【廣編】長虹建設李文造董事長回饋母校　以三峽國小建築營落實SDGs永續概念

▲3日公益營圓滿落幕，三峽國小校長及學生會會長共同參與結業式，學生開心領取小小建築師證書。

圖、文／長虹教育基金會提供

長虹教育基金會長期致力於兒童建築教育，每年舉辦公益建築營回饋偏鄉學童，今年1月13日至15日與新北市三峽國小合作，舉行為期三天的「長虹小學公益建築營」，邀請空間設計師徐智暖和環境設計規畫講師張金華，以基金會的創新動畫及教材《建築好好玩》為主題，帶領學生學習建築，探索生活周遭的文化，同時推動環境永續發展。

在建築營的成果發表會時，三峽國小陳宥然校長、家長會會長江大齊先生與歐原誌主任前來參觀孩子的作品，學生自豪地向校長展現這三天的豐碩成果，校長對孩子們的努力與表現給予肯定，歐原誌主任也表示：「沒想到孩子這三天完成那麼多元的作品，很少有團隊能夠來校舉辦這樣的活動，孩子們能在學校內便能體驗到如此豐富的建築課程，實在是難得的機會。」

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長虹教育基金會李文造董事長感念母校的栽培，多年來持續透過獎助學金和公益方案回饋家鄉。自110年起，基金會每年贊助三峽國小掌中戲社團，支持傳統文化。基金會今年選擇在董事長母校-三峽國小舉辦公益建築營，期望能為學弟妹提供更多元的學習機會，並進一步將這份愛心擴展至周邊校園，造福更多學子。