說，就像是生活的一部分。」泰雅族藝人小薰談起童年，眼裡滿是回憶。她提到父親曾搭建竹屋、製作口簧琴，母親則常用竹子煮竹筒飯販售。從竹簍到竹器，竹子貫穿了她的成長歲月，更代表了泰雅族人世代相傳的智慧。綽號阿山哥的友順竹業負責人林志仁也笑說：「有泰雅族人的地方，就會有台灣的桂竹。」

青年返鄉，科技機械助力產業升級

相較於去年，今年的竹林景象煥然一新。泰雅族代表阿山哥向小孟和小薰分享，經過撫育後，陽光能穿透灑落林間，新生竹苗紛紛冒出土壤，讓整片竹林更為通透清朗。阿山哥補充解釋，竹子有特殊的生長機制，在撫育整理後，即便不是筍季，也會冒出細小的新竹；這些較青色的竹桿會依附周邊的竹子，在颱風季時共同抵禦風勢，避免倒伏。

今年筍季長出的竹子還帶著竹筍殼，正是撫育後林地空間釋放的成果，為新生竹提供了良好的成長環境。現場望去，整齊的竹林宛如拍戲現場，讓小孟、小薰不由自主感嘆：「難怪那麼整齊，這一整片真的很漂亮，很像在拍戲的場景，還可以拍網美照，像金庸武俠一樣。」，不僅展現生態循環的美感，也讓人感受到山林的生命力。阿山哥笑言，等到筍季之後，林相會更加迷人。

竹林撫育永續循環的意義

阿山哥帶領兩人認識竹林的生長規律：「竹子到第四年就能利用，會留下一至三年的母竹，其他則能成為建材、支撐果樹，或作為碳封存。」這樣的管理方式，既能達到碳匯目標，也讓竹林保持永續循環的活力。他進一步說明，隨著中華電信投入資源，引進了塔式集材機、聚材機和林地搬運車，過去全靠人力伐竹的辛苦方式已逐漸被取代。「現在的年輕人只要半天就能上手機械，效率更高，也更願意回到山上，看到竹產業的希望。」

針對「泰舊換新 竹構未來」的計畫，中華電信董事長簡志誠表示：「我們更看重的是永續經營的理念。透過這樣的計畫與地方合作，我們不僅保護環境，增加當地就業機會，並促進社會與經濟的全方位發展。這也是中華電信在追求科技進步的同時，始終堅守的社會責任。『泰舊換新』不僅是資源的替換，更是價值的升級。我們希望通過這樣的活動，讓大家了解竹材永續經濟的潛力無限，達成自然資源永續利用，與促進綠色循環經濟發展的共同目標，邁向淨零家園的美好願景。」

竹筒飯體驗：文化與味蕾的雙重饗宴

當天最歡樂的橋段，就是小孟和小薰一起動手體驗做竹筒飯的時刻。部落老師帶著白米、滷肉、香菇與蝦仁，引導大家將食材放入剛砍下的新鮮竹筒，再以竹片封口，紮綁起來後放入火堆蒸煮，過程中小孟和小薰差點被紮繩環節給難倒，所幸在老師的幫忙之下最後順利完成。

隨著竹香與米香瀰漫空氣，竹筒飯不僅是一道料理，更是一種文化的象徵。小孟忍不住驚嘆：「原來竹子既能當容器，也能當碗和湯匙，真的是環保又聰明的設計！」而對族人來說，竹筒飯承載的不只是飽足感，更是一種與山林共生的智慧。現場眾人就這樣邊吃邊笑，感受著文化傳承的真實溫度。

部落與企業攜手，邁向永續未來

這場涵蓋33.7公頃的四年計畫，不僅守護竹林，更讓青年有機會返鄉就業，讓部落文化與永續產業同時生根。「竹構2025」活動展現了竹林撫育的具體成果，也體現了跨界合作的力量。透過中華電信的投入，政府的支持，以及部落的參與，竹林不再只是單純的自然資源，而是結合文化、經濟與永續願景的重要基石。

竹子在泰雅文化中象徵守護與延續，如今，也成為推動綠色經濟的橋樑。當竹林一代代更新，「泰舊換新 竹構未來」不僅是一場環保計畫，更是一份文化與永續共生的承諾。