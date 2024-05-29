減塑意識不足！　調查：63%習慣索取一次性用品

▲「全家」鑫德店實驗垃圾桶實驗垃圾桶透過明確指示和垃圾桶設計引導消費者回收行為。（圖／RE-THINK提供）



生活中心／台北報導

世界地球日今年主題「多一塑不如少一塑」（Planet vs. Plastics），目標是2040年減少60%的塑膠。在實際的減塑行為面向上，台灣民眾跟上了多少？全家便利商店與RE-THINK重新思考環境教育協會、台師大永續管理與環境教育研究所，今28日共同發布，「環保素養調查-便利商店篇」調查結果顯示，民眾同意源頭減量概念，卻仍高達63%習慣性索取餐具、吸管等一次性用品，而超商垃圾回收方式則有4成民眾答錯，且年齡越大答錯比例越高。

調查也顯示，民眾在便利商店消費後的垃圾，最常丟棄的場所有71.8%為家庭、41.8%便利商店、28.3%則是在公司；而正面的消息是高達97%民眾，願意響應便利商店的回收與減塑措施。

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▲「全民回收新運動-全家一起學回收」零錢捐3年計畫，師大永續管理與環境教育研究所教授葉欣誠、RE-THINK創辦人暨執行長黃之揚、全家便利商店公共事務暨品牌溝通室部長吳采樺、全家店員代表(左至右)。▼「電子發票愛心捐」活動，號召民眾結帳時喊出「8787」愛心碼，就能將發票捐給 RE-THINK，減廢又能做公益！（圖／RE-THINK提供）

協力調查的台師大永續管理與環境教育研究所葉欣誠教授表示，「調查結果凸顯台灣社會對環保行為的普遍認同，受訪者在垃圾分類、資源回收和支持環保選項方面顯示出積極的態度，而對於減少一次性用品的使用和其他具體環保行動則顯得相對保守。未來便利商店的環保策略可考量調查結果，針對不同年齢層和地區制定更有效的環保知識推廣和行銷措施。」

為提升民眾環保意識與回收正確率，全家與RE-THINK合作展開「全民回收新運動-全家一起學回收」的3年零錢捐計畫，透過「3P」（People、Place、Planet）策略，結合超過全台4,200家便利商店作為創新環境教育場域，推動資源回收知識的普及，提出長期系統解方。

全家便利商店的品牌溝通部長吳采樺提到，便利商店是人們日常生活中不可或缺的一部分。為此，全家決定利用其廣泛的店鋪網絡，將4,200家店面的海報轉變為環境教育的佈告欄，並在自家品牌的商品包裝上添加回收指南，以推動責任生產和永續生活的實踐。從2024年5月29日至6月25日，民眾可透過全家APP或店內捐款機支持「全民回收新運動」。更多資訊可上全家或RE-THINK官網查詢。

RE-THINK執行長暨共同創辦人黃之揚則表示，這次將運用全家零錢捐資源推動多元管道環境教育，也包括設計開源校園教材包，讓環境教育透過3年計畫長期深入全台各地之校園與便利商店。