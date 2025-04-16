一路玩到夏天　東海岸運動觀光開跑「吃喝玩樂」全包

▲2025年東海岸運動觀光系列活動起跑，即日起可以一路玩到夏天。（圖／交通部觀光署東管處提供，下同）



生活中心／台北報導

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處（東管處）今（16日）於台東舉辦「2025東海岸運動觀光系列活動」記者會，宣布以「旅動 東海岸」為品牌，推出長濱金剛雙浪馬拉松、秀姑巒溪泛舟鐵人三項等運動主題旅遊活動，串聯中央與地方資源，帶動觀光與在地經濟。

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▲▼與會貴賓與金剛和米寶大合照。



長濱雙浪金剛馬拉松 雙層巴士與跑者共同探索山海間

一開放報名及秒殺的長濱雙浪金剛馬拉松，即將於5/4登場，目前報名人數突破2200人，創歷年新高。賽程的特色，除了沿途特色補給、部落啦啦隊熱情助陣，選手之夜「來長濱吃辦桌」更是集美食與表演於一體的在地盛宴。

東管處林維玲處長表示，今年特別利用雙層巴士讓選手們能以不同的角度欣賞東海岸及縱谷的美麗；此外，與國發會合作跑前暖身訓練營，透過移地訓練、無毒健康飲食、正確觀念運動療養，讓長濱鄉不僅只是一日熱血活動，更是東海岸健康生活的基地。對一般民眾的部分，截至4月28日前，都開放民眾報名搭乘雙層觀光巡迴巴士前往靜浦部落及北回歸線，以高空視角俯瞰台11線。

▲交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處林維玲處長。▼長濱雙浪金剛馬拉松歷年紀念衣及物資包展示。

秀姑巒溪泛舟鐵人三項 仲夏就是要玩水吃冰吃西瓜

「秀姑巒溪泛舟鐵人三項競賽」今年將在6/8（星期日）舉辦，除了標準的鐵人三項（泛舟、跑步、騎車）、鐵人兩項組（泛舟、跑步）、純泛舟組別外，今年新增的電輔車組讓鐵人三項的挑戰更親民。活動補給為途經的瑞穗、奇美、靜浦等部落美食，提供蜜香紅茶、野菜水餃、玉米棒、山豬肉香腸、烤乳豬等，打造選手賽道美食嘉年華體驗，並配合即將於夏至開啟的「台灣仲夏節」，在泛舟結束後無限提供選手品嚐在地西瓜，及以西瓜等在地水果製成的冰品，讓所有參賽者沁涼到底。

另於活動前一天的選手報到處，將結合瑞穗鄉公所辦理「旺來穗樂市集」，加購雙層巴士於此搭乘，前往台9線北回歸線標誌公園，花東縱谷國家風景區管理處辦理的「飲茶小市集」休息及品茗，返回搭乘起點欣賞在地團體表演並品嚐瑞穗鄉美食，同樣的乘車抵用券亦可於二處是市集使用。

▲林倩綺立法委員。▼長濱雙浪金剛馬拉松紀念衣服及10周年紀念襪。

馬到成功168自行車旅遊 深度騎行東海岸鄉鎮

東管處近幾年以「馬到成功168」自行車旅遊品牌，推廣以自行車或更輕鬆的電輔車慢騎慢遊東海岸，並持續串連台11及台9線沿線之電輔車租借站點及在地店家，共同提供電輔車租借服務，便利自由行旅客租借騎乘；而每年辦理之領騎導覽人員訓練，培養了各區域在地領騎達人，帶領民眾更了解親近在地特色，同時推薦都蘭、成功、長濱等區域的騎乘路線，鼓勵民眾利用周邊電輔車租借站或以自身的自行車探索發掘區域內的美景及秘境，完成指定路線還有機會抽好禮。

今年8月將與臺東縣政府合作，於成功鎮海濱公園辦理電輔車達人帶路自行車活動，現場有成功鎮在地店家特色市集，還可騎乘電輔車跟著在地達人與領騎導覽人員，了解成功鎮的歷史、文化、美食及故事，再至三仙台遊憩區參加「最美星空音樂會」活動，體驗成功鎮白天到夜晚的魅力與氛圍。

▲臺東縣議會吳秀華議長。▼長濱雙浪金剛馬拉松歷年毛巾及獎牌展示。



各界響應：從觀光到永續生活基地

今年系列活動，獲得國家發展委員會、花東縱谷國家風景區管理處、臺東縣政府及在地鄉公所共同響應，記者會現場嘉賓雲集，包括立法委員林倩綺、臺東縣議會吳秀華議長、長濱鄉公所李光蘭鄉長、長濱鄉民代表會梁秀貞主席以及立法委員辦公室、議員服務處及公協會代表等皆出席，東管處長林維玲指出，活動不僅是短暫賽事，更希望打造東海岸成為健康生活與運動療癒的永續基地。

▲秀姑巒溪泛舟鐵人三項歷年紀念衣展示。