【廣編】創新實踐低碳營建　根基營造啟用《永續工務所2》

▲根基營造《永續工務所2》啟動儀式，產官學代表共同啟動循環營建。

圖、文／根基營造提供

根基營造日前於台北市南港舉辦《永續工務所2：永續產生噐》開幕典禮，正式啟用第二代永續工務所，展現企業持續實踐循環經濟與低碳營建的具體行動。該案設於由母公司冠德建設與台灣電力公司合作推動的都市更新基地，成為營建產業邁向資源循環與淨零轉型的重要示範。

活動由根基營造與冠德建設共同舉辦，根基營造袁藹維董事長、陳俊明總經理及冠德建設張勝安總經理連袂出席，環境部資源循環署副署長許智倫、亞東預拌混凝土總經理金崇仁與台灣電力公司代表吳珍妮主任皆應邀出席，並肯定本案在技術應用、產業整合與政策實踐上的價值。

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「永續工務所2」延續初代精神，導入模矩化模組構築、可遷移架構與能源自給系統，搭配預鑄工法、鋁模系統、UHPC超高性能混凝土、太陽能儲能、透水混凝土及環保塑木等低碳技術，打造可拆解、可複製的循環型辦公空間。

根基營造董事長袁藹維表示，此次工務所的落成，不僅是成果的展現，更是第一代實踐的延續。「我們思考，工務所是否能跳脫臨時組合屋的角色，轉化為一個可重複使用、具循環彈性的模組空間。」他強調，永續不是展示，而是每天工程現場的實作選擇。該案整合多方夥伴，包括亞東預拌、英本工業、崇鼎營造、昇霖景觀、澄顥水電、喆方、城正企業、台灣蘇博特新材料與立順興資源科技等，讓創新建材與工法真正落地。