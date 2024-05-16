善盡社會責任　驊宏資通員工捐血百袋救血荒

本報訊

企業近年推動ESG的永續發展不遺餘力，尤其是企業講求獲利回饋社會必須擔負的社會責任。資訊科技整合業的「驊宏資通」16日就號召集團員工捲起袖子捐血作公益，從企業治理到落實永續的社會責任，有些員工在等候捐血時還比較誰會捐的比較多，250c.c.、500c.c.變成是大家聊天的話題。

上午台北捐血中心就派了一輛捐血車停在公司附近的台北市北平東路，附近不但有公司行號、華山文創園區，也臨近民進黨中央黨部，已經能聚集基本人潮，而事先街坊鄰居的拜訪宣傳得宜，捐血車完成停靠後就有人急著挽起袖子搶著當第一號捐血人。令人感動的許多路過民眾看到現場有捐血車就主動上前詢問後就上車捐血了，一付理所當然的樣子。

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「驊宏資通」董事長廖文鐸也到場為工作人員打氣，並參與現場鼓勵捐血的宣傳。一天七個小時的捐血活動總共捐出102袋、25,500c.c.的血液，對於紓緩暑假期間的缺血常態做出一些幫助。捐血中心的工作人員表示，A型和O型的是比較容易缺血，但缺血是普遍性問題，各種血型都有需求，就是「捐血一袋、救人一命」的概念。

「驊宏資通」為鼓勵捐血人擁躍捐血，同時邀請著名的澎湖海產冷凍廠商共同參與捐血活動，提供價值380元的冷涷海鮮食材作為鼓勵，只要能完成捐血就能領取提貨券作為感謝禮，憑券在自營超市提領新鮮食材。現場捐血人都笑瞇瞇的談論著等一下要去兌換什麼漁貨，氣氛輕鬆融洽。