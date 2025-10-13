台灣大榮獲「TIP台灣永續評鑑」AAA最高評等　四大構面名列產業前5%

▲台灣大全面推動ESG升級，榮獲「TIP台灣永續評鑑」AAA最高評等肯定。

記者錢雅慧／綜合報導

臺灣指數公司主辦的「TIP台灣永續評鑑」，自去年底開始每半年評比全體上市櫃公司，台灣大哥大於最新一期評鑑中榮獲AAA最高評等，於1,075家上市櫃公司中名列全產業前5%，展現「超5G策略」，包括Gift、Group、Grit、Green、GSEA（Greater South East Asia）等5大面向的長期永續耕耘成果。台灣大持續全面推動ESG升級，於環境構面更是獲得滿分肯定。

台灣大哥大總經理林之晨表示，台灣大透過具體行動落實減碳、推動綠能與AI應用，賦能產業升級與社會共好。永續不只是願景，更是台灣大面向國際、全面升級為科技電信公司的關鍵驅動力。

「TIP台灣永續評鑑」評鑑依循聯合國永續發展目標（SDGs）、全球報告倡議組織（GRI）、永續重大性、氣候變遷與淨零排放等國內外永續標準，設計涵蓋社會（S）、經濟（E）、環境（E）與揭露（D）的SEED四大構面，共逾300項評鑑指標，全面檢視企業在治理架構、風險管理、氣候行動與資訊透明度等多面向議題的表現，為投資人與國內外投資機構觀察企業永續績效的重要依據。

董事會督導永續策略 薪酬100%連動ESG績效

台灣大近年來透過財務與永續雙引擎驅動，展現穩健的成長動能，已連續三年維持獲利成長。2024年台灣大哥大合併營收達1,994億元，年增約9%；EBITDA達425億元，年增19%，皆創下歷史新高。深耕公司永續治理，率電信業之先於董事會層級設立「永續發展委員會」，由董事長擔任召集人、全體獨立董事擔任委員，共同強化永續決策的監督與推動；自2025年起，高階經理人變動薪酬與ESG績效100%連動，確保永續目標與經營績效一致，穩健朝2040年100%使用再生能源，2050年淨零碳排的目標邁進。具備完善風險與資訊安全管理機制，設置資安長、風控部門等專責部門，面對AI時代下持續變動的新興風險，加以辨識與應對。

環境構面滿分 積極推動低碳營運與綠電轉型

台灣大依據科學方法推進減碳策略，於環境構面獲得滿分佳績。台灣大導入TNFD自然相關財務揭露架構（Taskforce on Nature-related Financial Disclosures,TNFD）、通過SBTi科學基礎減碳目標審查，同時揭露範疇一、二、三排放量與減量績效。2024年提前達成IDC機房100%使用綠電的目標，並透過富邦能源平台投資380MW太陽光電與354MW儲能設施，積極深化綠能轉型。響應EV100，規劃2030年前完成公司車全面電動化，旗下MyCharge充電版圖，2025年底將涵蓋逾100座據點、550支充電樁，攜合作夥伴持續推動永續共享交通版圖。同時，積極推動「台灣大藍碳 紅樹林復育計畫」，預估每年每公頃可望吸收高達77公噸二氧化碳。

展現以科技守護社會的永續行動力

運用AI科技力賦能公益行動，積極推動「AI苗圃陪跑計畫」與「Hi-Tech Fun偏鄉玩科技」等專案，將AI教育與數位資源帶入偏鄉校園，縮短城鄉數位落差；更透過「5180 即時捐」、「微樂志工行動平台APP」，持續以科技串聯公益能量。此外，台灣大運用AI強化資訊安全與防詐成效，自主研發「反詐戰警APP」與「安心Call」服務，迄今累計偵測超過 3.1億個可疑網域，並提供「反詐戰警企業版公益方案」予多家非營利組織與公益團體，協助社福機構防堵詐騙威脅，展現企業以科技守護社會的實質行動力。

以國際準則接軌ESG治理 強化永續溝通深度

在資訊揭露與治理透明度方面，台灣大永續報告書依循GRI（全球報告倡議組織）與SASB（永續會計準則委員會）編製，並通過第三方確信；同步於公開資訊觀測站揭露中英文版本報告。為深化與利害關係人的雙向溝通，台灣大建立多元回饋管道，透過問卷、座談與數位互動平台，持續強化資訊透明度與議合機制。