▲捐救生衣、電子海圖！海能風電攜手地方，守護海洋作業安全。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者黃稜涵／採訪報導

海風吹起，巨型風力發電機緩緩轉動，位於苗栗竹南外海的海能風場，每年穩定供電達38萬戶，是台灣離岸風電第二階段潛力場址中，首座完工並投入商轉的風場。身為同樣在海上作業的夥伴，海能風電深知漁民面臨的挑戰，自2024年起不僅陸續捐贈南龍區漁會450件救生衣，更捐贈電子海圖系統給新竹漁業通訊電台，攜手在地共同守護海上作業安全。

▲位於苗栗竹南外海的海能風場，每年穩定供電達38萬戶。（圖／海能風電提供）

▲海能風電深知漁民面臨的挑戰，自2024年起陸續捐贈南龍區漁會450件救生衣。（圖／海能風電提供）

新竹漁業通訊電台前台長梁桂蘭表示，「以往船長通報時，受限於船上的設備或通訊環境，報出的經緯度常常不夠精確，我們只能一再重複詢問『請你再說一次』，但如果當下情況緊急，船長難免會感到慌張，更無法表達清楚。有時還會使用只有他們懂的行話，例如說『我在新竹漁港幾浬外』，卻沒有明確座標，叫海巡出動也只能在茫茫大海中摸索。」

▲新竹漁業通訊電台前台長梁桂蘭表示，「以往船長通報時，受限於船上的設備或通訊環境，報出的經緯度常常不夠精確」。

她進一步指出，「有了電子海圖之後，最大的改變就是通報效率變快了，現在他們只要報出船名或船編，我們點進系統就能立即定位船隻，了解目前的狀況與所需支援，像是傷病通報、派遣直升機或安檢巡查等，都能即時掌握並提供適切協助。」

▲▼梁桂蘭指出，有了電子海圖之後，最大的改變就是通報效率變快了。（圖／記者鄭遠龍攝，下同）

過去依賴紙本與手繪比例尺標示坐標，不僅程序繁複也耗費時間，如今透過電子海圖系統，不僅能精準定位，搭配即時通訊設備，更大幅提升通報效率與航行安全。海能風電以實際行動投入在地，協助漁業數位轉型。

▲過去依賴紙本與手繪比例尺標示坐標，不僅程序繁複也耗費時間。

新竹區漁會顧問童錦杰分享，「當初是海能風電主動來了解我們的需求，知道我們渴望導入電子海圖後積極接洽，我們當然非常樂見，因為電子海圖對海上作業至關重要。未來也希望海能風電人員能常到漁會，多傾聽漁民的聲音，也能獲得更多第一手的在地資訊。」

▲新竹區漁會顧問童錦杰分享，「當初是海能風電主動前來了解需求，知道我們渴望導入電子海圖後積極接洽」。

海能風電以深耕在地20年為目標，始終將漁民權益與海洋永續視為企業責任的一部分，透過捐贈救生衣與導入電子海圖等具體措施，不僅強化漁民作業安全，也期望攜手各界展開更多元合作，凝聚地方力量。未來，海能將持續以安全為核心、永續為願景，為台灣離岸風電產業貢獻深遠影響。

▼海能風電透過捐贈救生衣與導入電子海圖，攜手地方守護海洋作業安全。（圖／海能風電提供）