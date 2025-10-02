星展銀行聯名「傳說對決」　信義房屋挺原創戲劇首獎100萬

▲星展銀行與聯名《Garena傳說對決》，打造遊戲世代金融體驗。（圖／星展銀行提供）



生活中心／綜合報導

在數位時代，「內容為王」已不只是口號，而是驅動文化影響力與產業創新的核心。近期，信義房屋與星展銀行，分別在影視文學與電競遊戲領域出手，展現企業如何以實際行動支持原創內容，並以不同方式陪伴新世代。

信義房屋獨家贊助 讓原創故事化為社會共鳴

鏡文學主辦的「百萬影視小說大獎」自2018年創辦以來，致力於挖掘具影視化潛力的小說，曾成功孕育出《八尺門的辯護人》，這部作品不僅收穫觀眾好評，更榮獲2024年第59屆金鐘獎多項大獎。

今年邁入第五屆，信義房屋首度成為獨家贊助企業。副總經理信泓浚指出，這項獎項的價值，不只在於文學與影視的跨界轉化，更重要的是讓社會大眾透過戲劇重新關注台灣土地上的多元議題，包括原住民族處境、外籍移工權益與司法正義等。

「從原創到圓夢，從文字到感動」，信義房屋以不動產業者的身份，將「永續好生活」的理念延伸至文化支持，希望幫助更多有才華的創作者，透過故事引發社會共鳴，讓台灣文學與影視在國際舞台上發光。「第五屆鏡文學百萬影視小說大獎」徵件時間為2026年1月1日起至4月30日，首獎新台幣100萬元獎金，評審獎70萬元獎金。

星展銀行與聯名《Garena傳說對決》

另一邊，金融業者也正擁抱內容浪潮。星展銀行（台灣）宣布與全球熱門手遊《Garena傳說對決》合作，推出「星展傳說對決聯名卡」，將金融服務嵌入電競生活圈，開啟「遊戲 × 金融」的新篇章。

根據 Visa 2025年Z世代研究顯示，台灣 Z 世代有高達 82% 每週至少玩一次遊戲，平均每週投入超過 7 小時，當中有近半數習慣在遊戲內消費，卡片支付成為主要方式。星展銀行總經理黃思翰表示，電競已成為娛樂消費的關鍵引擎，透過這張全新聯名卡，星展不只滿足玩家的日常消費需求，更提供最高10%現金積點回饋，打造虛實融合的「星級金融體驗」

這是星展整併消費金融業務後首張發行的聯名卡，意味著銀行正積極拓展年輕世代市場，把金融轉化為遊戲的一部分，實現娛樂與生活的無縫整合。

跨界共通點：內容驅動影響力

根據資誠《2023-2027台灣娛樂暨媒體業展望》報告顯示，台灣電競市場近年來持續強勁成長，預計未來五年仍將保持兩位數的年增率，足證電競已躍升為當代娛樂消費的關鍵引擎。Sensor Tower 2024 年度行動市場報告則指出，《Garena 傳說對決》在2020至2024年間，連續5年蟬聯月活躍用戶寶座，展現該遊戲在台灣的高人氣。

無論是透過影視文學推動社會議題，還是以遊戲金融連結Z世代，信義房屋與星展銀行的行動都指出了同一方向：內容才是跨界連結與價值創造的核心。戲劇與遊戲，分別以不同語言，觸動觀眾與玩家，而企業的投入，不僅是商業布局，更是對文化、創作與新世代生活方式的深度參與。