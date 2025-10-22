信義房屋榮獲2025網路口碑之星ESG大獎　靠AI創新與社區行動圈粉

▲信義房屋獲頒2025年第八屆「網路口碑之星」ESG永續發展領域居家生活消費類領航創新獎，為房仲業唯一獲獎品牌，台北市副市長李四川頒獎、信義房屋副總經理信泓浚代表授獎。

AI科技改變生活，改變人們對「家」的想像，連帶人們對便利與信任的要求更高，2025年第八屆「網路口碑之星」頒獎典禮10/21於華南銀行國際會議中心登場，以「AI領航 信任先行」為主題，表彰在數位轉型與永續實踐中表現卓越的企業。在推動這類居家生活服務創新的企業中，信義房屋以推動誠信治理、數位永續與社區共好三大行動脫穎而出，榮獲「ESG永續發展領域居家生活消費類」領航創新獎，成為房仲業唯一獲獎品牌。

主辦單位網路溫度計指出，信義房屋在ESG表現獲得網友高度肯定，「誠信、正派」的品牌形象最為鮮明。過去一年，信義房屋ESG正面聲量成長154.9%，正面聲量佔比達81.5%，其中「社區一家」計畫與門市在地經營，更被視為最具溫度的企業實踐。

代表領獎的信義房屋副總經理信泓浚表示，信義房屋長期以良善治理為根基，從本業出發實踐企業責任，透過誠信文化、社區行動與數位創新，打造能回應居住需求、促進社會共好的永續企業。口碑得以成長，來自公司長期系統性的努力與堅持。

信義房屋自創立以來堅守「信、義、倫理」的核心價值， 2013年成立「全面倫理管理委員會」，讓誠信落實為制度的一環。企業治理上，制度先於人情、原則高於方便；在人才策略上，僅招募無房產經驗、具有大學學歷的人員，並提供半年教育訓練與保障底薪，防止業務「飢寒起盜心」，從源頭推廣誠信文化。

早在1989年，信義房屋就已推出的不動產說明書，後續的SinyiCare十大保障服務，皆確保消費者交易透明與安心；而集團最高榮譽「信義君子」制度，表揚的不是業績冠軍，而是以誠信待人、讓客戶與同事都心服口服的同仁。五千人中僅能選出一位，有時甚至從缺，因為信義相信，品格才是最難量化、卻最值得被看見的成就。

在環境與社會面向，信義房屋持續推動低碳營運與淨零承諾，並以門市為據點，串聯在地永續行動。各地門市積極扮演「地方美好生活促進者」的角色，結合在地特色推動永續行動。如文湖國小店曾設置「開心農場」，以水耕蔬菜箱邀請住戶共同參與，創造社區連結，也實踐減碳生活。

除了社區行動，信義房屋也積極運用數位轉型與AI技術推動綠色營運。透過流程數位化，將看屋、解說與簽約等傳統紙本作業轉為線上進行，有效減少資源消耗；並運用AI智能配案、LINE官方帳號與數位派報工具，降低不必要的交通往返與碳排放。這些數位化行動提升了營運效率，也讓永續減碳更具體落實，信義房屋仲介服務更因此獲環境部核發的「碳標籤」與「減碳標籤」肯定。

此外，「社區一家」計畫自2004年推動至今已逾21年，協助超過3400個社區圓夢，投入逾5.2億資金，主題涵蓋人文教育、環境永續、高齡關懷等多元領域。計畫強調社區自主與公民參與，鼓勵提案者對應聯合國SDGs永續目標，提升社區視野與永續意識。信義房屋以充分信任社區為原則，簡化核銷流程，讓資源使用更具彈性與效率，真正將「共好」落實在日常。

信義房屋表示，在網路時代，口碑聲量見證企業的一舉一動，當誠信的行動累積成習慣，信任便在其中生根。未來將持續以數位及實體並進的方式，深化與社會連結，讓永續成為全民共行的生活方式。