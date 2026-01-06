8 個 AI 導入趨勢　決定企業未來 5 年競爭力

▲2026年企業 AI 導入趨勢，決定未來五年競爭力。（圖／智慧方案提供）

● 陳慶蔚／智慧方案股份有限公司執行長

當全球78%企業開始導入 AI，卻有80%看不到成果，台灣企業如何在這場寧靜革命中突圍？過去兩年，我以企業 AI Agent 顧問的身份，在第一線見證了上百家台灣公司的 AI 轉型歷程，從彰化伸港的精密零件廠，到佈局全球五十年的老字號紡織企業，各行各業都開始積極瞭解、接觸、使用生成式AI，如果要我用一個詞來形容即將到來的 2026 年，那會是「 AI 價值實現年」。

儘管，市場上仍充滿挑戰和質疑聲浪，我依然堅信，2026 將是台灣企業 AI 應用從實驗走向成熟、從投入看見回報的關鍵轉折點，以下是我對 2026 年台灣企業 AI 導入的八個趨勢預測：

[廣告]請繼續往下閱讀...

趨勢一：無需再問「是否導入」，關鍵問題是「如何產生效益」

先讓我們從全球視角，看看企業AI的導入與使用狀況，根據 McKinsey 最新研究，雖然 78% 組織在使用 AI，但高達八成的企業尚未獲得顯著成果；Gartner 更預測，到2027年底將有超過 40% 的 AI Agent 專案，將因 ROI 不明確而被重新評估。聽起來有點悲觀？但這個轉變在我看來，反而是市場被成功教育的證據之一。

因為，企業不再需要被說服 AI 的重要性，而是迫切地想知道「如何確保投資有回報」。回過頭來看台灣企業，我們的起跑點並不差，根據 Google Cloud 與人工智慧科技基金會調查，雖然台灣企業 AI 準備度平均54分（滿分100）、只有30%成功導入 AI，但90%企業正積極尋找 AI 切入點、超過一半的企業已制定 AI 相關策略，這些數字凸顯台灣企業不是「不想做」，而是在尋找「怎麼做對」的答案。

我認為，台灣企業不需要再浪費時間確認「要不要做 AI」，而應該進一步探索「企業的核心痛點是什麼？AI 能帶來可量化的 ROI 嗎？企業有2-3個月就能看到成效的切入點嗎？」這些實際、可量化評估的關鍵問題，當問題從抽象的技術探索，變成具體的價值驗證，AI 導入就會從「實驗專案」變成「策略投資」。

趨勢二：Multi-Agent 協作從概念走向實用

想像一個再熟悉不過的場景：每逢財務部門月底、月初結帳時期，會計們要花上好幾天加班對帳、追單據、做報表直至深夜，非常耗時、但不得不做。

未來，上述場景將由 AI Agent 團隊在背後運作，包含「發票、單據辨識 Agent」掃描辨識、分類所有單據，並將辨識結果交給「對帳 Agent」，在數分鐘內完成過去需要幾天的對帳工作，這中間還需要在「異常偵測 Agent」的監控下、根據企業的內控規範，監控金額、名目是否正確；而相關報表、報告將透過「報表產生 Agent」自動彙整產生，不僅如此，AI 團隊內的「溝通協調 Agent」，在整個工作流程扮演小組長的角色，審視各 Agent 的任務內容，發現問題時主動協調並通知人員介入。

上述這五個 Agent 各司其職，讓財務主管得以專注在策略分析和風險預測上，這就是 Multi-Agent 的威力，而我認為，隨著語言模型推理能力不斷提升、成本持續下降，AI Agent 工具更加成熟，明年 Multi-Agent 的應用將迎來爆發。

趨勢三：中小企業 AI 採用率大幅成長

過往 AI 是大企業的專利，但多項數據顯示這個情況正在改變，根據 Benzinga 報告，美國中小企業的 AI 採用率在短短兩年內從 23% 飆升至 58%、成長超過 2.5 倍，回看台灣，我們預估 2026 中小企業的 AI 採用率將出現爆發性成長，將有近半數的台灣中小企業，開始享受 AI 帶來的效率提升和成本節省，主要有兩個關鍵原因，第一，是技術門檻的大幅降低，現在的 AI 平台讓不懂程式的商業人員也能建立自己的 AI Agent，更新知識庫、調整流程、查看效能，都只需要點擊和拖拉。

第二，政策支持，從中央到地方、從產業署到公協會，針對中小企業 AI 導入的補助與輔導資源持續增加，2026年預期將有更多元的支持方案推出，實質降低企業的嘗試成本，讓中小企業可以用較小的投入，驗證 AI 能為企業帶來的實際價值。

趨勢四：資料在地、運算在雲的「混合部署」模式

基於效益與成本的綜合考量，2026年主流的企業 AI 系統架構將會採用「雲地混合」的模式，企業把客戶資料、交易紀錄、商業機密等敏感資訊，儲存在自己的本地資料中心或私有雲，當需要 AI Agent 處理時，將查詢請求送到 AI 模型供應商，運算完成後只接收結果，原始資料從不離開企業控制範圍。這種架構的好處在於，企業既保護了資料主權，又能享受閉源 AI 模型的強大運算能力，不需要自己投資昂貴的 GPU 伺服器，也不需要養一支 AI 研發團隊。

而台灣在這方面有獨特優勢，我們有成熟的 IDC 產業和資料中心基礎設施，搭配台灣的資訊人才普遍懂企業的合規需求、對硬體技術的熟悉程度又高，將使得混合部署更加順暢。

趨勢五：新 AI「職位」誕生，既有「職能」也將迎來升級

在我們輔導的客戶企業中，已經開始出現一些前所未有的新職位，例如「AI SOP 設計師」或「Agent 架構師」，這個角色不需要寫程式，但要深入理解業務流程，能夠把部門隱性知識轉化為 AI 可學習的結構化內容，因此往往由資深業務主管或流程專家擔任；「AI 教練」或「Prompt 工程顧問」負責培訓員工有效使用AI工具、設計企業專屬 Prompt 模板；而「AI 治理、稽核專員」則負責處理AI相關法律和倫理問題。

除了應運 AI Agent 技術導入而產生新「職務」，原本存在的各種「職能」也會產生轉變。IT 部門從「系統維護者」升級為「AI 平台營運者」，管理企業的 AI Agent 平台、確保穩定運行，HR 部門從「人員招募」升級為「人機協作設計者」，重新定義每個崗位工作內容，規劃哪些任務由人做、哪些由 AI Agent 做。各個職能的工作者，都需要開始思考，如何從重複性工作中解放出來，專注在更有價值、更需要創造力和判斷力的工作上。

趨勢六：「80/20人機協作法則」成為主流

相信已經有在使用生成式 AI 的工作者、甚至導 AI 工具的企業，都很清楚「AI 是會犯錯的」，犯錯的原因可能因為我們提供的指示不夠明確、可能因為流程過於複雜，也可能因為資料量過於龐大，超過 AI 模型的能力範圍。

因此，我們應該把 80% 的「標準化任務」交給 AI 處理，包括查詢訂單狀態、處理常見問題、產生標準報表、數據輸入與整理，這些任務重複性高、規則明確、不需要太多創造性思考；而 20% 的複雜情境則應該留給人來處理，包括處理客訴、做出重要商業決策、需要同理心的互動、以及創新和策略規劃，這就是**「80/20人機協作法則」**。當然這個分工不是一成不變、而是需要動態調整的，關鍵決策必須將人類作為必要的檢核點，當AI遇到不確定的情況，應該主動請求人類協助，而不是硬著頭皮做出可能錯誤的決策。

另一方面，在 AI 時代下，企業的員工是否感到被重視，比選擇哪個平台或工具，對於 AI 導入的成功率影響更大，最成功的 AI 導入案例，都是那些「讓員工成為 AI 訓練師」的企業，分享一個關鍵的溝通方式，企業老闆、主管、AI 專案的負責人，不要再對同仁說「AI 會讓你們的工作更輕鬆」，這會讓人擔心被取代；你應該要說「AI 會處理枯燥的部分，讓你專注在更有成就感的工作」，當員工把 AI 視為「助手」而非「威脅」，推動就會順利得多。

趨勢七：從「多工具」到「企業級 AI Agent Hub」

現行大部分企業同仁使用的 AI 工具很多，各自獨立運作、彼此不相通，例如，業務部用 ChatGPT 寫郵件，客服部用另一個 AI 回答問題，財務部又用第三個工具處理發票，這些工具像是一個個孤島，無法協同作戰。而 2026 年，將有更多的企業會建立統一的 AI Agent Hub（AI 代理協作中台）。

企業級 AI Agent Hub 有幾個關鍵，第一，具備統一知識庫、所有 Agent 共享企業知識，一次更新就全面生效，並且有完善的版本控制與權限管理。第二，Multi-Agent，也就是跨Agent 協作能力，訂單處理 Agent 可以呼叫庫存查詢 Agent 確認存貨，客服 Agent 遇到技術問題可以轉接技術支援 Agent，這種協作讓整個企業的AI應用變成一個有機的整體，而不是各自為政的工具集合。第三，中央監控儀表板，管理者可以即時查看所有 Agent 的運作狀態，追蹤效能指標與 ROI，在發現異常時立即收到警報並自動處理。第四，可建立企業統一的 Prompt 範本，Prompt 就是 AI 時代的企業SOP、作業流程，企業級 AI Agent Hub 可以讓跨部門共用企業內部的 Prompt，讓新的Agent開發速度大幅提升。

趨勢八：「小步快跑、快速見效」作為導入初步成功指標

Gartner 預測，直至 2027 年底，將有超過 40% 的 AI Agent 專案因 ROI 不明確而被重新評估，但這並非壞事，快速驗證、快速決策，正是敏捷導入的關鍵。那些導入成功的企業，都有一個共同點：從「2到3個月就能看到成果」的小範圍開始。

這些快速見效的案例有幾個共同特點，第一是痛點明確，團隊都認同這是需要解決的問題，不是老闆一個人的想法。第二是範圍可控，導入範圍限定在一個部門或流程，即使失敗也影響有限。第三是成效可評估，有明確的 KPI 可以衡量改善，不是模糊的「提升效率」。第四是資料可得，有足夠的歷史資料可供 AI 學習。最後、也是最重要的是風險可控，即使 AI 出錯也有人工接手的機制。

常見的快速見效切入點包括：財務部門的發票自動辨識與對帳、費用報銷審核、財務報表自動產生；業務部門的客戶詢價自動回覆、報價單自動產生、合約條款智能檢索；客服部門的常見問題自動回答、工單自動分類與派發、客戶情緒分析與預警；HR 部門的履歷篩選與配對、員工常見問題回答、入職文件自動產生。

關鍵是不要試圖一次解決所有問題，選擇「看得見、摸得著」的具體成效，用成功案例說服內部利益關係人，當看到第一個 Agent 帶來實際效益，擴展就會變得自然而然，失敗了也不要氣餒，快速調整方向再試，這種敏捷的心態才是 AI 時代的生存之道。

在 AI 時代，觀望只會錯失機會，行動才能掌握先機

台灣企業在這場 AI 革命中，其實擁有獨特的優勢，有領先全球的晶片製程技術、有 AI 硬體上的優勢，有豐富的製造業經驗，以及靈活的中小企業體質，加之近來政府的大量補助計畫、產學合作資源、逐步完善的法規，都在為企業的 AI 轉型鋪路。

2026年，將是台灣企業 AI 應用真正開花結果的一年，導入門檻降低、成本可負擔、工具更多更友善了，而且眾多的試錯案例，讓成功路徑也更清晰了，不需要、也不應該等所有條件都完美才開始執行，不要規劃龐大的五年計畫，選擇一個痛點、建立企業的第一個 AI Agent，讓它運作、優化、擴展，享受 AI 帶來的實際成果。

● 以上言論不代表本網立場，本網保有文字刪修權。