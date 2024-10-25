▲ 落實CSR進校園！wpd達德能源推廣環保與綠能教育。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者王威智／採訪報導

德商「wpd達德能源」致力於推動能源轉型與環境保護，並前進台灣小學校園，讓學童透過遊戲，實際體驗不同時期的量測工具與學習到工具背後簡易的科學應用原理，探索基礎工程的一隅與綠色能源教育。

僑善國小的學童們在專業土木工程師的引導下，體驗了不同時期水平儀的測量原理，並親手製作風機卡片。學生們透過基礎建設工程的學習，理解了風機建造流程的精確性，課程相當有趣，學生們也直呼「好玩」，讓他們學習到如何正確使用這些測量器材，並認識到台灣綠色能源與產業發展。

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▲▼學童們在專業土木工程師的引導下，體驗了不同時期水平儀的測量原理。（圖／記者謝盛帆攝）

達德能源積極推動台灣的再生能源發展，目前已在新北至雲林沿岸設置多處陸域風場，累計設置並營運207座風力發電機組以及47個太陽光電場。這次幫小朋友們上課的土木工程師分享，「測量是工程的基礎，他們希望透過這次的活動，讓學生們從測量的角度去認識風機，並激發他們對綠能的熱情。」

▲▼wpd達德能源透過手做風機卡片，探索基礎工程的一隅與綠色能源教育。（圖／記者謝盛帆攝）

達德能源政府暨公共事務部總監李雅貞表示，「達德能源一直非常重視環境教育，我們在台中的大安設有一個以陸上風機為主體的環教中心，每年都有許多大朋友、小朋友來參觀學習。」該座環境教育中心是由環境部認證且是第一座由民營電廠設立的環境教育中心，同時達德能源也會舉辦各種與在地活動結合的活動，讓民眾更了解能源轉型的重要性。

▲▼wpd達德能源落實CSR進校園！達德能源政府暨公共事務部總監李雅貞從苗栗縣副縣長邱俐俐手中接過感謝狀。（圖／記者謝盛帆攝）

李雅貞分享，「達德能源的風機分布在台灣7個縣市，我們已在台灣深耕近20年。無論是CSR或是ESG的活動，都是緊密與在地結合的。我們剛完成的一場在雲林崙背的活動，是為了慶祝達到500MW（兆瓦）的裝置容量，並鼓勵當地的長者多運動。另外我們剛結束了一年一度能源大展，達德能源特地把有風機的地方，歸納出了四條很有趣的低碳自行車路線，希望大家騎著自行車跟著風機一起去旅行。」

▲▼達德能源政府暨公共事務部總監李雅貞分享，達德能源近20年來，積極推動台灣的再生能源發展，透過企業社會責任的實際活動，持續推動能源轉型與環境保護 。（圖／達德能源提供）

達德能源作為台灣最大的民營陸域風電開發商，在全球28個國家致力於綠能的推展，並透過企業社會責任的實際活動，持續推動能源轉型與環境保護，在地方的大型宗教盛事活動中也不缺席，像是台灣「三月瘋媽祖」時，達德能源就開著太陽能的充電車跟著媽祖遶境，同時提供信徒的手機充電，「最重要的就是這些活動，能夠傳遞正確的綠能的知識！」傳遞正確的綠能知識，更期待孩子能成為未來的綠領人才。