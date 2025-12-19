熙特爾推動「幸福職場」舉辦親子電影　員工嗨玩變裝COSPLAY

▲熙特爾新能源舉辦親子電影欣賞活動，號召員工大玩動物變裝趴。（圖／熙特爾新能源提供，下同）

台灣新創企業熙特爾新能源（SEETEL New Energy，7740-創）日前(11日)舉辦電影《動物方城市2》欣賞活動，積極推動親子友善職場的企業文化，同時號召員工COSPLAY創意動物裝扮，讓電影院瞬間化身充滿童趣的可愛動物區。有人巧扮胡尼克、哈茱蒂、與超人氣角色樹獺快俠大玩自拍，更有許多員工攜家帶眷熱情參與動物派對，共同寫下「幸福職場方程式」！

育兒補助再加碼 學齡前至就學階段全面到位

活動舉辦當天，熙特爾也宣布加碼「育兒津貼」員工福利，將過往僅適用於就學階段的子女獎助學金，擴大延伸至學齡前0至6歲。熙特爾新能源副總經理詹軍盛引述電影中的金句「夥伴是成功的基石！」表示，這句話正呼應熙特爾的企業精神，每一位員工都被視為重要夥伴，而打造友善職場更是永續經營的基石。

熙特爾新能源永續長温政瑗指出：「我們會持續善盡企業社會責任，並將員工福利範圍從職場延伸至家庭，在新推出的育兒津貼等具體實質的協助下，期盼所有『熙特爾寶寶』都能安心成長、茁壯。」温政瑗也強調除了增加育兒津貼，原有的結婚、生育禮金與子女獎助學金等福利措施也會繼續推動，打造更具幸福感的職場環境。

▲熙特爾舉辦電影欣賞活動，邀員工與家人共譜幸福職場方程式。

實踐「工作生活平衡」疫苗補助完善福利藍圖

此次活動安排於周間工作日，搭配既有的生日有薪假、彈性上下班等制度，展現新創企業追求工作生活平衡（Work-Life Balance）的實際行動。同時也關注員工健康需求，宣布新增疫苗補助，為團隊成員帶來更完善的身心照顧。

熙特爾表示，未來會持續提升員工福祉，讓每位夥伴都能在友善環境中蓄滿能量，與企業一同穩健前進，形塑充滿活力、健康、共融的職場文化。

▲熙特爾舉辦親子電影日，邀請員工與「熙特爾寶寶」們變裝同樂。