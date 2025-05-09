從建築到商場　冠德集團抱回兩大ESG企業永續獎

▲從建築到商場，冠德集團勇奪兩大ESG企業永續獎。（採訪／記者曾雅玲；撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者黃稜涵／採訪報導

2025年第21屆《遠見》ESG企業永續獎日前揭曉，共吸引150家企業參與角逐，冠德集團旗下「根基營造」、「Global Mall環球購物中心」，在「低碳營運組」」中脫穎而出，雙雙抱回獎項，更為該組別中唯一獲獎的營造業與百貨業代表，展現企業從營建業到零售業的全方位永續實踐力。

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▲冠德集團旗下兩大品牌「根基營造」與「Global Mall環球購物中心」榮獲《遠見》ESG企業永續獎。（圖／記者鄭遠龍攝，下同）

根基營造一舉奪得低碳營運組首獎，由總經理陳俊明代表上台領獎。他指出，「這座獎對根基營造來說意義非常重大，營造業向來被貼上高碳排的標籤，要轉型其實很不容易。但我們沒有退縮，積極串聯營建價值鏈，從做最全面的碳盤查開始，到主動找供應商、說服業主使用低碳材料、導入新工法，努力說服業主、要求供應商，共同實踐低碳永續，這正是根基最大的不同處。」

▲根基營造總經理陳俊明指出，「營造業要轉型不容易，卻始終不退縮，積極串聯營建價值鏈，共同實踐低碳永續」。

根基營造副總經理曾志國也表示，「根基營造不僅將低碳混凝土應用於高科技廠房與國內第一起公共工程，未來母公司冠德建設也將全面採用，展現冠德集團推動綠色營建的整合實力，另外，根基將持續推動低碳工法，更計劃透過持續內部精進、引進AI及營建自動化技術，將此模式逐步發展成為營建產業的新標準。」

▲根基營造副總經理曾志國表示，「根基攜手成大土木完成低碳混凝土耐震試驗，並透過產官學串聯，寫下全台公共工程採用第一案」。

而同屬冠德集團的Global Mall環球購物中心，也在成立20週年之際獲得「ESG企業永續獎」肯定，首度入圍即獲獎。總經理陳依華分享，「今年Global Mall邁入20週年，目前全台共有八家店，以提供日常生活便利跟幸福為出發，成為百貨首家永續教育體驗場，規劃系列永續小學堂課程，設置二手紙袋回收站、寶特瓶回收機，並跨產業合作推動愛循環，運用商場閒置的建材變身成為偏鄉學校的圖書室、文史教室，讓永續不斷循環再生，這個獎項是我們邁向下一個20年的重要動力，我們期待能夠成為零售業的綠色標竿。」

▲環球購物中心總經理陳依華分享，「這獎項是我們邁向下一個20年的重要動力，期待能成為零售業的綠色標竿」。

本屆ESG企業永續獎由專家評審團嚴格篩選，表揚各領域ESG表現傑出的企業，而冠德集團成立超過45年，以「永續策略藍圖」為企業發展策略，努力成果備受肯定，不僅展現企業在低碳住居與永續經營上的堅定承諾，也為建築與零售產業樹立永續典範，引領民眾邁向綠色生活新未來。

▼冠德集團以「永續策略藍圖」為企業發展策略，努力成果備受肯定。