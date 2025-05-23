台灣大啟動全球首創藍碳紅樹林復育計畫　閒置魚塭轉型高效碳匯研究基地 

▲全球首創的「台灣大藍碳 紅樹林復育計畫」首波植樹行動正式啟動，由50名台灣大志工與研究團隊種下1,200株欖李樹苗，計畫於三年內完成3,000株紅樹林復育。（圖／台哥大提供，下同）



記者錢雅慧／綜合報導

面對氣候變遷挑戰，台灣大哥大秉持「Open Possible 能所不能」品牌精神，攜手產官學界啟動全球首創的「台灣大藍碳 紅樹林復育計畫」，選定台南台江國家公園2.7公頃閒置魚塭，轉型為融合生態保育與科學研究的藍碳復育示範基地。計畫自去年12月5日宣布之後，由國立中興大學林幸助教授領軍，結合9家機構、15位專家學者，歷時半年完成「地形重塑與潮汐模擬」、「土壤活化工程」與「分區實驗設計」三大關鍵工程，成功打造紅樹林最佳生長條件，並導入紅樹林復育、複合式養殖與奈米科技等創新技術，將養殖廢水轉化為紅樹林所需養分，大幅提升碳吸存效率，預估碳移除效能可提高至少四倍，每年每公頃可望吸收高達77公噸二氧化碳。

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▲台灣大哥大永續品牌公關副總經理劉麗惠表示，這次志工行動不只是種下一棵樹，更是種下對永續的承諾。



2025年5月23日首波植樹行動正式啟動，由50名台灣大志工與研究團隊種下1,200株欖李樹苗，計畫於三年內完成3,000株紅樹林復育，透過人工復育組與自然演替組的對照觀察，將閒置魚塭轉化為高效「天然碳捕手」。此計畫將精確量化紅樹林的碳吸存能力、溫室氣體排放變化、水質淨化效益與生物多樣性指標，建立台灣本土藍碳技術與監測管理模式，未來更將推廣至東南亞、太平洋島國及中南美洲等紅樹林資源豐富地區，為全球氣候行動與聯合國SDG13（氣候行動）及SDG15（陸域生態）永續目標貢獻台灣的智慧與實踐力。

從一口魚塭開始 打造具國際輸出潛力的藍碳復育典範

台灣大哥大總經理林之晨指出，藍碳復育不僅是台灣大正面迎擊氣候變遷的新策略，更是台灣乃至於全球推動永續的關鍵突破口。紅樹林作為全球最有效的碳匯之一，其碳吸存能力是陸地森林的4至6倍，能在吸收二氧化碳，緩解氣候危機的同時，提升沿海生態系的韌性與生物多樣性。透過結合複合式養殖與奈米科技等先進技術，閒置魚塭得以轉型為天然儲碳倉庫與生物多樣性熱點，實現生態保育與科學研究的雙重目標。

林總經理進一步表示，當前全球對藍碳的研究與投入仍屬初期階段。台灣大希望抛磚引玉，藉由攜手產官學界研的力量，共同探索創新的吸碳方式，將藍碳相關研究成果落實為實際行動，打造藍碳復育的高效且可複製模式，取得更多精準的科學實驗數據，期待未來能將成功經驗輸出至東南亞等紅樹林資源豐富地區，為全球氣候行動與永續目標貢獻台灣的智慧與行動力。

永續行動內化成DNA 每位志工都是自然碳匯的助力推手

台灣大哥大永續品牌公關副總經理劉麗惠表示，這次志工行動不只是種下一棵樹，更是種下對永續的承諾。台灣大志工招募一開放內部報名即迅速額滿，展現同仁對自然與氣候議題的高度認同與行動力。劉副總經理強調，透過每一次的參與，員工能與環境產生深刻連結，讓永續內化為DNA，形成企業文化並落實到每一寸土地的實際行動。未來計畫不僅限於企業內部動員，更將在地扎根、結合沿海社區培力，推動「台灣大藍碳 紅樹林復育計畫」的社區參與與永續教育，串聯更多利害關係人共同為地球盡一份心力。

閒置魚塭大變身！科學家打造潮汐控制實驗場

「紅樹林複合式養殖模式負碳技術研發與碳權開發」計畫之研究團隊耗時兩個月改造2.7公頃閒置魚塭，藉由三大關鍵工程打造生態保育與科學研究的示範基地。首先，「地形重塑與潮汐模擬」透過重整、修復土堤，重現紅樹林生長所需潮汐節律；其次，實施「土壤活化工程」，降低水位、調控土壤酸鹼值與鹽度，打造紅樹林黃金生長帶。最後，進行「分區實驗設計」，將種植場域劃分為人工復育組與自然演替組，將總面積2.7公頃實驗區劃分為種植欖李與五梨跤的栽植區、施以肥料進行促進生長增匯試驗區，以及紅樹林植栽區中間留空白對照區，以自然方式讓植物自然演替生長比對。每株間隔約1.3 公尺，總計復育3,000株紅樹林木。

▲計劃未來三年能具體地在南台灣的土地上，以科學方式驗證紅樹林對地球的多元價值。(圖左:台灣大哥大永續品牌公關副總經理劉麗惠，圖右：國立中興大學生命科學系終身特聘教授林幸助)。



國立中興大學生命科學系終身特聘教授林幸助表示，此次計畫得以推動，感謝國科會的研究經費支持，台江國家公園管理處提供實驗用閒置魚塭，以及台灣大哥大投入復育紅樹林實驗所需經費與跨界協作，促成國內罕見的產官學三方合作先例，寄望未來成為復育藍碳典範。研究團隊將紀錄復育紅樹林所施用技術、紅樹林復育前後之碳匯與溫室氣體排放變化，及對生物多樣性、漁業生物及其他生態系服務之共效益，積極建立屬於台灣的紅樹林復育技術與監測管理模式，並進一步將復育與監測管理模式規模化，將計畫推廣至台灣西南沿海，與東南亞、太平洋島國或中南美洲國家紅樹林資源豐富國家，成為全球企業經營自然碳匯的典範。

▲本次台灣大志工招募一開放內部報名即迅速額滿，展現同仁對自然與氣候議題的高度認同與行動力。



本計畫是由國科會「淨零碳排-新興生物型負碳科技之研發與應用」計畫所支助的三年期整合計畫。由國立中興大學生命科學系終身特聘教授林幸助擔任計畫總主持人，並結合來自台灣大學、中山大學、中興大學、臺東大學、屏東科技大學、農業部生物多樣性研究所與多家生態、科技顧問公司的15位共同主持人，跨領域共同執行8項子計畫，內容涵蓋碳匯、生物多樣性、淨化水質等領域，推動藍碳復育創新技術，並拓展濕地復育的國際合作。如今有了台灣大哥大的企業資源投入，讓這項計劃未來三年能具體地在南台灣的土地上，以科學方式驗證紅樹林對地球的多元價值。

▲計畫導入三大關鍵工程，成功打造紅樹林最佳生長條件，並導入創新技術，將可大幅提升碳吸存效率。