永續金融調查！台灣高資產客戶關注轉型投資 「碳捕捉與封存」居首

渣打集團最新發布2025永續金融調查（Sustainable Banking Report 2025），針對台灣在內的全球8個市場的高資產族群，其中87%的受訪者對「轉型投資」展現高度興趣。而台灣調查結果發現，對永續投資及轉型投資有興趣的高資產投資人達到83%及86%，皆為大中華區最高；且台灣投資人表示願意將資產配置在永續投資的比例，由現有的22%提升至33%。

渣打集團永續金融調查研究全球8個重要市場－台灣、中國、香港、新加坡、印度、馬來西亞、韓國及阿拉伯聯合大公國，共1,600位高資產族群受訪者的回饋。調查數據顯示，轉型投資將成為下一個關鍵字，尤其是綠色氫能（49%）、低碳排燃料（47%），及碳捕捉（45%）是受訪者最有興趣的轉型投資領域。台灣的調查結果指出，台灣高資產投資人最有興趣的領域分別是碳捕捉與封存（53%）、碳交易市場（47%），及低碳排燃料（46%）。

65%的台灣高資產投資人認為，能發揮社會及環境影響力，是他們考慮轉型投資的最大因素，比例為8個市場中最高。此外，個人價值觀（52%）及增加獲利（51%）名列第二及第三。值得注意的是，面對轉型投資，投資人擔心這個新興領域缺乏業界標準（59%）和投資風險（43%）是主要令人卻步的因素。渣打集團調查也發現，只有15%的投資人完全理解轉型投資的概念。

渣打銀行財富管理方案、存款和房貸業務全球主管暨客戶長尚明洋（Samir Subberwal）表示：「近年來，渣打永續金融調查為投資者深入研究多元投資機會，顯示永續投資是一個關鍵且能引起投資人興趣的領域，由於高資產族群客戶對永續投資有強勁的需求，而轉型投資的概念也是我們客戶越來越希望了解的內容。