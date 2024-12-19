【廣編】冠軍建材落實ESG永續經營助力社福創新，共創永續發展

▲承心起厚訴說苗栗故事，亮點禮盒展現設計巧思。

圖、文／冠軍建材集團提供

冠軍建材集團透過「大一元愛心磚」每賣一箱捐一元公益基金，持續29年不間斷，今年已累積捐出2億元，以實際行動回饋社會，幫助社福團體。在政府倡導ESG永續經營下，冠軍建材攜手苗栗縣政府及國立聯合大學，共同推動「共創力量，希望種子計劃」，透過產品開發、品牌建立、行銷包裝及推廣等方式，共同打造獨特公益禮盒，發表會由冠軍建材集團董事長林榮德、苗栗縣政府鍾東錦縣長、苗栗縣議會張淑芬副議長、國立聯合大學林坤彥總務長等共同參與開箱儀式，合力協助社福單位從根本解決困境，實現自力更生創造收入，為社會注入溫暖與希望。

「承心起厚」象徵苗栗產官學力量，展現對社福單位的支持與關懷，方形花磚Logo象徵苗栗獨有的磚窯文化，承載祝福與厚實精神，打造善行循環的基礎，冠軍建材邀請苗栗縣政府協助整合開發出具特色的創新禮盒，得到鍾縣長大力支持，為社福單位開啟全新的品牌未來。

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此次合作共輔導6間社福單位，由國立聯合大學設計品牌研究中心趙龍傑主任及文化創意與數位行銷學系熊子扉助理教授帶領學子投入設計，打造出極具亮點的特色禮盒。