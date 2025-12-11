聯成化學科技攜手中華電信打造智慧工廠，全面提升廠區安全、設備效能與ESG永續成效

▲聯成化學科技與中華電信攜手推動智慧化管理升級。（圖／記者林敬旻攝，下同）

生活中心／綜合報導

全球最大可塑劑製造廠聯成化學科技，同時也是台灣主要石化業者之一，其產品為高科技與製造業發展的關鍵上游原料。因應政府對石化產業在安全與環保上的嚴格規範，聯成化學科技與中華電信攜手推動智慧化管理升級，全面提升廠區安全與永續經營指標。

▲聯成化學科技林園廠廠長方鴻慶，說明石化產業對設備妥善率、工作安全及ESG永續經營目標極為重視。

聯成化學科技林園廠廠長方鴻慶指出，石化產業對設備妥善率、工作安全及ESG永續經營目標極為重視，而經濟部等主管機關也針對相關產業訂有嚴格規範。為了強化管理，廠區持續導入各式監控設備，但在實務推動上仍面臨挑戰，例如設備須符合防爆規範，且由於廠區多為鋼構與封閉管線設計，導致Wi-Fi訊號易受屏蔽等限制，使自動化監控難以全面落實。部分作業仍須仰賴人力巡檢與手動回傳資料，造成資料傳輸不穩與人力負擔過重，成為廠務管理的重要課題。

整合AI應用與5G通訊，深化智慧監控管理，提升廠區安全與營運效能

經過多方評估，聯成化學科技決定導入中華電信的智慧製造方案，整合廠內各項監控系統，讓設備運作、人員安全與環境偵測得以即時掌握。整合內容涵蓋設備妥善管理、人員裝備檢測、環境防災與有害氣體監測等，透過感測器與影像辨識技術結合AI分析與主動告警機制，有效提升廠區安全管理效率、設備可靠度及永續營運表現。

▲▼導入中華電信協助整合的智慧化方案後，透過5G企業專網連線，實現7×24小時即時監控。

方鴻慶廠長表示，以設備妥善管理為例，過去因防爆PDA與Wi-Fi訊號等條件受限，巡檢作業多仰賴人力輔助，平均每月僅能執行一次。導入中華電信協助整合的智慧化方案後，透過5G企業專網連線，實現7×24小時即時監控。系統啟用首月便偵測出多項設備老化與運轉異常情況，其中冷卻系統零件損耗若未即時更換，單一項目即可能造成約200萬元的生產損失，更遑論其他關鍵設備潛在的營運與商譽風險。

他強調：「設備故障不僅影響交期與財務成本，更可能導致有害氣體外洩等工安事故。對我們而言，確保人員安全與維持企業信譽，始終是化工廠最重要的責任與使命。」

在廠區保防與人員安全管理方面，中華電信協助聯成化學科技導入AI動態影像分析與電子圍籬技術，依據廠務動線與安全規範明確設定人員可進入範圍，並即時監控著裝合規狀況。一旦出現違規進入或服裝不符規定情形，系統即刻發出警示通知。啟用一個月後，違規事件明顯下降，有效提升整體安全防護層級。

▲聯成化學科技的智慧製造布局正依計畫逐步推進。

專業顧問結合產業知識，以積極行動驅策專案成功轉型

回顧與中華電信合作的契機，方鴻慶廠長表示於2年前看到智慧工廠案例報導時就有投入研究，參考許多案例與可行性評估後，確信中華電信在基礎網通、應用媒合、整合顧問等各方面都非常出色且認真，加上中華電信對石化產業的需求掌握度也很高，令人安心又信賴。

此外，中華電信的服務範疇涵蓋從網路基礎建設到上層智慧應用，無論遇到任何問題，只需一通電話就能找到對應的工程師支援，反應速度與專業度皆能滿足聯成化學科技的需求。

方鴻慶廠長指出：「AI影像辨識應用需要持續透過樣本資料進行訓練與優化。例如在防災偵測中，AI必須能準確分辨火災光源與夕陽反射的差異。這些訓練資料的蒐集與調整，皆由中華電信智慧製造團隊協助完成。他們不辭辛勞，在沒有電梯的廠區逐層蒐集參數，展現出積極且負責任的態度，讓我們對智慧轉型的推動更加充滿信心。」

現階段，聯成化學科技的智慧製造布局正依計畫逐步推進，接下來將與中華電信持續合作，規劃讓化學槽車結合智慧物流技術，落實運輸追蹤並擴大安全管理範圍，同時深化ESG永續經營的環境監測，攜手邁向政府所訂定的產業轉型目標。

方鴻慶廠長強調，安全與永續是石化產業永續發展的根本。聯成化學科技不僅在智慧化應用上持續深化，更積極投入環保材料研發，推出對環境友善的無毒可塑劑產品，從製程升級到產品創新全面推動轉型。

未來，聯成化學科技將持續與中華電信攜手，以科技驅動安全，以創新實踐永續，為台灣石化產業開啟兼具智慧與綠色的新時代。



