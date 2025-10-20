新北市政府攜手緯穎永續基金會　實現北台灣海洋永續願景

圖、文／新北市政府提供

為因應海洋環境變遷與生物多樣性銳減挑戰，新北市響應聯合國永續發展指標SDGs14的「保育與永續利用海洋生態」，今(20)日上午舉辦「新北市政府X緯穎永續基金會海洋永續合作備忘錄簽署儀式」，攜手緯穎永續基金會、國立臺灣海洋大學、財團法人金屬工業研究發展中心、貢寮區漁會、海洋保育署及民間團體山海天使協會，以「產官學研跨域合作」為推動模式，結合人力、技術與資源，共同投入海洋復育，以循環材料及3D列印技術開發珊瑚基座，展開珊瑚及其他海洋相關復育之合作試驗，建立產官學協作之實踐示範，以海洋復育與教育推廣為核心，打造永續海洋，促進海洋資源永續發展。





新北市長侯友宜表示，新北市府以聯合國永續發展目標SDGs 14為施政核心，為維護海洋生態及棲地健康，在萬里、野柳、瑞芳、貢寮劃設4處水產動植物繁殖保育區，並在卯澳灣設立全國第一處栽培漁業示範區，同時於今年度推動刺網漁具全面退出東北角，將在115年1月1日起實施禁止在東北角的3海浬範圍內使用刺網，免除網具對珊瑚及海洋生物的影響，期望讓海洋資源能生生不息、海洋永續發展。更攜手國立臺灣海洋大學進行珊瑚復育工作，持續推動山海造林計畫，每年於卯澳灣海域種植500株珊瑚。

今(114)年度本市在地企業緯穎科技股份有限公司旗下緯穎永續基金會，率先響應本府號召投入珊瑚復育，與本府簽署合作備忘錄，共同推動海洋保育與資源永續利用，未來將結合國立臺灣海洋大學、財團法人金屬工業研究發展中心產官學研力量，啟動珊瑚及其他海洋生態復育的合作試驗，將卯澳灣打造為北台灣具代表性的海洋復育示範基地，營造友善珊瑚棲地，提升海洋生物多樣性，未來將會擴大保育區範圍，並成立志工巡守隊進行巡護，實現北台灣海洋永續的願景。



緯穎永續基金會洪麗寗董事長表示，感謝新北市政府邀請參與海洋復育行動，基金會成立以來，長期關注海洋保育議題，並以「Ocean Hugs」為主軸，陸續投入海岸造林、珊瑚復育等行動，期望更積極推動海洋生態的永續發展，發揮企業的力量，為海洋保育與環境永續貢獻一己之力。未來也將透過與新北市政府及國立臺灣海洋大學識名信也教授合作，持續投入珊瑚復育工作。

金屬中心劉嘉茹董事長指出，此項計畫亦將導入金屬中心所開發的再生多樣態材料，結合3D列印技術製作人工珊瑚礁基座，為珊瑚提供安全穩定的「新家」，營造更適合海洋生物棲息的友善環境，期望透過復育珊瑚棲地，不僅吸引更多海洋生物棲息，更能提升海洋造林的成效，朝向實現海洋資源永續的目標，為保育與教育盡一份心力，也讓下一代也能擁有乾淨、美麗與充滿生命力的海洋。



海洋大學副校長冉繁華表示，海洋大學與新北市長期合作從事海洋資源復育，每年執行復育珊瑚相關工作及放流花枝、貢寮鮑等多種水產種苗。且海中珊瑚被譽為大海裡的熱帶雨林，為海洋生物提供庇護、攝食與繁殖場域，擁有豐富的生物多樣性與高海洋生產力，珊瑚生態系海洋總面積覆蓋面積雖小，但在維持海洋生態平衡及生物多樣性上，扮演著極為重要的角色，也是全球氣候變遷的重要指標。



新北市漁業處表示，新北市海洋資源復育園區為新北市推動海洋永續的重要基地，緯穎永續基金會為本市企業首度響應投入本市海洋復育作業，為拋磚引玉促進更多優質企業投入海洋復育工作，透過推動簽署合作備忘錄以作為其他民間企業表率，進一步深化海洋復育成果，使海洋復育效益成果擴大。

此外，為使海洋永續意識向下扎根，新北市海洋資源復育園區亦有提供預約導覽的服務，歡迎對認識海洋生物有興趣的市民朋友一起到海洋資源復育園區，透過專人解說海洋生物知識，了解新北市海洋資源保育成果、海域生態生物多樣性，讓更多人參與海洋、理解海洋，持續宣導海洋觀念，同時呼籲大家一同來守護我們這片美麗的海洋，讓海洋資源能永續發展。