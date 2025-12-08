永續培力展高度！2025國泰卓越獎助計畫　頒發近千萬獎助金創新高

▲2025年國泰卓越獎助計畫，共頒發926萬元獎助學金。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者楊智雯／台北報導

在永續議題成為全球共識的此刻，培力下一代是最溫暖、也最具影響力的行動，國泰公益集團長期以教育做為推動社會永續的重要核心，於12/03舉辦「2025年國泰卓越獎助計畫」頒獎典禮，從460件申請中選出132組表現亮眼、充滿公益熱忱的優秀青年，共頒發926萬元獎助學金，創下歷史新高，頒獎典禮當日，國泰慈善基金會黃調貴董事長、國泰世華銀行基金會李明賢董事長、國泰建設文教基金會張清櫆董事長、國泰金控暨國泰慈善基金會李長庚副董事長以及多位社會賢達親臨現場，與上百位獲獎青年歡聚，共同見證榮耀時刻。

「國泰卓越獎助計畫」以三大類別支持多元人才，「特色獎助類」鼓勵學子針對環境永續、社區發展、防詐拒毒、銀髮關懷等議題，提出具利他精神的ESG公益提案，共頒發給28組團隊、最高獎助金20萬元；「卓越學子類」則幫助家境清寒、積極向學的高中職生減輕負擔，共有100名學子獲頒5萬獎助金；「卓越紀錄獎」鼓勵2024年獲獎團隊記錄並分享實踐過程，共有4組獲頒3~5萬元獎助金，持續用行動陪伴年輕世代站上更堅實的起點，讓善的影響力在台灣持續擴散。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲國泰慈善基金會董事長黃調貴，期許國泰能成為青年創造改變、解決社會環境議題的最佳引導者。

國泰慈善基金會董事長黃調貴致詞時表示「國泰期許能成為青年創造改變、解決社會環境議題的最佳引導者，期盼這個計畫能持續舉辦，以支持優秀學子」，黃董事長特別強調，本屆評審工作十分艱辛，每年申請案多、主題多元，評選難度極高，對評審委員的辛勞表達謝意。

台灣大學地理系賴進貴名譽教授與美力台灣創辦人曲全立導演作為本次評審委員，一致認同看到這麼多年輕學子的優異作品，評選過程很艱難，並說明審查過程中獲選的關鍵，主要關注三個面向，首先作品必須充分發揮公益的精神，展現對社會不同面向的廣泛關注，致力於造福國家與社會；其次，參賽者必須採取實際的行動，透過具體作為落實對弱勢、社會或環境的關懷，所有入圍的計畫都極為優秀，期勉獲獎學生，能成為散播公益關懷行動的種子，讓社會更加溫暖。

影片《光來自山的背面：舉起火把說族群的故事》獲得「卓越紀錄獎」，得獎的東華大學高韻軒同學表示，劇團在國泰支持下，成功於台北完成大型售票演出，希望透過戲劇成為推動原住民族轉型正義的途徑，並欣慰地表示，此計畫已成功傳承給部落孩子，確保永續發展的精神能夠延續下去。

▲「特色獎助類」共評選出28組團隊、最高獎助金20萬元，由國泰世華銀行基金會董事長李明賢（右4）頒獎予獲獎團隊。



▲「特色獎助類」共評選出28組團隊、最高獎助金20萬元，由國泰建設文教基金會董事長張清櫆（中）頒獎予獲獎團隊。

▲「卓越學子類」則幫助家境清寒、積極向學的高中職生減輕負擔，共有100名學子獲頒5萬獎助金。

鼓勵青年學子針對社會和環境議題提出ESG公益提案，並且實際付出行動解決問題的「特色獎助類」共評選出28組團隊、最高獎助金20萬元。其中獲獎的友膳食嚥家團隊是由陽明交大跨專業長照所學生組成，他們觀察到許多長輩因老化或吞嚥問題，只能被迫食用流質泥餐，喪失了吃的尊嚴與選擇權。

▲友膳食嚥家團隊是由一群陽明交大長照領域的學生組成，獲得「特色獎助類」。

為了翻轉這種情況，團隊在雲林古坑偏鄉社區推動為期十週的課程，指導社區志工和媽媽們如何調整日常供餐的質地，他們將國際吞嚥障礙飲食標準（IDDSI）導入社區食堂，並結合營養師專業知識，運用如鳳梨酵素軟化肉類的技巧，此方法能讓肉質軟化到僅用牙齦或剩餘牙齒即可輕鬆咀嚼的程度，有效解決長輩因牙口不好而挑食或不想吃的挑戰，團隊不僅幫助社區長者，也讓志工將質地飲食觀念帶回家庭，照護自己的親人，此外，團隊計劃明年將結合影音和Podcast等數位方式，將質地飲食的知識推廣到全台，並在長照機構和社區家庭情境中進行示範教學，實現永續關懷的精神。

▲獲得「特色獎助類」的修蛋吉咧青年志工團，將難懂的科學變得平易近人。

另一組獲獎的修蛋吉咧青年志工團，核心理念是創造有溫度的科技，讓難懂的科學變得平易近人，透過「做中學」的方式，設計了基礎機械結構和積木程式的課程，並將科技教育提前到國小階段，讓學童在無壓力的環境下熟悉科學，藉此建立成就感，避免日後進入國中後因陌生而產生抗拒與排斥，為了解決偏鄉資源不足的問題，團隊強調永續性，特別將教案系統化、設計成材料包，並訓練在地老師使用雷射切割機等創客設備，讓老師可以將這套系統持續運用在日常教學上，本次獲得國泰獎助金後可以購買設備與自建基地，實現「在偏鄉創造新資源」的願景，確保在地力量的延續。

▲獲得「特色獎助類」的請問芳名人聲樂團，明年將參加奧地利國際阿卡貝拉大賽。



同樣獲得「特色獎助類」的請問芳名人聲樂團，主要是將原住民語、台語、客語改寫成阿卡貝拉合唱曲藉此保留傳統文化，鄭為之老師強調，許多阿美族歌謠正迅速消失，且部落之間的文化也有細微差異，透過阿卡貝拉的形式進行改編，能有效地將這些珍貴的歌謠保存下來，並提到樂團成員看譜能力較弱，因此老師必須一句一句唱給他們聽，讓他們「用耳朵學」，由於原住民孩子的聽力極佳，他們能快速吸收並模仿語音的輕重音，甚至能在大約15分鐘內掌握客語發音。

老師最大的成就感，來自於看到團員站上舞台後，他們的音樂能感動觀眾，老師對團員的期許是持續「突破自己」，要求他們今天的表現要比昨天更好，樂團目前正準備明年參加奧地利國際阿卡貝拉大賽，有了國泰獎助金的支持可以有更多支援，協助將台灣的特色歌謠賦予新的生命，並編製成符合國際競賽規格的作品，將在地文化帶向國際舞台。

國泰公益集團深信，教育是撬動改變的支點，自1980年起即設置獎助學金機制，穩定持續地培力青年學子，2016年為回應社會趨勢更轉型為「國泰卓越獎助計畫」，藉由獎助學金盼國泰大樹成為青年小樹的最大支柱，攜手年輕世代擴大影響力，為社會帶來正向改變。