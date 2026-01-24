玩死一個陳時中之後… 鄭麗君能從「談判桌」轉台到「市民餐桌」？

▲行政院副院長鄭麗君出席說明台美對等關稅及相關談判成果記者會。（資料圖／記者陳家祥攝）



文／吳芥之（資深媒體人、大學助理教授）

2026年六都諸侯角逐大位的鼓聲隱然響起。民進黨睽違逾四分之一個世紀的台北市長寶座，隨著鄭麗君在「台美關稅談判」中爭取到15%稅率及特定產業免稅的漂亮成績，「專業、知美、跨領域」的政治光環上身，不意外地，立刻被視為民進黨台北市長「最新夢幻人選」。

然而，細數台北市的政治結構與歷史脈絡，關稅光環能否轉化為北市選票，仍存在巨大的鴻溝。

光環與票房的距離 陳時中殷鑑不遠



鄭麗君正處於政治資產的高峰，其「文青」形象變身為「國家戰略家」，對內湖、南港等科技白領應具一定的魅力。但現實是殘酷的，2025年底的民調顯示，現任市長蔣萬安支持度穩居55%以上，而鄭麗君僅約24%；15%的關稅戰績能填平其中的差距？



台北市長這一局，萬安公子光扛著「蔣」姓血統旗號，就算再怎麼「蔣不聽」，也能輕易號召藍營鐵票、固守半壁江山。更別提民進黨缺乏戰鬥意志，早已抱著近乎「志在參與」的陪榜心態。

提到鄭麗君，不免想到三年多前的陳時中。當年陳時中亦挾著「防疫英雄」高聲量參戰，卻不意外地鎩羽而歸。血淋淋的教訓告訴執政者：中央政績無法溢流至地方。地方有地方的生態系，只靠外來種、強插枝、猛施肥是無法生根茁壯的；必須要在地播種、萌芽、成長，一路守護，才有機會成為一個「原生咖」。

政績不落地：選票比談判桌更現實



尤其民進黨中央執政十年以來，處處照顧百姓，卻把多數民眾養成巨嬰，做得好是應該的，做不好都是民進黨的錯。鄭麗君領軍談到令人驚豔的15%關稅，信不信，過完農曆年後，大夥就會覺得「理當如此」；萬一先前沒談到這個數，就等著被罵到年底大選吧！

就專業角度而論，這回的台美關稅談判幾近完美。但關稅紅利屬於經濟領域，如果無法「落地」化為生活日常，比方更便宜的雞蛋、更多的社會住宅、不缺電不跳電…冷冰冰的經濟數據換不到熱騰騰的選票。陳時中帶領的防疫團隊守護台灣數百個晝夜，但是船過水無痕；守住一千個疫情缺口，比不上在市場掃街握十雙手。這也沒什麼好抱怨的，這就是台灣的地方選舉文化。

不思長進「輪迴」：求不挨罵，不求會贏



了解這些後，就明白近三十年來民進黨在台北市如何「不思長進」。尤其2014、2018年那兩仗，努力經營基層的姚文智遭自家人「類背叛」，之後就不會有人想埋頭苦幹，「一分耕耘一分收穫」了。也因此上一屆臨時推陳時中出征，結果被玩死、當砲灰，如今又搞出鄭麗君來測風向。這種刮刮樂式的提名法，連正常的綠營選民也難以接受。

早些年，在台積電還不是「護國神山」的年代，基金經理人的資產配置總會有幾檔穩健有餘、上漲勢無力的大牛股，如台積電、台泥、台塑等；這不代表當時的經理人看好這些股票會上漲，而是萬一這些股票下跌時不會被投資人罵。

走不出派系與聲量迷霧，連輸七場的民進黨台北市長提名，彷彿就陷入這種輪迴：不是推出「會贏的人」，而是在找「不會犯大錯、選輸不會被罵的人」。

鄭麗君具有「高專業、低爭議」的特質，但「談判桌」上的亮眼表現，不等於轉場至「市民餐桌」依舊能自在揮灑。不過這無所謂，因為鄭的形象人設符合黨內最佳「消極戰略」—堪與蔣公子攀比，萬一退場又不失優雅。

民進黨就繼續墮落炒短線吧！

