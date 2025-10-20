台積電的最大挑戰　學者：無知民代

▲高雄楠梓產業園區，台積電F22廠。（資料圖／記者姜國輝攝）



● 吳芥之／資深媒體人、大學助理教授

當立委理歪氣壯地指控「台積電被美國予取予求」時，背後暴露的不是對台灣經濟前景的憂慮，而是對全球產業現況的嚴重無知。若委員們願意稍微理解國際資本的結構，就會發現：台積電早已是一家「全球企業」，而非傳統意義上單純的「國內企業」。

台積電在台灣註冊、繳稅、雇用員工，當然是台灣公司；但其股權高度國際化，外資持股比率高達73%，包括美國、新加坡、挪威等主權基金。若依藍委的邏輯，這家「外資超過7成」的企業要算哪一國的？難道要宣布它是「外國公司」嗎？

台積電的成功，正是全球化的縮影。在股權結構中，ADR託管專戶約占20.5%，是外資持股的重心；加上遍布全球的各大國際投資機構、退休基金與主權基金的持股，凸顯國際資本市場對台積電的信賴。唯有透過這般的全球募資能力，台積電才能以極具競爭力的資金成本擴充先進製程，維持技術領先優勢。那些喊著「不要被美國予取予求」的人，顯然對於高科技產業的資本邏輯一無所知。

再從地緣政治來看，美中貿易對峙已近8年，供應鏈移轉、分散已是全球趨勢。在「科技冷戰」的時代，選邊不是浪漫的情感考量，而是嚴苛的生存抉擇。

台積電赴美設廠，不是屈服，而是佈局。沒有與美國尖端技術同步發展，就沒有先進製程的技術合作，也就不會有EUV光刻機等高端設備的出口許可。反之，若「向西進」靠攏中國，就會被納入其「大煉芯運動」的封閉體系，斷絕與全球科技鏈共舞的管道。在野黨立委的「反美論」，本質上是無視於現實處境，仍舊沉睡在褪色的大中國夢境中。

口口聲聲說「守護經濟主權」的在野黨立委，其實對產業實況毫無理解。台積電赴美設廠，固然有成本挑戰，但帶動的是整個生態系的全球布局——從材料、封裝、設備到人才，這是讓台灣半導體在國際賽局中維持主導權的關鍵。真正的國際競爭，不在於一味守著本島的廠房，而在於能否以台灣為基地，運籌全球供應鏈。

在野黨立委若真關心台積電的前景，就該思考如何在地培育更多人才、提升研發能量，而非靠著民粹喊話拉低智商門檻。面對美中科技對抗時代，台灣唯一能做的不是「拒絕美國」，而是「提升自己」，用技術與制度贏得談判籌碼。

台積電真正的挑戰，不在產業的激烈競爭，而在台灣在野黨的一再掣肘。

半導體發展一日千里，搞不懂專業技術並不丟人；但不應該不懂專業又昧於全球政經局勢，卻又叫得最大聲，只是因為立委身份。

