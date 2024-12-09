國際中橡集團首次參加EcoVadis永續評鑑　獲銀牌肯定

▲國際中橡集團首次參加EcoVadis永續評鑑，榮獲銀牌肯定。（圖／取自國際中橡官網）



生活中心／台北報導

國際中橡在2024年於永續發展領域再度展現卓越表現，憑藉創新與行動力榮獲多項國內外重要獎項，進一步鞏固其在永續轉型中的領導地位。特別是在全球供應鏈永續評鑑平台EcoVadis，國際中橡集團碳黑事業（Continental Carbon）首次參加，即以優異表現榮獲「銀牌」評級，位列全球參與評比的13萬家公司前14%。

EcoVadis評鑑對企業在「勞工與人權」、「商業道德」、「可持續採購」等關鍵指標的表現進行全面評估，國際中橡於「環境」項目更是取得高分，展現以循環經濟為核心理念的長期努力，實踐資源再生與循環利用的具體成果。

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▲2024年，國際中橡在永續領域再創佳績，榮獲多項重要國內外獎項。（圖／取自國際中橡官網）



2024年永續表現再創新高 榮獲多項國內外權威獎項

2024年，國際中橡在永續領域再創佳績，榮獲多項重要國內外獎項，進一步鞏固其在永續轉型中的領先地位：

2024第四屆 TSAA 台灣永續行動獎 - 最佳行動方案：作為台灣永續領域的權威獎項，該獎表彰企業在實現環境、社會與治理（ESG）目標上的創新行動與具體貢獻。國際中橡憑藉在資源循環利用的卓越表現，贏得評審青睞。

2024 The 3rd APSAA Asia-Pacific Sustainable Action Award：作為亞太區最具公信力的永續行動獎之一，旨在肯定區域內企業在綠色轉型與永續發展上的具體作為。國際中橡以環保碳黑技術及國際永續布局，展現其在亞太區的領導角色。

2024 GCSA Sustainability Reporting - Bronze Class：此獎項重視永續報告的透明度與專業性，評審特別肯定國際中橡在永續策略實踐與數據揭露上的成效，充分展現企業的責任與承諾。

此外，國際中橡美國Ponca廠與Sunray廠今年均通過國際永續性與碳認證系統（ISCC PLUS）認證。該認證涵蓋使用生物質、廢棄物與再生材料生產的供應鏈，顯示公司在資源再利用與環保技術應用上的領先地位。

國際中橡始終秉持企業社會責任，致力於推動環保碳黑技術，積極響應新能源車及綠色趨勢。未來，公司將持續參與EcoVadis評鑑，追求更高標準，以實際行動邁向永續發展新高峰。