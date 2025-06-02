避免漂綠風險　臺灣法治會計學會研討會：聚焦ESG永續挑戰與實踐

▲臺灣法治會計學會理事長李坤璋在114年度會員大會暨第二季研討會，匯聚金融監理、會計與法律界專家，深入探討ESG永續報告的制度內化與漂綠責任，並初步凝聚修法共識。（圖／臺灣法治會計學會提供，下同）

記者潘姿吟／綜合報導

臺灣法治會計學會今（2日）舉辦114年度會員大會暨第二季研討會，主題為「ESG永續創新的挑戰與實踐」。金管會金融市場發展及創新處處長胡則華發指出，截至今年4月底，我國綠色與永續金融授信餘額達3.38兆元，永續發展債券發行規模也達7,465億元，顯示資金正快速流向具永續價值之經濟活動。同時，與會各界也針對ESG揭露的監理政策發展、企業永續揭露、法律風險及查核確信等核心議題，展開橫跨監理、會計與司法的深度對話。

司法與監理界重量級致詞：揭露真實性與法律風險

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最高檢察署檢察總長邢泰釗在致詞中強調，永續揭露若涉及誤導陳述，不僅牽涉公平交易法責任，更可能涉及刑事詐欺、重大不實財報等問題，並特別強調，司法在面對ESG揭露爭議時，應重視證據標準、鑑定方法及查核報告之法律效果，這更突顯法治會計的重要性。

金管會銀行局局長童政彰則表示，資本市場的永續發展，仰賴資訊揭露的真實性與一致性，如何透過制度設計，建立不漂綠的ESG體系，是主管機關的重要任務。與會貴賓除表達對於產官學合作推動永續資訊品質提升的高度支持，更肯定學會長年致力推動法治與會計專業的結合，對於提升監理與市場信任機制具有正面助益。

政策亮點：金管會推動ESG揭露與評鑑制度

研討會最受矚目的報告，由金管會金融市場發展及創新處處長胡則華發表主題報告「回應ESG挑戰之監理政策」，以「多重風險下的永續挑戰」為開場，詳述金管會推動綠色及轉型金融行動方案1.0至3.0的歷程，並介紹《永續金融評鑑》、《永續經濟活動認定參考指引》及「接軌IFRS永續揭露準則藍圖」等政策重點。她表示，截至今年4月底，我國綠色及永續金融授信餘額已達3.38兆元，永續發展債券發行規模則達7,465億元，顯示金融資源正加速流向具永續價值的經濟活動。

胡處長進一步指出，金管會未來將強化ESG評鑑與揭露制度的整合性，提升市場透明度與投資信任，並確保資本市場在永續轉型中穩健發展。

企業實務與法遵建議：避免漂綠風險

研討會中，安永聯合會計師事務所曾于哲會計師提出「ESG價值思維與企業內化」主題。他建議，企業應將永續價值視為長期策略，透過內部控制、ESG委員會制度、跨部門協作與誠實揭露機制，真正落實永續治理，並降低未來法遵與訴訟風險。

安侯建業聯合會計師事務所黃郁婷會計師則以「永續資訊管理的重要性」為題，提醒企業在進行ESG揭露時，需確保資訊具備「正確性、易讀性、完整性、可比性及合法性」五大要素。她警告，若企業宣稱具「綠色」或「永續」特性，但無佐證資料或揭露片面，可能構成漂綠行為，不僅損害聲譽，更可能面臨法律責任。黃會計師並分享國際漂綠案件的查核機制與法律風險，指出未來ESG資訊將如同財務資訊一般，受到高度查核與監理。

司法專家與談：法律定位與修法建議

邀請多位司法專家進行與談，並針對講者內容提供精闢見解與專業建議。法務部國兩司羅儀珊檢察官、高等法院鄭昱仁法官、金管會駐會檢察官劉韋宏、與學會秘書長紀凱峰律師，分別對於主管機關與查核專家之報告表示高度肯定與支持。與談人也個別提出國外著名漂綠案例、分析ESG資訊揭露目前在法律上定位不明的困境，並指出現行揭露機制缺乏法律明確性，可能導致責任認定困難；因此建議主管機關應進一步研議修法方向，以正本清源，賦予永續報告書更明確的法律效力與責任架構。

學會理事長李坤璋教授在閉幕致詞中表示，本次研討會集結金融監理、會計界與法律界的專家，深入探討ESG永續報告的制度內化及漂綠責任，並獲致一定之修法共識。他期待主管機關及司法界能重視永續報告書不實漂綠問題，並提出有效的防制對策，促使資本市場更加透明與健全，助力台灣在永續發展上邁向更高層次。

▲臺灣法治會計學會在114年度會員大會暨第二季研討會，針對ESG揭露的監理政策發展、企業永續揭露、法律風險及查核確信等核心議題，展開橫跨監理、會計與司法的深度對話。