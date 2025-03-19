【廣編】愛馬仕水晶屋、寶格麗翡翠牆　MVRDV零碳打造絕美門市

▲由回收的綠玻璃瓶打造的半透光牆面，能納入窗外光源，比起一般外牆燈光投射，能減少一半能源消耗。（圖／MVRDV提供）

文／麗寶提供

原來「零碳建築」也能很時尚！麗寶集團旗下麗寶文化藝術基金會日前在松菸誠品表演廳主辦「綠色建築，建築永續」國際建築公益講座，特地邀請荷蘭知名建築所MVRDV的合夥人暨策略長楊‧可尼克和台灣總監廖慧昕，一起暢談零碳建築的挑戰。國內建築大師李天鐸和前台北市都發局長林洲民、前內政部長李鴻源也前來聆聽。

MVRDV善於融合周邊的地景和文化，形成獨特的標示型建築，有多項作品得到國際獎項肯定。MVRDV的合夥人暨策略長楊‧可尼克認為，最好的減碳方式，就是利用既有的建築再改造，並以阿姆斯特丹精品街上的愛馬仕水晶屋，來闡述最好的減碳，就是利用既有的建築重新融合。

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不只在荷蘭，MVRDV打造上海寶格麗旗艦店，金色黃銅飾邊包裹的「翡翠綠」立面，呈現寶格麗以「珠寶」起家的背景。這是MVRDV第三度為寶格麗操刀設計，搶眼的「翡翠綠」外牆，看似鑲嵌在建築上的彩色寶石，實際上是全部利用回收綠玻璃瓶所打造而成。半透光設計，能納入窗外光源，比起一般外牆燈光投射，能減少一半能源消耗。MVRDV與寶格麗美麗示範回收材質運用在精品業的潛力。

麗寶文化藝術基金會吳秋賢執行長表示：｢面對氣候變遷的挑戰，是我們每個人都責無旁貸的使命，建築產業更是關鍵的一環。根據研究，全球近40%的碳排放來自營建業，因此「零碳建築」不僅是一種技術革新和挑戰，更是對地球環境的承諾。基金會傳承麗寶集團吳寶田總裁回饋社會、推動環境永續的理念，關心每一棟建築如何成為未來更美好的風景，因此舉辦本次國際建築講座，邀請國際著名的專家學者分享零碳建築的最新發展、實踐案例與政策趨勢，期待大家共同努力，一起為台灣永續未來實現淨零建築的願景。｣