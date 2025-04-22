暫停一小時！富邦「Green Hour」低碳放鬆行動　與地球同步深呼吸

▲富邦金控於世界地球日前夕發起「Green Hour低碳放鬆行動」 。（圖／富邦金控提供，下同）

生活中心／台北報導

關掉不必要的電源、多搭乘大眾交通工具、減少衝動消費，從日常小事做起，降低碳足跡，每個人都能成為環保行動的一份子，為愛地球做出貢獻。每年4月22日的「世界地球日」，是全球共同響應永續行動的重要節日，富邦金控特別於世界地球日前夕發起「Green Hour低碳放鬆行動」，號召員工在忙碌的工作節奏中按下暫停鍵，給自己一個恢復能量的休憩片刻，也讓地球喘口氣，實踐「每天一小時，跟地球一起低碳休息」的理念。

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▲號召員工在忙碌的工作節奏中按下暫停鍵，給自己一個恢復能量的休憩片刻。

當人類休息，地球也能休息；照顧自己，實際上也能照顧地球。富邦金控率先示範，舉辦「Green Hour體驗活動」呼應長期關注的永續議題，於辦公室設置「瑜珈放鬆區」、「蔬食補給站」、「離線創意角」以及「手做植栽所」四大主題體驗區，鼓勵員工參與，同時思考永續的生活方式，此外，活動選在午後時段展開，不僅順應人體自然節律，在「午後低潮期」得到適時休息，身體與大腦得以重啟，兼顧身心放鬆與環境減碳，創造人與環境的雙贏。

▲▼「瑜珈放鬆區」由專業教練帶領進行瑜珈伸展與深呼吸，有助緩解緊繃，釋放工作壓力。

「瑜珈放鬆區」由專業教練帶領進行瑜珈伸展與深呼吸，有助緩解緊繃，釋放工作壓力；「蔬食補給站」提供以在地蔬果與植物性蛋白入菜的低碳餐點，藉此推廣低碳飲食；「離線創意角」鼓勵遠離螢幕、擺脫數位干擾，透過紙本閱讀放鬆心靈；「手作植栽所」則是透過手做苔球療癒身心，同時增進空間的供氧循環。整場活動結合身心健康與永續倡議，現場氣氛溫馨，獲得員工一致好評。

▲▼「蔬食補給站」提供以在地蔬果與植物性蛋白入菜的低碳餐點，藉此推廣低碳飲食。

富邦推動「Green Hour」，不僅是一項企業內部的健康活動，也是一個永續發展倡議，經濟學家Juliet Schor研究指出，「適度放鬆減少工作壓力，人們自然而然會減少高碳消費與高碳行為，有助於達到減碳目標」。富邦在品牌公開信中提出這項關鍵洞察，並鼓勵員工參與示範，傳達出「永續並不難，只要願意慢一點、靜一點，改變就會發生」的訊息，環保並不需要有高門檻，只須養成日常減碳的習慣，就能讓永續從企業走入個人、走進家庭，共創可長可久的綠色未來。

▲午後的短暫休息可以提升警覺性和生產力，亦能減少衝動消費和高碳足跡行為。

除了當日活動，「Green Hour」也延續富邦「Run For Green™」的行動精神，自2021年起，該計畫透過減碳路跑、綠色金融、碳權支持與大規模植樹，累積種植超過10萬棵樹，展現企業在推動低碳過程中的社會參與角色，如今透過Green Hour，將減碳實踐擴展至更貼近日常的層面，希望喚起更多人對地球永續的重視，全民都能用一小時的低碳放鬆，實踐一場屬於個人、也屬於地球的綠色革命。