淨零時代　東森自然美AI低碳供應鏈獲「兩岸碳中和卓越獎」

▲東森自然美榮獲「2025年度淨零產業競爭力暨淨零永續農業獎」中「兩岸碳中和卓越獎」殊榮，由東森集團副總裁、東森自然美董事長廖尚文(左1)代表出席領獎。（圖／東森購物提供）

記者楊智雯／台北報導

為表揚企業在淨零行動上的努力，「淨零產業競爭力卓越獎」於每年第四季舉辦頒獎典禮，「2025年度淨零產業競爭力暨淨零永續農業獎頒獎典禮」今（23）日舉辦，由主辦單位二十一世紀基金會邀集政、產、學界重量級人士齊聚一堂，共同見證台灣產業邁向淨零未來的重要里程碑，東森自然美憑藉多年來在環保製程、節能管理與綠色供應鏈的深耕成果，榮獲「兩岸碳中和卓越獎」殊榮，展現在永續發展與企業社會責任上的卓越實力！

全球暖化議題日益嚴峻，二十一世紀基金會董事長高育仁指出，企業碳排放更是減碳工作的重點項目，因此各國政府都積極鼓勵企業重視ESG永續發展，基金會透過表揚在ESG領域表現優異的企業給予實質鼓勵，今年與過去相比有顯著不同，不僅擴大涵蓋產業類別，更首度將表現傑出的台商企業納入表揚範圍，特別點名在大陸發展的東森自然美，在永續發展上的貢獻值得肯定與表揚，並親自頒發「兩岸碳中和卓越獎」殊榮給東森自然美。

▲二十一世紀基金會董事長高育仁（右）肯定東森自然美的貢獻，並親自頒發「兩岸碳中和卓越獎」，左為東森集團副總裁、東森自然美董事長廖尚文。（圖／記者黃克翔攝，下同）

二十一世紀基金會副董事長高思博表示，「淨零產業競爭力卓越獎」邁入第四屆，持續表彰各產業在節能減碳、綠色製程及永續治理上的傑出表現，今年除了鋼鐵、水泥、塑膠、造紙等傳統工業類別外，首次納入半導體製造與永續農業領域，顯示台灣在產業多元轉型上的決心與前瞻視野，面對全球氣候變遷與供應鏈減碳壓力，企業唯有提前布局、強化韌性，才能掌握永續競爭優勢「這項獎項的意義，不只是榮譽，更是各產業相互學習、共享減碳解方的平台」。

▲二十一世紀基金會副董事長高思博提到「淨零產業競爭力卓越獎」已邁入第四屆，這項獎項的意義，不只是榮譽，更是各產業相互學習、共享減碳解方的平台。

在全球邁向淨零碳排的浪潮中，美妝產業也迎來綠色轉型新時代，東森自然美由東森集團副總裁、東森自然美董事長廖尚文代表出席領獎，副總裁廖尚文表示「氣候變遷與企業永續已是時代必然趨勢，東森自然美自1972年成立54年來，在兩岸都有穩健發展，更與兩岸知名大學建立產學合作關係，在生產技術與產品開發上都有顯著成效，例如東森自然美與大陸復旦大學合作導入區塊鏈技術，將所有原物料納入溯源管理系統，透過科技手段真正落實減碳效益」，不僅優化製造能源效率，更透過包裝減塑、生產流程中減少廢棄物等實際作為，逐步建立低碳供應鏈。

值得一提的是，東森自然美今年5月也在中國福州舉行的「2025（第三屆）兩岸碳中和大會」上獲獎，該大會由清華大學兩岸發展研究院、清華大學碳中和研究院、海峽經濟科技合作中心與台灣二十一世紀基金會共同主辦，能連續於兩岸獲得碳中和獎項肯定，展現東森自然美不僅在台灣深耕永續，也成功將綠色製造理念拓展至國際舞台，成為跨境美妝產業落實ESG的代表品牌。

▲▼東森自然美今年5月也在中國福州舉行的「2025（第三屆）兩岸碳中和大會」上獲獎。（圖／東森購物提供）

面對能源價格飆漲挑戰，東森自然美深坑廠自2022年起啟動節能升級專案，透過製程自動化、電子化操作及照明汰舊換新，有效降低用電量並提升產能效率。為強化資源利用率，品牌同時推動「兩岸共採瓶器計畫」，採用統一瓶器設計、共享採購量方式，減少開模成本與庫存壓力，展現在節能減碳與綠色製造上的實踐決心。

東森自然美同時將可持續發展理念納入營運核心，積極響應「雙碳」目標，打造低碳環保產品矩陣。旗下「NB-1活膚煥華系列」採用環保材料包裝與FSC認證紙材，並通過ISO 14064溫室氣體盤查與ISO 50001能源管理體系認證，落實碳排放管理與能源效率目標，並導入AI分析碳足跡系統，運用國際標準規範計算碳排量，以數據化方式強化減碳管理。

東森集團副總裁、東森自然美董事長廖尚文強調這次榮獲二十一世紀基金會主辦的「兩岸碳中和卓越獎」是公司多年來持續努力的成果，未來也將繼續在企業永續與ESG領域深耕，展望未來規劃，東森自然美除了持續與兩岸學術機構合作外，還將導入最先進的AI技術，無論在製程或包裝上都會重視減碳因素，持續在這條道路上努力前行，為美麗產業的永續發展做出貢獻！

