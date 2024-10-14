ESG聲量成長四成！信義房屋獲「2024第七屆網路口碑之星」策略卓越獎

▲信義房屋總經理陳麗心(右)從台北市長蔣萬安(左)手中接下第七屆網路口碑之星獲獎獎牌。

圖、文／信義房屋提供

2024年第七屆網路口碑之星頒獎典禮於10月14日舉行，信義房屋獲得ESG永續發展領域居家生活消費類策略卓越獎，是房仲業唯一，由信義房屋總經理陳麗心代表領獎；此項榮譽於逾200家橫跨餐飲、旅宿、電子支付及數位證券等企業中脫穎而出，顯示出信義房屋在居住生活生態圈的獨特優勢及於ESG領域的卓越表現。

主辦單位表示，信義房屋淨零減碳策略卓越，獲得亞洲企業社會責任獎、天下永續公民獎等多項獎項，以自身為起點，執行淨零排放策略、門市響應節能、打造ESG標竿建案，同時積極承擔社會責任，推動社區一家全民社造行動計畫，落實永續理念。這些行動使社區一家聲量成長62%，整體ESG聲量亦成長40%。

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信義房屋致力於打造一個永續的居住生活生態圈，透過多元化的服務來滿足客戶需求，同時強調企業在環境保護方面的責任。信義房屋自創立以來，堅持企業倫理，並視環境永續為願景，積極兼顧客戶、同仁、股東及社會各方利益。

信義房屋的淨零排放策略核心精神在於堅持企業倫理初心，實踐環境永續發展。公司從數位轉型到綠色轉型，逐步將傳統房屋交易過程中的大量紙張使用轉為數位化，以降低碳排放；並與連鎖分店及供應鏈合作，共同推動淨零轉型，充分發揮產業影響力，確保供應鏈的永續發展。

信義房屋的「社區一家」全民社造行動計畫於今年邁入第20周年，這是台灣單一民間企業支持時間最長、投入金額最多的社區營造計畫。自2004年以來，信義房屋已收到逾1.6萬件提案，協助3400多個社區圓夢。這項計畫強調社區居民的參與感與凝聚力，並透過各類型的活動，成功提升社區意識。

信義房屋表示，網路聲量在推廣永續活動中的重要性不可忽視，隨著社交媒體的普及，能夠與更多消費者和社會大眾互動，提升品牌可見度，而網路上的討論和關注，有助於提高人們對永續生活方式的認知，進一步拋磚引玉，推動企業及民眾於日常參與永續行動，擴大永續理念的影響力，形成良性社會循環。