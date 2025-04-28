不只打造虛擬世界！泛娛樂產業響應永續潮流　把ESG變日常

▲響應世界地球日，網銀國際舉辦為期一週的「永續週」，其中舉辦愛心二手市集，邀請員工整理家中用不到的閒置物品，透過義賣讓物品能循環再利用。（圖／網銀國際提供）

生活中心／綜合報導

隨著環境保護與氣候變遷議題日益受到重視，從減少一次性用品到支持綠色消費，越來越多民眾與企業投入具體行動，展現對永續發展的重視，ESG（環境、社會與公司治理）也逐漸成為企業經營的重要指標。泛娛樂產業雖非傳統高耗能產業，但近年也積極回應永續浪潮，除了在每年4月22日世界地球日發起倡議與行動，更將ESG理念融入日常營運，包括關注環境議題、員工福祉、治理機制與社會參與等層面，打破外界對遊戲產業與ESG關聯性低的刻板印象。

遊戲產業在普及娛樂的同時，投入實踐對ESG的責任與承諾。致力打造友善職場、推廣健康娛樂的網銀國際，以「一減一加」模式落實企業永續，不僅呼籲業界關注「責任遊戲」研究，減少遊戲成癮，增加透明、健康的娛樂環境，為響應世界地球日，特別舉辦為期一週的「永續週」，活動從循環永續、身心永續、社會永續三大面向出發，透過健康低碳飲食、公益義賣與志工服務等行動， 推動企業內部建立永續文化。其中，資源循環再利用是永續發展的關鍵行動，網銀國際進一步將環保與公益結合，盤點公司內部已不符使用但仍具功能的硬體設備，以義賣形式開放員工認購，將原本可能閒置報廢的設備轉化為支持慈善計劃的善款；另外也舉辦義賣市集，邀請員工一起參與，整理出售家中閒置的物品，讓每一件物品都能延續其價值，達到「減少浪費」與「增加公益」的雙重效益。

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▲重視員工身心健康，各部門帶領紓壓操，也是網銀國際永續週的重點之一。（圖／網銀國際提供）

打造兼顧環境與員工身心健康的永續職場，也是網銀國際永續週的重點之一，除了至各部門帶領紓壓操，辦公室全員動起來，鼓勵員工養成規律運動的習慣，舒緩工作壓力，期間更提供低碳健康下午茶，特別選用當季在地食材製作創意餐點，像是把台中大甲的特產七葉膽製成養生茶，彰化社頭二水的芭樂製成氣泡飲，以及推出清爽少負擔的新鮮時蔬沙拉，在「食在地、用在地」的理念下，減少食物里程的消耗與碳排放，並且清楚標示食材來源，讓員工深入了解永續飲食的精神。辦公室亦陸續導入廚餘處理機與自備餐具政策，2025年已處理約2.5公噸廚餘、減碳1,500公斤，每年減少使用約15萬個一次性餐具，將綠色行動融入日常。

▲提供低碳健康下午茶，並清楚標示食材來源，讓員工深入了解永續飲食的精神。（圖／網銀國際提供）

「取之於社會、用之於社會」，企業的成功不應僅僅體現在財務報表上，回饋社會讓善的循環延綿不絕，更是企業的責任。網銀國際永續週與熱愛生命文教基金會合作，號召同仁加入愛心志工行列，與基金會扶助的孩童一起DIY烘焙做餅乾，讓參與員工深刻體會行動的重要性，為社會弱勢傳遞溫暖與支持。

▲網銀地球日與熱愛生命文教基金會合作，號召同仁加入愛心志工行列。（圖／網銀國際提供）

面對大環境的各種挑戰，同為泛娛樂產業的遊戲橘子，對於推動永續經營同樣不遺餘力，不僅設置「永續規劃室」，負責規劃與推展企業在環境、社會與治理方面的永續發展方向，更制定了「轉動永續經營」、「轉動數位責任」、「轉動環境友善」及「轉動正向價值」四大永續策略方針，並朝著這些目標持續邁進，像是在實踐環保的過程中，不只盤點自身的能源使用情況，也與供應商合作，掌握碳排放數據，作為後續減碳行動的依據，同時推動數位化流程，減少紙張使用，提高辦公環境的節能效益。

▲橘子集團與內科鄰居們共同參與內科千人捐血活動，並讓幼稚園小朋友們前來參觀捐血車。（圖／翻攝自Gamania臉書）

此外，遊戲橘子也重視員工福祉，提供多元化的培訓與發展機會，以多項支持措施推動性別平等與多元共融的職場文化，打造友善的工作環境，更以創新多元的管道，建立勞資雙向溝通的良好機制；以及參與社會公益，舉辦淨灘、捐血、志工服務、慈善募款等活動，回饋社會並強化企業社會責任。透過每年發布永續報告書，公司將這些行動與成果公開透明，讓外界能清楚了解其永續投入與進展。

從短期活動到長期承諾，網銀國際以「一減一加」模式體現對社會的責任承諾，遊戲橘子從四大永續策略方針努力推進，盼為市場帶來正向影響力，今年更與超商再度攜手響應世界關燈日，讓地球休息一下。而這些具體行動反映出，所謂的「永續」不只是一場企業的自我革新，更是一場攜手員工、玩家及社會大眾，共同邁向美好未來的旅程。