小獸醫憶軍獸醫歷程：也是台灣獸醫史上重要一頁

台南南門公園（府城南門公園）是1935年日治時期，在台南市桶盤淺大南門遊園地內辦理始政四十周年臺灣博覽會臺南歷史館的第三會場，內含3座歷史建築；大南門城、大台南碑林及1932年落成的原台南放送局。

台南放送局的建築形式非常特殊，雖然建於日治時期，但並未完全依循日本官方建築的風格，反而顯得特別活潑，左右不對稱，偏向於和、洋兩種風格帶有現代元素的洋風建築，是台灣建築進入現代主義的過渡期作品，目前是電影文化館。類似的建築也見於位在台北二二八紀念公園（新公園）的台北放送局，放送局附近會建有廣播亭，民眾可以就近收聽廣播內容。日治時期在台灣設有五個廣播單位，由臺灣放送協會管理，國民政府時期皆被中國廣播公司（中廣）接收，成為中廣的辦事處。

▲台南放送局未完全依循日本官方建築風格，建築形式偏向於和、洋風格，非常特殊。（圖／作者提供）

1949年6月，中華民國政府遷台，中廣總部先設址台北新公園原臺北放送局內。同年，設於原臺灣放送協會臺南放送局內的臺灣廣播電台移交中廣，改名為「中國廣播公司台南廣播電台」，簡稱「中廣台南台」。1949年6月，中廣完成20千瓦短波發射機的裝設，設立「海外廣播部」。1949年10月10日，中廣海外廣播部正式開始以〔自由中國之聲（Voice of Free China）〕呼號對海外播音，最初僅以國語及英語播音，奠定了中華民國海外廣播的基礎。

1950年11月，中國國民黨中央委員會決定運用一台中廣中波廣播發射機，繼續使用中央廣播電台呼號，每日對中國大陸播音6小時，12月18日中國廣播公司正式開始用「中央廣播電台—自由中國之聲」呼號對大陸廣播。

年輕時期，我們夜半聽到中廣對大陸廣播的內容常是一連串對我們而言沒有意義但傳遞重大訊息的數碼。1967年，為擴大中央廣播電臺對中國大陸都會區與邊境地區廣播，中華民國政府與美國政府協議自1969年起實施「定遠計畫」，議定美方提供短波廣播設備、中華民國借用虎尾空軍基地23公頃土地，籌建中央廣播電臺虎尾分臺，1972年3月竣工稱為定遠電台。1979年中、美斷交駐台美軍將定遠電台移交中華民國國軍，之後輾轉交給央廣。1998年，央廣改制成財團法人，中華民國憲兵撤除定遠電台駐軍。

▲寧南門（大南門城）為台灣唯一僅存甕城的城門。（圖／作者提供）

以天馬電台位於台南市安南區本淵寮西南側為例，面積32.74公頃，佇立20組75公尺高的短波天線，獨特的環狀排列幕形天線。為防止大量的天線及廣大電台範圍遭竊及破壞，由憲兵軍犬隊負責防衛。軍犬隊的值勤軍犬也需要醫療照護，當年剛畢業的小獸醫們大都需要服兵役，各軍犬隊就是一個選項。軍獸醫的歷程也是台灣獸醫史上重要的一頁，甚至是支撐台灣獸醫教育的重要支柱，需要進一步的發掘， 敬請期待。

