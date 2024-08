台灣大哥大「種福電」起跑！Love in the sunshine「以愛為光」照亮孩童的知識之窗

▲台灣大哥大第八年「種福電」計畫於8月1日啟動,將在受贈團體「財團法人博幼社會福利基金會」位於南投埔里的總部暨課輔中心屋頂上,建置太陽能板,預估未來20年綠電收益共601萬元,愛心放大2倍,圖為台灣大哥大總經理林之晨。(圖/品牌提供,下同)

「Love in the sunshine,以愛為光照亮孩童的知識之窗」!台灣大哥大7月31日舉辦「種福電返校日」記者會,宣布連續舉辦第八年的「種福電」計畫將於8月1日啟動,展開為期61天的群眾募資。今年的「種福電」計畫邀請準歌后接班人艾薇擔任「綠能大使」,活動標語「以愛為光」,靈感源更自艾(愛)薇(為)的名字,希望透過音樂的力量傳遞愛心,將其轉化為孩子們的學習動能,艾薇更親自前往彰化大竹國小博幼課輔班擔任音樂老師,教唱「You are my sunshine」,還陪著孩子們一起畫出夢想藍圖,有孩子想當攝影師、有孩子則在畫中發揮繽紛色彩的創造力,艾薇深受孩子們的畫作感動,鼓勵孩子們能所不能追求夢想。台灣大哥大邀請所有大眾一起愛地球、做愛心,本屆「種福電」計畫倡議募款330萬元,將在受贈團體「財團法人博幼社會福利基金會」位於南投埔里的總部暨課輔中心屋頂上,建置116片太陽能板(48.14 kWp),預估未來20年可發電115萬度,減碳637公噸,綠電收益共601萬元,愛心放大2倍。不僅如此,台灣大哥大更拋磚引玉,率先捐出一百萬並加購等量綠電115萬度,守護偏鄉孩童20年的未來。

▲「種福電」計畫邀請準歌后接班人艾薇擔任「綠能大使」,活動標語「以愛為光」,靈感源更自艾(愛)薇(為)的名字,希望透過音樂的力量傳遞愛心,將其轉化為孩子們的學習動能。(左起:台灣大哥大副總兼基金會執行長劉麗惠、準歌后接班人艾薇擔任「綠能大使」、「博幼社會福利基金會」執行長陳良枝、台灣大哥大總經理林之晨)

台灣大哥大自2017起,連續八年與「綠能公益發展協會」及「陽光伏特家」合作,推出結合綠能與公益的「種福電計畫」,號召供應商與民眾募捐在公益團體的屋頂建置太陽能板。今年「種福電計畫」宣告起跑的記者會有別以往,以「種福電返校日」為主題,邀請七月初曾至博幼基金會彰化分部擔任一日音樂老師的「綠能大使」艾薇擔任班導師,¬和「班長」台灣大哥大總經理林之晨、「永續股長」台灣大哥大永續品牌公關副總兼台灣大哥大基金會執行長劉麗惠,以及能量夥伴(台灣諾基亞、智匯亞洲、淮南寰宇、台林電通)、13家手機供應商、協力夥伴等加入倡議,讓博幼基金會擁有未來20年穩定的綠電收益。

▲台灣大哥大集4家結能量夥伴(台灣諾基亞、智匯亞洲、淮南寰宇、台林電通)、與13家手機供應商連年支持倡議,讓「博幼基金會」擁有未來20年穩定的綠電收益。

總經理林之晨:Love in the sunshine

提供AI工具培養「面對不可測的應變能力」

今日的返校日記者會,上課鐘聲一響起,班導師艾薇就以清澈嘹亮的嗓音開場高唱「You are my sunshine」,點出本屆「以愛為光 照亮孩童知識之窗」主訴求。緊接著,班長林之晨總經理上台,介紹今年種福電計畫將光電轉化為愛與知識,提供「博幼社會福利基金會」20年穩定的綠電收益。台灣大除率先捐出100萬元,更承諾碼購買等量綠電,希望9月30日前募資330萬元,守護博幼孩童20年的未來。

▲「綠能大使」艾薇前往彰化大竹國小博幼課輔班,一步一步從英文單字開始教學,帶領孩子們學習經典英文歌曲《You are my sunshine》,更陪孩子們一起畫畫。

林之晨總經理表示,台灣大哥大致力推動偏鄉教育,長期透過多項社會公益專案,利用科技力量消弭城鄉數位落差,讓偏鄉孩童擁有更多學習英文、程式語言的資源,累積知識力量,提升競爭力。隨著AI科技加速發展,生成式AI在教學上的應用,可進一步推進教育的公平、品質、多元化以及個人化。因此,台灣大哥大已著手規劃在偏遠和資源匱乏的地區提供AI工具,培養孩子們利用AI提升「自學能力」拓展知識領域,除了「擴大 AI 教育,訓練出更善用 AI 工具的學生」,更希望鍛鍊下一代具備「面對不可測的應變能力」。

以科技力推動公益 2017年起前進偏鄉 培養學子科技能力與外語能力

台灣大哥大副總兼基金會執行長劉麗惠表示,台灣大以「數位培力 科技共融」為核心,攜手供應商以創新模式發綠電,推動「種福電」計畫,邁入第8年,為公益團體募款建置太陽能光電系統,讓公益團體獲得穩定售電收益長達 20 年,至今已幫助7家公益團體,預估20年累積收益將達8,315萬元、產生1,290萬度綠電、減碳超過6,768公噸;除了科技結合公益倡議專案,台灣大自2017年前進偏鄉,推動「Coding Fun 偏鄉玩程式」、「數位苗圃計畫」、「數位學習中心」、「二手平板手機捐贈偏鄉」等專案,激發偏鄉學子對科技的學習動機,支持孩子們學習外語、接軌國際,提升孩子未來競爭力。

▲台灣大哥大以科技力推動公益,2017年起前進偏鄉,培養學子科技能力與外語能力。今年更透過種福電計畫支持「博幼社會福利基金會」,讓偏鄉孩子有充足的學習資源與機會,用教育脫貧,讓知識帶希望回家。

用教育脫貧 種福電計畫將太陽轉化為偏鄉教育能量

「博幼社會福利基金會」公益團體22年來為提供弱勢學童課輔服務,過去一年累計課輔超過53萬人次,在博幼課輔老師的悉心陪伴下,近2千位孩子順利完成學業,其中7成更完成大學以上學歷。「博幼社會福利基金會」執行長陳良枝表示,觀察到許多偏鄉孩子在步入國中時,寫不全26個英文字母,這樣的現象讓這些孩子們上課就像在陪讀一樣,「博幼社會福利基金會」培育社區師資、開發學習教材厚植基石,讓偏鄉孩子有充足的學習資源與機會,用教育脫貧,讓知識帶希望回家,終止家庭貧窮循環。很幸運能參與本次「種福電」計畫,透過把愛放大及永續的概念,為我們帶來了未來20年的穩定綠能收益,在接下來的每一天,我們都能為孩子敞開學習的大門,在偏鄉地區提供免費課後輔導、學習扶助教材,這10年、甚至是20年的教育與陪伴,將會點亮、改變孩子們的一生。「博幼社會福利基金會」彰化中心主任楊千億也感性表示,自己在20年前也曾是博幼的學生,受到許多社工幫忙,希望將當時感受到的溫度帶給需要幫助的孩子們。

▲7月31日「種福電返校日」,邀請「博幼社會福利基金會」小朋友一起同歡。

第八屆種福電計畫宣傳影片首播

綠能大使艾薇化身班導師 用音樂力量傳遞愛心

今年的「種福電」邀請準歌后接班人艾薇擔任「綠能大使」。艾薇前往彰化大竹國小博幼課輔班,一步一步從英文單字開始教學,帶領孩子們學習經典英文歌曲《You are my sunshine》。艾薇表示,英文能力非常重要,能擴大孩子們的視野,也希望本次的教唱,能成為孩子們學習中的美好回憶。在教授英文歌曲後,艾薇也陪孩子們一起畫畫,彷彿看到孩子的夢想,從畫中煥發光芒,讓她感受到無限的希望和力量。艾薇發現其中一位學生想成為攝影師,於是給予他支持和鼓勵,並約定長大後成為攝影師要幫艾薇拍照。這段充滿歡笑的教學影片,在今天的募款起跑活動上首次播放,也讓所有與會貴賓感受到滿滿的喜悅。

▲第八屆種福電計畫宣傳影片首播,邀全民一起捐出愛心。

能量夥伴、供應商連年支持 種福電7年有成 一份捐款成就多重美好

台灣諾基亞、智匯亞洲、淮南寰宇、台林電通等4家「能量夥伴」連續3年持續參與;13家供應商包含:ASUS、Benten、HTC、Hugiga、Motorola、OPPO、realme、Samsung、SHARP、SONY、vivo、Lenovo、小米等也積極響應第八屆「種福電」計畫。只要民眾購買印有「種福電」LOGO標籤的手機,供應商由原每售出一台捐贈2元,提升至3元,其中Samsung更擴大支持,將捐贈金額提升至4元,幫助所有消費者加碼放大愛心。此外,大家還可以通過momo購物網、台灣大用戶手機直撥「5180136」、微樂平台數位支付以及台灣綠能公益發展協會的捐款專頁進行捐款,攜手並進,用陽光、用愛,在偏鄉種下綠色種子,讓每一個孩子擁有更光明的未來。

▲透過momo購物網、台灣大用戶手機直撥「5180136」、微樂平台數位支付以及台灣綠能公益發展協會的捐款專頁進行捐款,台灣大邀請全民用陽光與愛,在偏鄉種下綠色種子,讓每一個孩子擁有更光明的未來。

