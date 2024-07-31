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台灣大哥大「種福電」起跑！Love in the sunshine「以愛為光」照亮孩童的知識之窗

▲▼ 台灣大哥大,種福電,博幼社會福利基金會,太陽能板,林之晨,綠電,公益,愛心雲。（圖／台灣大哥大提供）

▲台灣大哥大第八年「種福電」計畫於8月1日啟動，將在受贈團體「財團法人博幼社會福利基金會」位於南投埔里的總部暨課輔中心屋頂上，建置太陽能板，預估未來20年綠電收益共601萬元，愛心放大2倍，圖為台灣大哥大總經理林之晨。（圖／品牌提供，下同）

記者錢雅慧／綜合報導

「Love in the sunshine，以愛為光照亮孩童的知識之窗」！台灣大哥大7月31日舉辦「種福電返校日」記者會，宣布連續舉辦第八年的「種福電」計畫將於8月1日啟動，展開為期61天的群眾募資。今年的「種福電」計畫邀請準歌后接班人艾薇擔任「綠能大使」，活動標語「以愛為光」，靈感源更自艾(愛)薇(為)的名字，希望透過音樂的力量傳遞愛心，將其轉化為孩子們的學習動能，艾薇更親自前往彰化大竹國小博幼課輔班擔任音樂老師，教唱「You are my sunshine」，還陪著孩子們一起畫出夢想藍圖，有孩子想當攝影師、有孩子則在畫中發揮繽紛色彩的創造力，艾薇深受孩子們的畫作感動，鼓勵孩子們能所不能追求夢想。台灣大哥大邀請所有大眾一起愛地球、做愛心，本屆「種福電」計畫倡議募款330萬元，將在受贈團體「財團法人博幼社會福利基金會」位於南投埔里的總部暨課輔中心屋頂上，建置116片太陽能板(48.14 kWp)，預估未來20年可發電115萬度，減碳637公噸，綠電收益共601萬元，愛心放大2倍。不僅如此，台灣大哥大更拋磚引玉，率先捐出一百萬並加購等量綠電115萬度，守護偏鄉孩童20年的未來。

▲▼ 台灣大哥大,種福電,博幼社會福利基金會,太陽能板,林之晨,綠電,公益,愛心雲。（圖／台灣大哥大提供）

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▲「種福電」計畫邀請準歌后接班人艾薇擔任「綠能大使」，活動標語「以愛為光」，靈感源更自艾(愛)薇(為)的名字，希望透過音樂的力量傳遞愛心，將其轉化為孩子們的學習動能。（左起：台灣大哥大副總兼基金會執行長劉麗惠、準歌后接班人艾薇擔任「綠能大使」、「博幼社會福利基金會」執行長陳良枝、台灣大哥大總經理林之晨）

台灣大哥大自2017起，連續八年與「綠能公益發展協會」及「陽光伏特家」合作，推出結合綠能與公益的「種福電計畫」，號召供應商與民眾募捐在公益團體的屋頂建置太陽能板。今年「種福電計畫」宣告起跑的記者會有別以往，以「種福電返校日」為主題，邀請七月初曾至博幼基金會彰化分部擔任一日音樂老師的「綠能大使」艾薇擔任班導師，¬和「班長」台灣大哥大總經理林之晨、「永續股長」台灣大哥大永續品牌公關副總兼台灣大哥大基金會執行長劉麗惠，以及能量夥伴(台灣諾基亞、智匯亞洲、淮南寰宇、台林電通)、13家手機供應商、協力夥伴等加入倡議，讓博幼基金會擁有未來20年穩定的綠電收益。

▲▼ 台灣大哥大,種福電,博幼社會福利基金會,太陽能板,林之晨,綠電,公益,愛心雲。（圖／台灣大哥大提供）

▲台灣大哥大集4家結能量夥伴(台灣諾基亞、智匯亞洲、淮南寰宇、台林電通)、與13家手機供應商連年支持倡議，讓「博幼基金會」擁有未來20年穩定的綠電收益。

總經理林之晨：Love in the sunshine　
提供AI工具培養「面對不可測的應變能力」
今日的返校日記者會，上課鐘聲一響起，班導師艾薇就以清澈嘹亮的嗓音開場高唱「You are my sunshine」，點出本屆「以愛為光 照亮孩童知識之窗」主訴求。緊接著，班長林之晨總經理上台，介紹今年種福電計畫將光電轉化為愛與知識，提供「博幼社會福利基金會」20年穩定的綠電收益。台灣大除率先捐出100萬元，更承諾碼購買等量綠電，希望9月30日前募資330萬元，守護博幼孩童20年的未來。

▲▼ 台灣大哥大,種福電,博幼社會福利基金會,太陽能板,林之晨,綠電,公益,愛心雲。（圖／台灣大哥大提供）

▲「綠能大使」艾薇前往彰化大竹國小博幼課輔班，一步一步從英文單字開始教學，帶領孩子們學習經典英文歌曲《You are my sunshine》，更陪孩子們一起畫畫。

林之晨總經理表示，台灣大哥大致力推動偏鄉教育，長期透過多項社會公益專案，利用科技力量消弭城鄉數位落差，讓偏鄉孩童擁有更多學習英文、程式語言的資源，累積知識力量，提升競爭力。隨著AI科技加速發展，生成式AI在教學上的應用，可進一步推進教育的公平、品質、多元化以及個人化。因此，台灣大哥大已著手規劃在偏遠和資源匱乏的地區提供AI工具，培養孩子們利用AI提升「自學能力」拓展知識領域，除了「擴大 AI 教育，訓練出更善用 AI 工具的學生」，更希望鍛鍊下一代具備「面對不可測的應變能力」。

以科技力推動公益　2017年起前進偏鄉　培養學子科技能力與外語能力
台灣大哥大副總兼基金會執行長劉麗惠表示，台灣大以「數位培力 科技共融」為核心，攜手供應商以創新模式發綠電，推動「種福電」計畫，邁入第8年，為公益團體募款建置太陽能光電系統，讓公益團體獲得穩定售電收益長達 20 年，至今已幫助7家公益團體，預估20年累積收益將達8,315萬元、產生1,290萬度綠電、減碳超過6,768公噸；除了科技結合公益倡議專案，台灣大自2017年前進偏鄉，推動「Coding Fun 偏鄉玩程式」、「數位苗圃計畫」、「數位學習中心」、「二手平板手機捐贈偏鄉」等專案，激發偏鄉學子對科技的學習動機，支持孩子們學習外語、接軌國際，提升孩子未來競爭力。

▲▼ 台灣大哥大,種福電,博幼社會福利基金會,太陽能板,林之晨,綠電,公益,愛心雲。（圖／台灣大哥大提供）

▲台灣大哥大以科技力推動公益，2017年起前進偏鄉，培養學子科技能力與外語能力。今年更透過種福電計畫支持「博幼社會福利基金會」，讓偏鄉孩子有充足的學習資源與機會，用教育脫貧，讓知識帶希望回家。

用教育脫貧　種福電計畫將太陽轉化為偏鄉教育能量
「博幼社會福利基金會」公益團體22年來為提供弱勢學童課輔服務，過去一年累計課輔超過53萬人次，在博幼課輔老師的悉心陪伴下，近2千位孩子順利完成學業，其中7成更完成大學以上學歷。「博幼社會福利基金會」執行長陳良枝表示，觀察到許多偏鄉孩子在步入國中時，寫不全26個英文字母，這樣的現象讓這些孩子們上課就像在陪讀一樣，「博幼社會福利基金會」培育社區師資、開發學習教材厚植基石，讓偏鄉孩子有充足的學習資源與機會，用教育脫貧，讓知識帶希望回家，終止家庭貧窮循環。很幸運能參與本次「種福電」計畫，透過把愛放大及永續的概念，為我們帶來了未來20年的穩定綠能收益，在接下來的每一天，我們都能為孩子敞開學習的大門，在偏鄉地區提供免費課後輔導、學習扶助教材，這10年、甚至是20年的教育與陪伴，將會點亮、改變孩子們的一生。「博幼社會福利基金會」彰化中心主任楊千億也感性表示，自己在20年前也曾是博幼的學生，受到許多社工幫忙，希望將當時感受到的溫度帶給需要幫助的孩子們。

▲▼ 台灣大哥大,種福電,博幼社會福利基金會,太陽能板,林之晨,綠電,公益,愛心雲。（圖／台灣大哥大提供）

▲7月31日「種福電返校日」，邀請「博幼社會福利基金會」小朋友一起同歡。

第八屆種福電計畫宣傳影片首播　
綠能大使艾薇化身班導師　用音樂力量傳遞愛心
今年的「種福電」邀請準歌后接班人艾薇擔任「綠能大使」。艾薇前往彰化大竹國小博幼課輔班，一步一步從英文單字開始教學，帶領孩子們學習經典英文歌曲《You are my sunshine》。艾薇表示，英文能力非常重要，能擴大孩子們的視野，也希望本次的教唱，能成為孩子們學習中的美好回憶。在教授英文歌曲後，艾薇也陪孩子們一起畫畫，彷彿看到孩子的夢想，從畫中煥發光芒，讓她感受到無限的希望和力量。艾薇發現其中一位學生想成為攝影師，於是給予他支持和鼓勵，並約定長大後成為攝影師要幫艾薇拍照。這段充滿歡笑的教學影片，在今天的募款起跑活動上首次播放，也讓所有與會貴賓感受到滿滿的喜悅。

▲▼ 台灣大哥大,種福電,博幼社會福利基金會,太陽能板,林之晨,綠電,公益,愛心雲。（圖／台灣大哥大提供）

▲第八屆種福電計畫宣傳影片首播，邀全民一起捐出愛心。

能量夥伴、供應商連年支持　種福電7年有成　一份捐款成就多重美好
台灣諾基亞、智匯亞洲、淮南寰宇、台林電通等4家「能量夥伴」連續3年持續參與；13家供應商包含：ASUS、Benten、HTC、Hugiga、Motorola、OPPO、realme、Samsung、SHARP、SONY、vivo、Lenovo、小米等也積極響應第八屆「種福電」計畫。只要民眾購買印有「種福電」LOGO標籤的手機，供應商由原每售出一台捐贈2元，提升至3元，其中Samsung更擴大支持，將捐贈金額提升至4元，幫助所有消費者加碼放大愛心。此外，大家還可以通過momo購物網、台灣大用戶手機直撥「5180136」、微樂平台數位支付以及台灣綠能公益發展協會的捐款專頁進行捐款，攜手並進，用陽光、用愛，在偏鄉種下綠色種子，讓每一個孩子擁有更光明的未來。

▲▼ 台灣大哥大,種福電,博幼社會福利基金會,太陽能板,林之晨,綠電,公益,愛心雲。（圖／台灣大哥大提供）

▲透過momo購物網、台灣大用戶手機直撥「5180136」、微樂平台數位支付以及台灣綠能公益發展協會的捐款專頁進行捐款，台灣大邀請全民用陽光與愛，在偏鄉種下綠色種子，讓每一個孩子擁有更光明的未來。

(勸募字號：衛部救字第1131362498號)種福電募款管道：
・「社團法人台灣綠能公益發展協會」：https://twm5g.co/Nphg
・台灣大用戶手機直撥5180136 (單筆最高可捐6,000元)
・微樂志工平台數位支付：https://twm5g.com/33rb
・momo愛心捐：https://twm5g.co/M3xA (自8/8起開放捐款)

關鍵字： 台灣大哥大種福電博幼社會福利基金會太陽能板林之晨綠電公益愛心雲

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