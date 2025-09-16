台灣大哥大攜手供應鏈復育藍碳、啟動三大氣候行動

▲台灣大哥大串聯供應鏈展開實質氣候行動，號召30家供應商南下台南台江國家公園，於「台灣大藍碳 紅樹林復育計畫」試驗區補植500株欖李紅樹林。（圖／台灣大哥大提供，以下同）

記者錢雅慧／綜合報導

台灣大哥大串聯供應鏈展開實質氣候行動，近日號召30家供應商南下台南台江國家公園，於「台灣大藍碳 紅樹林復育計畫」試驗區補植500株欖李紅樹林。此舉不僅展現產業鏈投入藍碳復育、強化沿海氣候調適能力的行動力，同時也串連台灣大三大氣候行動方向，包含(一)強化氣候調適，透過紅樹林復育強化沿海氣候韌性；(二)推動氣候減緩，持續舉辦SBTi減碳座談，協助供應商設定科學基礎減碳目標；(三)加速能源轉型，議合高碳排供應商導入綠電，以系統性策略實踐產業永續轉型。

台灣大供應鏈碳管理：一、紅樹林復育強化沿海氣候韌性 打造藍碳生態系

台灣大紅樹林復育活動種植當日，財務長張家麒全程參與，並表示「永續不是口號，而是企業與供應鏈共同實踐的具體行動，我們會持續搭建平台，攜手夥伴共創綠色未來。」此次補植行動獲得供應鏈高度響應，包括台灣諾基亞、台灣愛立信、精誠科技、大同世界科技、盈正豫順、台灣湯淺、宏錡電信工程、威爾儀控工程、啟荃…等一、二階供應商均實地參與復育作業，普遍肯定活動兼具實作與教育訓練雙重意義。

▲台灣大財務長張家麒（右）表示，永續不是口號，而是企業與供應鏈共同實踐的具體行動，我們會持續搭建平台，攜手夥伴共創綠色未來。

台灣大藍碳計畫預計三年內於2.7公頃閒置魚塭種下3,000株紅樹林，建立自然碳匯示範基地，導入複合式養殖與奈米科技等創新技術，並同步進行碳吸存、水質改善、生物多樣性等指標監測。紅樹林盤根錯節的根系可減緩海浪侵蝕、穩定泥沙與降低淹水風險，為濱海社區提供天然防護。儘管今年夏季多起颱風接連來襲，試驗區紅樹林存活率仍達79.4%，展現強大生命力與防災韌性。

台灣大供應鏈碳管理： 二、舉辦SBTi減碳座談 深化供應鏈氣候減緩

面對國際碳管理趨勢，從單純減碳，走向自然解方與氣候風險治理，台灣大積極響應SBTi、TNFD與IFRS S2等國際標準，並透過舉辦供應商交流會、減碳座談會與永續論壇等多元減碳交流機制，帶動供應商強化碳管理能力。2024年已輔導25家供應商參考SBTi路徑制定減碳目標，平均碳排減少3%。並於工程採購條款中全面納入生物多樣性要求，共同落實自然共好的責任。2025 年台灣大持續帶領供應鏈一同落實永續發展，預計將再舉辦1場SBTi 減碳座談會，邀請25家高度減碳潛力的供應商參與，針對企業減碳作為、國際淨零趨勢、SBTi中小企業減碳路徑設定、SBT工具應用等議題深度交流，共同邁向2035年供應鏈減碳23%的階段性目標。台灣大也連續四年榮獲國際碳揭露計畫(CDP)供應商議合最高等級A級評等，並於四大評核指標獲滿分肯定，展現領航產業鏈共創綠色韌性生態圈的承諾。

▲台灣大哥大串聯供應鏈展開實質氣候行動，包含：藍碳復育、舉行SBTi減碳座談、綠電團購。

台灣大供應鏈碳管理：三、議合高碳排供應商 導入綠電團購

在能源轉型面，2025年台灣大成功議合高碳排供應商加入綠電團購行列，加速再生能源導入；同時號召供應商響應「種福電」計畫，至今累計有160家供應商參與，將永續影響力從能源轉型延伸至實質的公益行動，今年種福電計畫希望籌募450萬，將為「財團法人心路社會福利基金會」於第三方屋頂建構太陽能板，預計20年發綠電近215萬度，幫助心路基金會獲得近700萬收益，同步也減碳1,020公噸，邀請大眾於9月30日，透過momo購物網、台灣大用戶手機直撥「5180136」、微樂志工平台數位支付，或至「台灣綠能公益發展協會」網站進行線上捐款。拓展企業永續行動從能源轉型延伸至公益價值的實質落地。

打造融合生態保育與科學研究的藍碳復育示範基地

因應全球淨零碳排趨勢，自然碳匯因卓越的吸碳固碳效能而備受關注。台灣大哥大推動的「台灣大藍碳 紅樹林復育計畫」，於閒置魚塭導入複合式養殖與奈米科技等創新技術，成功打造紅樹林最佳生長條件。相較於陸域森林，藍碳生態系統展現 4 至 6 倍固碳效能，預估基地年均每公頃可吸收高達77公噸二氧化碳，展現顯著的減碳潛力。更重要的是，此計畫建立了完整的科學監測體系，將有效的精確量化紅樹林碳吸存能力、溫室氣體排放變化、水質淨化效益與生物多樣性等關鍵指標，不僅奠定台灣本土藍碳技術標準，更建構可複製推廣的監測管理模式。展望未來，這套模式將輸出至東南亞、太平洋島國及中南美洲等紅樹林豐富地區，以台灣的創新智慧為全球氣候行動與聯合國SDG13（氣候行動）、SDG14（保育海洋生態）、SDG15（保育陸域生態）永續目標注入新動能。

▲台灣大紅樹林復育活動種植當日獲得供應鏈高度響應，一、二階供應商均實地參與復育作業，肯定活動兼具實作與教育訓練雙重意義。

種福電募款管道(勸募字號：衛部救字第1141362109號)

社團法人台灣綠能公益發展協會： https://twm.tw/7bGGo

台灣大用戶手機直撥5180136 (單筆最高可捐6,000元)

微樂志工平台數位支付： https://twm.tw/5mOcq

momo樂公益： https://twm.tw/1fcvw