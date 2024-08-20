AI系統整合用在城市交通管理　讓永續ESG不再紙上談兵

▲AI系統的交通監控，能辨識大車、小車、機車與行人流量，數據累積計算最合適的交通調節。（圖／驊宏資通提供）

財經中心／台北報導

「電腦可以挑花生，AI也可以減少食物浪費。」AI被運用在生活中已經是現代社會重要特徵，如果把AI運用在ESG的永續生活是什麼樣子？

其實從AI研發到生活運用，串連式的「系統整合」（SI）扮演重要橋樑功能，讓想不到的生活情景一切成真。「驊宏資通」（6148）是科技業界的系統整合商（SI），透過後端的AI資料運算能客製化整合出合乎ESG的終極應用產品，例如：環境永續與安全的溪水暴漲告警、土石溢流預警、大型場館火災早期防煙偵測、賣展場人流識別管制等，都可以因AI運算的危險告警，提早預防降低災害機率，達到永續城鄉的安全環境。

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將AI運用在大型停車空間，就是最好的系統整合展現。以「慧眼通」停車監控系統為例，經過人工智慧的深層學習，可以快速蒐集包括：車位、車牌、顏色的影像，加上人臉識別，縮短影像搜尋與尋找停車位空轉時間，降低碳排放量；能與現有系統結合與數據分析，提升營運效率的基礎建設。

「驊宏資通」（6148）強調，以AI為基礎的系統整合，是以「在席偵測」為研發理念，可適用於停車管理、碼頭船舶管理、城市交通控制、工地安全管理，正是SGDs永續城鄉的體現。

此外，將系統整合的AI運用在餐飲最具體而微的是食材管控，以AI模擬食材使用情境與消費偏好，結合GPU快速運算，並且分析消費者習慣，建置口味和文化偏好的大數據，測試計算食材用量，調配健康食譜配方，減少食物浪費，並且降低碳排放。如此的客製化食材管控系統AI已經是航空業空廚、豪華郵輪剩食管理的標準配備。根據「世界自然基金會」（WWF）估計，全球生產糧食有40%未曾食用就進了垃圾場，全球溫室氣體排放，食物廢棄物就佔了10%，AI系統整合無異是環境保護的重要處方。

荷蘭航空已經將AI運用在機上餐飲的預測，以餐飲人工智慧模型模擬預測登機人數，在起飛前20分鐘動態調整，已經減少63%的食物浪費。皇家加勒比海郵輪運用AI建立食物供應與餐飲監控平台，從郵輪路線、遊客組成、食物種類，成功的減少35%食物浪費。

走入生活的AI就是這樣一步一步讓人不知不覺的習慣，也能夠符合永續的生活型態。