台灣大哥大永續表現領先全球！五度獲CDP最高等級A、16項評分類別奪13A 　A 級佔比81.25%刷歷史紀錄

世界最大碳揭露組織CDP (Carbon Disclosure Project, 國際碳揭露計畫)公布2024年評比成績,台灣大哥大從全球22,000家參與CDP受評企業中脫穎而出,連續5年獲得「氣候變遷(Climate Change)」最高等級A級肯定,永續表現領先全球。

2024年CDP針對「氣候變遷」問卷全面升級,強化企業在 氣候治理、碳排管理及低碳轉型策略 方面的評核標準,門檻大幅提高,台灣大哥大仍在16大評分類別中,獲得13項最高評級A,A級佔比高達81.25%,刷新近年台灣大CDP成績歷史紀錄,涵蓋 範疇一、二、三排放(Scope 1, 2, 3)、排放驗證、環境政策、減排措施與低碳產品、環境外部性定價、商業策略、企業治理,以及風險與機會揭露等13個關鍵領域獲得A級評價。CDP是全球最具影響力的碳揭露機構,給予台灣大哥大13個A級評價,顯示在減碳與氣候治理上的長期投入,獲得國際權威機構的高度肯定,持續引領電信產業邁向淨零未來。

CDP鼓勵全球企業採取積極措施,應對氣候變化和環境風險。作為台灣電信業首家加入RE100的企業,台灣大承諾2030年達到35%再生能源使用率、2035年提升至60%,並在2040年全面實現RE100。面對AI時代資料中心高耗電的挑戰,台灣大IDC雲端機房於2024年提前6年達到100%使用再生能源承諾,滿載運轉時PUE值(Power Usage Effectiveness)最低可壓至1.5,相較傳統機房約2.0的水準節能25%。同時,IDC雲端機房榮獲Uptime Institute Tier III設計、建置與維運三大認證,每年可減少約24,930公噸碳排放量,相當於65座大安森林公園的碳吸附效益。

台灣大董事長蔡明忠:掌握國際自然碳匯趨勢、落實減碳 守護下一世代生存環境

台灣大哥大董事長蔡明忠表示,台灣大連續5年獲CDP最高等級A,是榮譽更是責任。台灣大哥大以「永續」作為最高營運指導原則,設立董事層級永續發展委員會,並成立環境管理小組,推動能源管理、智慧節能、生物多樣性等政策,除積極減少碳排外,並掌握國際自然碳匯發展趨勢,推動全球首創紅樹林複合式養殖負碳技術「台灣大藍碳 紅樹林復育計畫」,尤其藍碳的固碳能力高,是綠碳的4倍,減碳之餘,還能達到減緩氣候變遷、保護生物多樣性、土地活化及國土保育的目標。台灣大持續以堅實的治理機制為基石,於永續發展的道路上繼續努力,攜手各利害關係人,守護下一世代地球公民的生存環境。

台灣大總經理林之晨:掌握未來能源趨勢、推動交通載具電動化 兌現淨零承諾

台灣大哥大總經理林之晨指出,面對極端氣候加劇挑戰,台灣大採取實際減碳行動,掌握未來能源趨勢,兌現淨零承諾。台灣大與中研院合作,投入地熱能、海洋能與去碳燃氫淨零科技研發;加入「富邦能源綠能投資平台」,攜手泓德能源、富邦人壽、富邦媒體共同成立控股公司「富邦能源」,預計投資380MW光電案場以及開發354 MW儲能案場,朝向2040年100%使用再生能源、2050年達到淨零排放邁進。另外,台灣大承諾2030年前實現全公司交通載具100%電動化(EV100),深化「Taiwan Mobility」策略,推動MyCharge電動車充電服務,已在全台各地設置超過60座充電站,總計400多個充電樁,加速電車與插電式混合動力車普及。

依循TCFD和TNFD框架 預測和管理未來的氣候風險及其財務影響

台灣大依循TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) 框架,預測和管理未來的氣候風險及其財務影響,全面落實氣候治理,並發布電信業第一本TNFD (Taskforce on Nature-related Financial Disclosures)中文版報告書,範圍涵蓋100%營運據點,包含辦公室、門市、機房、基地台,並擴及450家全球供應商。台灣大強化供應鏈減碳管理,要求供應商訂立SBT (Science Based Targets initiative, 科學基礎減碳目標),預計至2035年,供應鏈碳排放量將較2020年減少23%;並在ESG問卷中,納入生物多樣性題組,邀請超過百家供應鏈夥伴簽署「信守保護生物多樣性承諾」,攜手打造低碳供應鏈生態圈。

擴大關注生物多樣性 推動自然共好

在實現淨零排放與生物多樣性淨零損失的雙重挑戰下,企業必須採取果斷行動以確保永續發展。台灣大哥大以科技驅動地球永續,在生物多樣性保育上,展開跨越高山與海洋兩大生態場域的合作計畫,運用IoT技術與國立臺灣大學研究團隊合作,推動台灣山椒魚的研究與保育;攜手社會創新團隊「BlueTrend藍色脈動」,開發台灣民間首個具AI辨識功能的「AI Ocean數據海洋」,建立海洋生物資料庫,促進海洋生物多樣性。此外,持續深耕全球首創的「台灣大藍碳 紅樹林復育計畫」,研究紅樹林負碳技術,並計畫將成功模式複製至擁有豐富紅樹林資源的東南亞國家,攜手鄰近友好國家,應對氣候變遷。

台灣大積極參與GeSI、RE100、ECCT、LCI、SBT等國際永續組織,透過直接與政策制定者對話、支持產業協會,推動對環境有利的政策改革。未來,台灣大將持續深化永續行動,攜手產業夥伴,共同打造低碳、智慧、永續的未來。